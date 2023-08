Ο αστροφυσικός Neil deGrasse Tyson εντόπισε την Barbie Land στη Γη

Ο αστροφυσικός Neil deGrasse Tyson χρησιμοποίησε την επιστήμη για να προσδιορίσει την πιθανή τοποθεσία της Barbie Land.

Η ταινία Barbie διαδραματίζεται εν μέρει σε μία φανταστική χώρα που είναι γεμάτη με πλαστικούς φοίνικες και φωτεινά ροζ σπίτια.

Σε μια ανάρτηση στο X (πρώην Twitter), ο Tyson παρατήρησε τον ήλιο, το φεγγάρι και τη βλάστηση της ταινίας για να προσδιορίσει πού θα ήταν ένα τέτοιο μέρος αν υπήρχε πραγματικά στη Γη.

«Στην ταινία Barbie, ο προσανατολισμός της σελήνης τοποθετεί τον κόσμο της Bardie μεταξύ 20 και 40 μοίρες στο βόρειο γεωγραφικό πλάτος στη Γη», έγραψε ο deGrasse Tyson. «Αυτό τοποθετεί τον κόσμο της περίπου κάπου ανάμεσα στο μισό νότιο τμήμα των ΗΠΑ και το αντίστοιχο βόρειο του Μεξικού.

»Οι φοίνικες περιορίζουν περαιτέρω το γεωγραφικό πλάτος μεταξύ 20 και 30 μοίρες. Αυτό με τη σειρά του περιορίζει τις πιθανές τοποθεσίες του Barbie World στο Δυτικό Τέξας, στην Ακτή του Κόλπου των ΗΠΑ και στο βόρειο Μεξικό. Ο ήλιος και το φεγγάρι ανατέλλουν και δύουν, αντίστοιχα, πάνω από τον ωκεανό. Αν είναι στις ΗΠΑ, ο κόσμος της Barbie είναι κάπου στο αρχιπέλαγος του Φλόριντα Κις» έραψε στην ανάρτησή του ο αστροφυσικός.

