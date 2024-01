Μίλι Άλκοκ: Από το «House of the Dragon» στη νέα ταινία της DC ως «Supergirl»

Από Ρενίρα Ταργκάριεν, η Μίλι Άλκοκ θα μεταμορφωθεί σε «Supergirl» στη νέα ταινία της DC.

Η Μίλι Άλκοκ μετά το ρόλο της ως νεαρή πριγκίπισσα Ρενίρα Ταργκάριεν, στην πρώτη σεζόν του «House of the Dragon» του HBO αλλά και στις σειρές «Upright», «Reckoning» και «The Gloaming», θα γίνει η πρωταγωνίστρια της νέας ταινίας της DC με τίτλο «Supergirl: Woman of Tomorrow».

Η ηθοποιός πήρε το ρόλο, τον οποίο διεκδικούσε και η πρωταγωνίστρια της ταινίας «CODA», Εμίλια Τζόουνς αλλά και η Μεγκ Ντόνελι. Η τελευταία υπενθυμίζεται πως είχε δανείσει την φωνή της στον χαρακτήρα, για τις ταινίες κινουμένων σχεδίων της DC, «Legion of Superheroes» και «Justice League: Crisis on Infinite Earths Part One».

Ωστόσο σύμφωνα με τις πληροφορίες, υπάρχουν φήμες που θέλουν τη Μίλι Άλκοκ πριν πρωταγωνιστήσει στην ταινία «Supergirl: Woman of Tomorrow» να κάνει πρώτα την εμφάνισή της σε κάποιο άλλο πρότζεκτ ίσως στο «Superman Legacy» του Τζέιμς Γκαν, το οποίο ξεκινά άμεσα γυρίσματα.

«Αυτό είναι αλήθεια. Η Μίλι είναι μια τρομερά ταλαντούχα νεαρή ηθοποιός και είμαι απίστευτα ενθουσιασμένος που θα είναι μέρος του νέου σύμπαντος της DC», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του στο Ιnstagram o Τζέιμς Γκαν καλωσορίζοντας την πρωταγωνίστρια στον κόσμο της DC.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ