O σκηνοθέτης Πατρίς Λεκόντ επιστρέφει στο λογοτεχνικό σύμπαν του Βέλγου Ζορζ Σιμενόν, τρεις δεκαετίες μετά το «Monsieur Hire»(1989) και μάλιστα με ένα reboot των περιπετειών του επιθεωρητή Μαιγκρέ.

Στα ψιλά των κινηματογραφικών ειδήσεων έχει περάσει η παραπάνω είδηση, που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους βιβλιόφιλους και τους σινεφίλ που επιθυμούν μια δόση ανθρωπισμού στα αστυνομικά τους μυστήρια.

Το πρότζεκτ είχε ανακοινωθεί το 2019 με τον Ντανιέλ Οτέιγ στον ρόλο του διάσημου ήρωα. Ο Λεκόντ ετοιμαζόταν να ξεκινήσει γυρίσματα, αλλά τον πρόλαβε η πανδημική κρίση και στο μεταξύ έχασε και τον πρωταγωνιστή του. Βρήκε όμως άξιο αντικαταστάτη στο πρόσωπο του Ζεράρ Ντεπαρντιέ, ο οποίος θα επιχειρήσει να χωρέσει στα παπούτσια του Ζαν Γκαμπέν, ηθοποιού που έχει ταυτιστεί με τον ρόλο.

Πρώτη ύλη της ταινίας είναι η 45η περιπέτεια του Μαιγκρέ, το Maigret and the Dead Girl, όπου ο Γάλλος επιθεωρητής ερευνά τον φόνο μιας νεαρής κοπέλας αγνώστων λοιπών στοιχείων, για να συναντήσει μια μέρα στον δρόμο μια άστεγη που της μοιάζει εντυπωσιακά. To βιβλίο θα κυκλοφορήσει μεταφρασμένο στα ελληνικά από τις εκδόσεις Άγρα, παράλληλα με την κυκλοφορία της ταινίας στις αίθουσες, η οποία αναμένεται εντός του 2022.

Τα γυρίσματα είχαν ξεκινήσει στις αρχές Φλεβάρη και διακόπηκαν πρόσκαιρα, λόγω των σοβαρών δικαστικών περιπετειών του Γάλλου σταρ – θυμίζουμε πως νεαρή ηθοποιός άσκησε έγκληση σε βάρος του για βιασμό και ασέλγεια, με τον εισαγγελέα να προχωρεί στη δίωξη του Ντεπαρντιέ, δίχως όμως να διατάζει και την προφυλάκισή του.