Οδύσσεια: Νέα φωτογραφία του Ματ Ντέιμον ως Οδυσσέας

Νέες φωτογραφίες από τα γυρίσματα της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν κυκλοφόρησαν στα social media.

Τα νέα στιγμιότυπα από την πολυαναμενόμενη υπερπαραγωγή του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη, δίνουν μια ακόμη ματιά στους ήρωες που υποδύονται ο πρωταγωνιστής Ματ Ντέιμον και οι Ζεντάγια και Τομ Χόλαντ.

Fan account του Νόλαν με σχεδόν 195.000 ακολούθους αναδημοσίευσε φωτογραφίες από «γυρίσματα στη Σκωτία», όπως αναφέρεται στη λεζάντα των αναρτήσεων.

Οι ηθοποιοί εντοπίστηκαν τη Δευτέρα στο Burghead, ένα ιστορικό παραθαλάσσιο χωριό που φημίζεται για το έθιμο Burning of the Clavie. Ο Ματ Ντέιμον φωτογραφήθηκε στο λιμάνι του Burghead φορώντας πανοπλία αρχαίου ελληνικού τύπου και γκρίζο μανδύα, με γενειάδα και ένα χαμόγελο, χαιρετώντας το πλήθος, αναφέρει το BBC.

New pic of Matt Damon on the set of Christopher Nolan’s ‘THE ODYSSEY’ https://t.co/5N5XmapbGX