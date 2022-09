Ο Χάρι Στάιλς παρέλαβε το πρώτο του κινηματογραφικό βραβείο

Το πρώτο του κινηματογραφικό βραβείο έλαβε ο Χάρι Στάιλς, στο φετινό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο.

Ο τραγουδιστής βραβεύτηκε για την ερμηνεία του στο «My Policeman» και έσπευσε να ευχαριστήσει τους πάντες.

«Ευχαριστώ πολύ όλους σας εδώ, εκ μέρους όλων μας, για αυτό το υπέροχο, υπέροχο βραβείο», είπε ο Στάιλς, ο οποίος πρωταγωνιστεί στο ρομαντικό δράμα υποδυόμενος έναν αστυνομικό.

«Μας άρεσε πολύ να δουλεύουμε σε αυτήν την ταινία. Και ελπίζουμε να την απολαύσετε» είπε από τη σκηνή.

Ο Χάρι Στάιλς έφτασε στο χώρο διεξαγωγής του φεστιβάλ φορώντας ένα πράσινο παντελόνι το οποίο είχε συνδυάσει με μικρή πράσινη τσάντα.

Το κοινό τον καταχειροκρότησε με το που εμφανίστηκε και εκείνος έσπευσε να φωτογραφηθεί μαζί τους και να υπογράψει αυτόγραφα.

Παραλαμβάνοντας το βραβείο, έφυγε κρατώντας την ουρά από το ιδιαίτερο φόρεμα που φορούσε η συμπρωταγωνίστριά του, Emma Corin.

