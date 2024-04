Μπίλι Πόρτερ: «Το Pride ήταν πάντα πολιτικό- Ήρθε η ώρα να ενωθούμε»

Κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας που έκανε στο Miami Beach Pride Festival, ο τραγουδιστής και ηθοποιός. Μπίλι Πόρτερ, μίλησε για το βίωμα του να μεγαλώνει κατά τη διάρκεια της εξάπλωσης του AIDS ενώ κάλεσε την LGBTQ+ κοινότητα να ενωθεί και να παλέψει.

Ο Άλεξ Φερνάντεζ επίτροπος της πόλης του Μαϊάμι όπου διοργανώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα το Miami Beach Pride Festival, παρέδωσε στον Μπίλι Πόρτερ τα κλειδιά της πόλης, με τον ακτιβιστή να δίνει μια συγκινητική ομιλία.

«Ήμουν 16 χρονών στην αρχή της κρίσης του AIDS. Δεν είχαμε την πολυτέλεια να κρυφτούμε. Δεν είχαμε την πολυτέλεια να μην είμαστε ενεργοί. Έπρεπε να πάμε κατευθείαν στο μέτωπο για να αγωνιστούμε για τις ζωές μας, και αυτό ακριβώς κάναμε», είπε αρχικά.

Ο Μπίλι Πόρτερ στον λόγο του αναφέρθηκε στην αποκάλυψη που έκανε το 2021 όποτε δήλωσε και ο ίδιος θετικός στον ιό του AIDS, λέγοντας ότι «πάντα ήθελα να χρησιμοποιήσω την τέχνη μου για να θεραπευτώ».

«Είμαστε τώρα σε μια θέση, που πρέπει να ενωθούμε ξανά. Πρέπει να πολεμήσουμε τις δυνάμεις του κακού, οι οποίες προσπαθούν να μας καταστρέψουν. Το μόνο πράγμα που ξέρω και το μόνο μήνυμα που προσπαθώ να μεταδίδω, όπου κι αν πηγαίνω, είναι ότι η αλλαγή έχει ήδη γίνει. Δεν έχουμε χρόνο για φόβο. Η Τόνι Μόρισον λέει ότι αυτή ακριβώς είναι η στιγμή που οι καλλιτέχνες πηγαίνουν στη δουλειά. Δεν υπάρχει λόγος για φόβο. Δεν υπάρχει χώρος για σιωπή. Μιλάμε, γράφουμε. Έτσι θεραπεύονται οι πολιτισμοί», είπε στην ομιλία του.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Miami Beach Pride, ο Μπίλι Πόρτερ σημείωσε ότι ο κόσμος έχει αλλάξει επειδή «συγκεντρωθήκαμε ως κοινότητα, αντεπιτεθήκαμε και τα καταφέραμε». Ο ηθοποιός ενθάρρυνε την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα να ενωθεί για άλλη μια φορά για να «πολεμήσει τις δυνάμεις του κακού που προσπαθούν να μας καταστρέψουν», σημειώνοντας τον ρόλο που παίζει η τέχνη στην κοινωνική αλλαγή.

«Μιλάμε, γράφουμε, παράγουμε γλώσσα. Έτσι θεραπεύονται οι πολιτισμοί», συνέχισε ο Μπίλι Πόρτερ. «Είμαι καλλιτέχνης. Ο μόνος τρόπος που ξέρω πώς να το κάνω είναι μέσω της τέχνης μου. Είμαι ευγνώμων που ο κόσμος δέχεται αυτό που προσπαθώ να κάνω».

Ο 54χρονος Μπίλι Πόρτερ ολοκλήρωσε την ομιλία του υπενθυμίζοντας στο κοινό ότι, καθώς συνεχίζεται η μάχη εναντίον αντι-ΛΟΑΤΚΙ+ πρωτοβουλιών, το Pride ήταν πάντα πολιτικό. «Ήρθε η ώρα να ενωθούμε» είπε ο Μπίλι Πόρτερ. «Δεν είναι το 1963. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ίδια τακτική», συμπλήρωσε.

«Ήρθε η ώρα να ασχοληθείτε ξανά», συνέχισε. «Ήρθε η ώρα να δώσουμε ξανά προσοχή. Ήρθε η ώρα να ξαναβγούμε σε αυτούς τους δρόμους. Αυτό δεν είναι παρέλαση, είναι πορεία. Αυτό ήταν όταν ξεκινήσαμε. Αυτή η πορεία [είναι] πολιτική», είπε ωθώντας σε δράση τα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα.

«Αυτό δεν είναι παρέλαση, είναι πορεία. Έτσι ήταν όταν ξεκινήσαμε. Αυτή η πορεία [είναι] πολιτική», κατέληξε ο Μπίλι Πόρτερ.

Billy Porter delivers powerful speech at Miami Beach Pride after receiving key to the city https://t.co/lc8OBjV2c3