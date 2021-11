Στην παράλληλη φιλμογραφία του Μάρτιν Σκορσέζε θα βρεις το Last Waltz, ένα από τα καλύτερα συναυλιακά φιλμ που γυρίστηκαν ποτέ, το No Direction Home: Bob Dylan, ένα αριστουργηματικό ντοκιμαντέρ που εξετάζει την περσόνα του Μπομπ Ντίλαν υπό το πρίσμα ενός σκορσεζικού ήρωα, καθώς και τα Shine a Light, George Harrison: Living in the Material World και Rolling Thunder Revue.

Έχει επιχειρήσει κατά καιρούς να μεταφέρει την αγάπη του για τη μουσική και στο πεδίο της μυθοπλασίας, με biopic όπως το Dino για τον Ντιν Μάρτιν και το Sinatra, ποτέ δεν κατάφερε, όμως, να πάρει το πράσινο φως για κάποιο από τα σχετικά σχέδια.

To πλήρωμα του χρόνου φαίνεται ότι ήρθε κι έτσι ο Μάρτυ θα σκηνοθετήσει μια μουσική βιογραφία, όχι, όμως, με αντικείμενο τη ζωή κάποιου αγαπημένου crooner. Σύμφωνα με πληροφορίες ετοιμάζεται να τζαμάρει επί της οθόνης για λογαριασμό του Apple TV+, σκηνοθετώντας μια κινηματογραφική μεταφορά της πορείας της μπάντας των Grateful Dead, με τον Τζόνα Χιλ στον ρόλο του frontman τους Tζέρυ Γκαρσία.

Θα είναι η δεύτερη φορά που ο νεοϋορκέζος σκηνοθέτης συνεργάζεται με τον Τζόνα Χιλ μετά τον Λύκο της Γουώλ Στριτ. Θα είναι, επίσης, δεύτερη φορά που ετοιμάζει και μια ταινία υπό την αιγίδα της Apple, καθώς τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, ο Μάρτυ τελειώνει τα γυρίσματα του πολυδάπανου νέο-γουέστερν Killers of the Flower Moon με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο και τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο. Με δεδομένο ότι ο Σκορσέζε παιδεύει αρκετό καιρό τις ταινίες του στο δωμάτιο του μοντάζ παρέα με τη συνεργάτιδα του Θέλμα Σουμέικερ, είναι άγνωστο πότε θα ξεκινήσουν τα γυρίσματα της ταινίας για τους Grateful Dead. Πάντως, και μόνο η ιδέα της ανάπλασης του πυρετικού κλίματος των live εμφανίσεων της μπάντας στο πανί δια χειρός Μάρτυ, μας έχει ανοίξει την όρεξη.