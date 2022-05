Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο στην Ελλάδα, το τρέιλερ της νέας ταινίας του Κέβιν Σπέισι και ένα «Ocean’s 11» με τη Μάργκο Ρόμπι

— Το Ocean’s 8, η θηλυκή εκδοχή του «Ocean’s 11», δεν αγαπήθηκε από κοινό και κριτική όσο η τριλογία του Σόντερμπεργκ, αλλά στα ταμεία τα πήγε μια χαρά. H Warner θέλει να συνεχίσει το franchise και παρήγγειλε ένα prequel της ταινίας του Σόντερμπεργκ με πρωταγωνίστρια τη Μάργκο Ρόμπι, το οποίο θα εκτυλίσσεται στα ‘60s. Τη σκηνοθεσία θα αναλάβει (δυστυχώς) ο Τζέι Ρόουτς του «Μeet the Parents».

— Αγγλόφωνη θα είναι η ταινία που θα ακολουθήσει τα «Παράσιτα» στη φιλμογραφία του Μπονγκ Τζουν Χο. Ο Νοτιοκορεάτης σκηνοθέτης προσέλαβε ήδη τον Ρόμπερτ Πάτινσον για τον πρωταγωνιστικό ρόλο και τους Μαρκ Ράφαλο, Τόνι Κολέτ και Νάομι Άκι για να τον πλαισιώσουν. Ο Μπονγκ έχει γράψει ένα σενάριο που διασκευάζει ελεύθερα το βιβλίο «Mickey7», το οποίο ανήκει στο είδος της επιστημονικής φαντασίας.

— Η Δράμα και η Θεσσαλονίκη ετοιμάζονται να υποδεχτούν τους Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Τζέιμι Φοξ, Σκοτ Ίστγουντ και Τζον Λεγκουιζάμο μέσα στην εβδομάδα για τα γυρίσματα μιας ταινίας δράσης με τίτλο «Tin Soldier». Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Μπραντ Φούρμαν του «Lincoln Lawyer». Στα χαρτιά μοιάζει λίγο πιο σοβαρή παραγωγή από εκείνες που γυρίστηκαν πρόσφατα στη χώρα μας με τον Μπαντέρας και τον Άαρον Έκχαρτ, αλλά η αλήθεια θα λάμψει στο πανί.

— Πέραν των φεστιβαλικών δημιουργιών που θα συναντήσεις στο επίσημο πρόγραμμα, στην αγορά των Καννών θα πετύχεις κάθε πιθανή κι απίθανη ταινία μπορείς να φανταστείς. Μια από αυτές είναι και το «Peter Five Eight» με πρωταγωνιστή τον Κέβιν Σπέισι, το οποίο έχει το πρώτο του τρέιλερ. Είναι η πρώτη ταινία του Σπέισι εδώ και μια πενταετία. Ο Αμερικανός πρωταγωνιστής δέχτηκε σωρεία καταγγελιών για σεξουαλική παρενόχληση το 2017, αλλά καμία από όσες προχώρησαν στο δικαστήριο δεν οδήγησαν σε καταδίκη του. Ο Σπέισι συμμετέχει σε άλλες δύο ταινίες, στο «Man who drew God» του Φράνκο Νέρο, που βρίσκεται επίσης στην αγορά των Καννών, και στο ιστορικό δράμα «1242 – Gateway to West», που πρόκειται να ξεκινήσει γυρίσματα σύντομα.

— Kάθε χρόνο υπάρχει μια ταινία είδους που κλέβει τις εντυπώσεις στο φεστιβάλ Σάντανς. Φέτος δεν υπήρξε hit επιπέδου «It Follows», «The Witch» ή «Hereditary», είχαμε, όμως, το «Resurrection» το οποίο πήρε ως επί το πλείστον θετικές κριτικές και συζητήθηκε αρκετά. Στην ταινία η Ρεμπέκα Χολ υποδύεται ένα θύμα κακοποίησης που συναντά μετά από χρόνια τον άνθρωπο που την κακοποιούσε, ο οποίος φέρει τη μορφή του Τιμ Ροθ. Το πρώτο τρέιλερ κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες και είναι πραγματικά ανατριχιαστικό.