Στο πλαίσιο της περιοδείας του που έχει τίτλο Good To See You 2022, ο Henry Rollins θα κάνει μια στάση στην Αθήνα στις 17 Ιανουαρίου του 2022.

Είναι μια από τις πιο θρυλικές φιγούρες της hardcore σκηνής της Αμερικής. Ήταν τραγουδιστής μιας από τις σημαντικότερες πανκ μπάντες της δεκαετίας του '70 τους Black Flag. Έγινε μέλος του γκρουπ το 1981 και για πέντε χρόνια ήταν ο frontman τους πριν τους αφήσει για να σχηματίσει τους Rollins Band. Οι εμφανίσεις τους εκείνη την περίοδο έχουν μείνει στην ιστορία.

Τα τελευταία χρόνια, ο Rollins ασχολείται με την ποίηση, παίζει σε ταινίες, κάνει stand up ενώ αρκετές φορές εμφανίζεται στην τηλεόραση. Οι ραδιοφωνικές εκπομπές του είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες που μπορείς να πετύχεις. Στην Αθήνα θα τον δούμε σε ένα stand up σόου στον Βοτανικό (Ιερά Οδός 72 και Σπύρου Πάτση).

Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ