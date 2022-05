Το sequel του Batman, το Avatar:The Way of Water και η βιογραφία της Γουίτνεϊ Χιούστον

Όχι ότι αμφέβαλλε κανείς για αυτή την εξέλιξη, αλλά πήρε και επίσημα το πράσινο φως.

Μετά την αξιόλογη εισπρακτική του πορεία και τη θετική υποδοχή από κοινό και κριτικούς, ο «Batman» του Ματ Ριβς θα αποκτήσει sequel. Ακόμα δεν γνωρίζουμε πλοκή και χαρακτήρες, πιθανότατα ούτε ο Ματ Ριβς δεν τα γνωρίζει, καθώς το σενάριο δεν έχει γραφτεί, όλοι, όμως, περιμένουν να δουν λίγο περισσότερο υλικό με τον Τζόκερ του Μπάρι Κίγκαν.

— Το περιμέναμε από το 2014, άργησε οκτώ χρόνια, τον Δεκέμβριο θα μάθουμε αν άξιζε η αναμονή. Ο λόγος για το sequel του Avatar, που φέρει τον τίτλο Avatar:The Way of Water. Ο Τζέιμς Κάμερον υπόσχεται για ακόμα μια φορά θέαμα που δεν έχουμε ξαναδεί όμοιό του, το ερώτημα είναι κατά πόσο οι αίθουσες θα προχωρήσουν (ή θα πέσουν στην παγίδα, αν θέλετε) να αγοράσουν και πάλι εξοπλισμό κατάλληλο για να προβάλλουν τα τρισδιάστατα καρέ της ταινίας.

— Κάποια ίωση που οδηγεί σκηνοθέτες να αποχωρούν από υπερπαραγωγές ταλαιπωρεί το Χόλυγουντ τις τελευταίες μέρες. Στη Universal o Τζάστιν Λιν αποχώρησε από το Fast X, τη δέκατη ταινία της σειράς Fast and Furious, ενώ τα γυρίσματα είχαν ξεκινήσει ήδη. Στη Disney και στη Marvel τα έσπασαν με τον Τζον Γουάτς για το reboot του Fantastic Four, μια παράξενη εξέλιξη, αν αναλογιστούμε ότι ο Γουάτς σκηνοθέτησε για το στούντιο τον εισπρακτικό θρίαμβο του «Spiderman: No Way Home».

— 7 χρόνια αποχής από τα σκηνοθετικά του καθήκοντα ήταν αρκετά για τον Ντέιβιντ Ο. Ράσελ (The Sliver Linings Playbook, I Heart Huckabees), που επιστρέφει φέτος τον Νοέμβριο με το Amsterdam. O σκηνοθέτης συνεργάζεται για πρώτη φορά με τη Μάργκοτ Ρόμπι και ξανά με τους Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Κρίστιαν Μπέιλ, με τον τελευταίο να μειώνει για ακόμα μια φορά το βάρος του σε ανησυχητικά επίπεδα. Το καστ συμπληρώνουν – πάρτε ανάσα – οι Τζον Ντέιβιντ Γουάσινγκτον, Άνια Τέιλορ Τζόι, Ράμι Μάλεκ, Ζόι Σαλντάνα, Ματίας Σένερτς, Μάικ Μάγερς, Άντρεα Ράιζμπορο, Μάικλ Σάνον, Κρις Ροκ και Τέιλορ Σουίφτ.

— Τον Ιούνιο αναμένουμε το Elvis του Μπαζ Λούρμαν, το οποίο θα κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του σε λίγες εβδομάδες στο φεστιβάλ Καννών, και έπεται συνέχεια. Τον Δεκέμβριο θα δούμε στις αίθουσες το I Wanna Dance with Somebody, ένα biopic της Γουίτνεϊ Χιούστον. Το σενάριο έχει γράψει ο Άντονι Μακ Κάρτεν του «Bohemian Rhapsody», στη σκηνοθεσία βρίσκουμε την Κέισι Λέμονς τoυ «Harriet», ενώ την Χιούστον υποδύεται η Ναόμι Άκι.