Motörhead: Νέο εικονογραφημένο βιβλίο για τον Lemmy θα κυκλοφορήσει το καλοκαίρι

Η ζωή του θρυλικού Lemmy Kilmister των Motörhead που πέθανε το 2015 θα αποτυπωθεί σε νέο εικονογραφημένο μυθιστόρημα.

Το graphic novel που εξιστορεί τη ζωή του Lemmy Kilmister στους Motörhead πρόκειται να κυκλοφορήσει το καλοκαίρι μέσω της Z2 Comics.

Το εικονογραφημένο μυθιστόρημα με τίτλο «No Remorse: The Illustrated True Stories of Lemmy Kilmister and Motörhead» έχει μορφή προφορικής ιστορίας και περιλαμβάνει συνεισφορές από ροκ είδωλα όπως οι Ντέιβ Γκρολ, Όζι Όσμπορν, Λίτα Φορτ, Ντέιβ Ναβάρο, Λαρς Ούρλιχ και Slash. Επιπλέον για το βιβλίο συνεργάζονται τα άλλα μέλη του συγκροτήματος του, Φιλ Κάμπελ, Μίκι Ντι.

Συνολικά, 25 προσωπικότητες συνδυάστηκαν με 25 καλλιτέχνες, αφηγούμενοι ιστορίες για τις προσωπικές τους συναντήσεις με τον αείμνηστο θρύλο των Motörhead. Στους εικονογράφους περιλαμβάνονται οι Ντέιβ Τσίζολμ, Τζιμ Μανφούντ, Μπομπ Φίνγκερμαν.Το εξώφυλλο εικονογραφήθηκε και σχεδιάστηκε από τον Τιμ Μπράντστριτ.

NO REMORSE ☠ The Illustrated True Stories of Lemmy Kilmister and Motörhead official graphic novel. Pre-order now along with the limited edition ’No Remorse’ vinyl LP repressing, exclusive Motörhead tour artifacts and more 🚬🥃 https://t.co/gi3sS2k6j2 pic.twitter.com/FM1qwj5Bs6