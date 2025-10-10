ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Μπράντλεϊ Κούπερ και Μάργκοτ Ρόμπι συμπρωταγωνιστές στο prequel του «Ocean's Eleven»

Τη σκηνοθεσία της νέας ταινίας αναλαμβάνει ο δημιουργός του «Twisters», Λι Άιζακ Τσουνγκ, που παίρνει τη θέση του Τζέι Ροουτς, ο οποίος είχε αρχικά επιλεγεί για τη θέση του σκηνοθέτη

Ο Μπράντλεϊ Κούπερ και η Μάργκοτ Ρόμπι/Φωτογραφία: X
Ο Μπράντλεϊ Κούπερ βρίσκεται σε συζητήσεις για να πρωταγωνιστήσει μαζί με τη Μάργκοτ Ρόμπι στο prequel του «Ocean’s Eleven».

Το νέο αυτό κινηματογραφικό πρότζεκτ αναμένεται να διαδραματίζεται πριν από την εμβληματική κωμωδία ληστείας του Στίβεν Σόντερμπεργκ, «Ocean’s Eleven» (2001), όπου πρωταγωνιστούσαν οι Τζορτζ Κλούνεϊ, Ματ Ντέιμον, Μπραντ Πιτ και Τζούλια Ρόμπερτς.

Η ταινία εκείνη, που αφηγούνταν την ιστορία μιας ομάδας απατεώνων που ληστεύουν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια από καζίνο του Λας Βέγκας, σημείωσε τεράστια καλλιτεχνική και εμπορική επιτυχία, με αποτέλεσμα να κυκλοφορήσουν ακόμη δύο ταινίες.

Οι ταινίες βασίστηκαν στο «Ocean’s 11» του 1960, στο οποίο συμμετείχαν πέντε μέλη της διάσημης ομάδας του Φρανκ Σινάτρα, γνωστής ως Rat Pack.

Τη σκηνοθεσία του νέου φιλμ αναλαμβάνει ο δημιουργός του «Twisters», Λι Άιζακ Τσουνγκ, που παίρνει τη θέση του Τζέι Ροουτς, ο οποίος είχε αρχικά επιλεγεί για τη θέση του σκηνοθέτη.

Το σενάριο υπογράφει η Κάρι Σόλομον, ενώ - σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες - η ιστορία θα εκτυλίσσεται στην Ευρώπη της δεκαετίας του 1960.

Ο τίτλος της ταινίας δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αποκάλυψε πρόσφατα ότι σχεδιάζει να ξεκινήσει γυρίσματα για το «Ocean’s Fourteen» μαζί με τους Ματ Ντέιμον, Μπραντ Πιτ και Τζούλια Ρόμπερτς μέσα στην επόμενη χρονιά.

Η επόμενη ταινία του Κούπερ που θα φτάσει στις αίθουσες είναι το «Is This Thing On?», η οποία θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα σήμερα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης.

Με πληροφορίες από Vanity Fair

