Το δεύτερο άλμπουμ των Nirvana, «Nevermind», κυκλοφόρησε αρχικά από την DGC Records στις 24 Σεπτεμβρίου 1991.

Για να τιμήσει την επερχόμενη 30χρονη επέτειό του, το BBC ανακοίνωσε ένα νέο ντοκιμαντέρ με θέμα την περίοδο που πέρασε το αμερικανικό συγκρότημα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Με τίτλο «When Nirvana Came to Britain» το ντοκιμαντέρ θα προβληθεί ταυτόχρονα με τη μετάδοση σειράς ειδικών ραδιοφωνικών προγραμμάτων που περιστρέφονται γύρω από το επιδραστικό άλμπουμ της grunge.

🎸 Come as you are...



BBC Music is marking 30 years since the release of Nirvana’s Nevermind throughout September across TV, radio, @BBCiPlayer and @BBCSounds: https://t.co/yzB3KXLjbx pic.twitter.com/O4Dne1tFqE — BBC Press Office (@bbcpress) September 1, 2021

Το ντοκιμαντέρ «When Nirvana Came to Britain» αρχίζει μερικά χρόνια πριν από το «Nevermind», το 1989, όταν το συγκρότημα επισκέφθηκε το Ηνωμένο Βασίλειο στο πλαίσιο της περιοδεία του Bleach (την περιοδεία κατά την οποία κάποιος αφαίρεσε μία τούφα από τα μαλλιά του Κερτ Κομπέιν).

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ