Το Μουσείο της Σαγκάης ανοίγει τις πόρτες του στις γάτες σε έκθεση για την αρχαία Αίγυπτο

Το Μουσείο της Σαγκάης καλωσορίζει γάτες στη μεγαλειώδη έκθεση αιγυπτιακών αρχαιοτήτων, διάρκειας 13 μηνών.

Το Μουσείο της Σαγκάης που βρίσκεται στην Πλατεία του Λαού, στην Κίνα, ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι επισκέπτες θα μπορούν να φέρνουν τις γάτες τους σε μια ειδική σειρά εκδηλώσεων για τον εορτασμό της επικείμενης έκθεσης αιγυπτιακών αρχαιοτήτων, σύμφωνα με πολλαπλές αναφορές από κρατικά ελεγχόμενα ειδησεογραφικά πρακτορεία.

Χθες, Πέμπτη 18 Ιουλίου εγκαινιάστηκε η 13μηνη έκθεση «On Top of the Pyramid: The Civilization of Ancient Egypt» (Στην κορυφή της Πυραμίδας: Ο πολιτισμός της Αρχαίας Αιγύπτου), με περισσότερα από 780 πολιτιστικά αντικείμενα που καλύπτουν διάφορες περιόδους της άλλοτε μεγάλης αυτοκρατορίας.

Αξιωματούχοι του μουσείου δήλωσαν σε τοπικούς δημοσιογράφους ότι η έκθεση θα είναι η πρώτη φορά που η συντριπτική πλειονότητα των αρχαιοτήτων που παρουσιάζονται θα εκτεθεί στην Ασία.

Για να σηματοδοτήσει τη σημαντική αυτή επέτειο, το Μουσείο της Σαγκάης έχει οργανώσει πρόγραμμα φιλικό προς τα αιλουροειδή για 10 Σαββατόβραδα, αρχής γενομένης από τις 27 Ιουλίου, ως φόρο τιμής στην τεκμηριωμένη αγάπη των Αρχαίων Αιγυπτίων για τους τετράποδους φίλους τους. Ενώ υπάρχουν άφθονες αρχαιολογικές αποδείξεις ότι τους άρεσε να διατηρούν οικόσιτους σκύλους ως κατοικίδια ζώα και μάλιστα είχαν ιδιωτικούς ζωολογικούς κήπους, οι γάτες κατείχαν μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές της αρχαίας κοινωνίας, η οποία τις θεωρούσε «ημίθεες». Συγκεκριμένα, η Μπαστέτ -η θεά της προστασίας, της ευχαρίστησης και της καλής υγείας- απεικονιζόταν με το κεφάλι μιας γάτας.

Το ίδρυμα σχεδιάζει να περιορίσει τη συμμετοχή στις βραδινές επισκέψεις σε 2.000 άτομα και 200 γάτες. Η έκθεση θα περιλαμβάνει επίσης έναν «Ναό Γάτας», όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν με τις γάτες τους, εκτός από άλλες αποκλειστικές δραστηριότητες.

Για να αποφευχθούν τυχόν δυσάρεστα, οι υπεύθυνοι του μουσείου δήλωσαν ότι θα υπάρχουν επίσης στο χώρο αδειούχοι κτηνίατροι για γάτες, ιατρικές υπηρεσίες και συσκευές που διευκολύνουν τα αιλουροειδή, όπως σταθεροποιητές διάθεσης και καροτσάκια. Και φυσικά, μετά από κάθε εκδήλωση, ολόκληρο το κτίριο θα καθαρίζεται και θα αποστειρώνεται σχολαστικά.

Με πληροφορίες από Hyperallergic