Μπάρακ Ομπάμα: Με «άρωμα» Κύπρου η λίστα των αγαπημένων του τραγουδιών

Ο Μπάρακ Ομπάμα δημοσίευσε και φέτος τις λίστες με τα αγαπημένα του τραγούδια, βιβλία και ταινίες τη χρονιάς που πέρασε.

Μέσω Instagram, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ μοιράστηκε με τους ακολούθους του τρεις φωτογραφίες για κάθε κατηγορία. Εκείνη με τη μουσική και τα αγαπημένα του τραγούδια.

Ανάμεσα σε τραγούδια όπως το «Squabble Up» του Kendrick Lamar, και το «Lunch» της Billie Eilish, στη λίστα του Ομπάμα βρίσκεται και το κομμάτι του Κύπριου καλλιτέχνη Artemas, «I Like the Way You Kiss Me» το οποίο βρέθηκε φέτος στο Νο. 1 του Billboard Global Excl. U.S. chart και είναι ένα από τα πο δημοφιλή κομμάτια στο TikTok.

Ο Αρτέμας Διαμαντής, γνωστός καλλιτεχνικά ως Artemas, είναι τραγουδιστής, τραγουδοποιός και παραγωγός με αγγλική και κυπριακή καταγωγή. Γεννήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 1999 στο Οξφορντσάιρ της Νότιας Αγγλίας. Ο Artemas συνδυάζει alternative pop ήχους με επιρροές από διάφορα είδη, και θεωρείται ένας από τους ανερχόμενους καλλιτέχνες της γενιάς του.