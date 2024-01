Mandalorian: Έρχεται κινηματογραφική ταινία μετά την επιτυχία της σειράς

Πολύ ευχάριστα νέα για τους φίλους του φανταστικού κόσμου που σχετίζεται με την σειρά ταινιών Star Wars, καθώς αναμένεται το επόμενο διάστημα να παρακολουθήσουν τις περιπέτειες του δημοφιλή ήρωα, Mandalorian, και του μικρού Grogu, στην κινηματογραφική οθόνη.

Η παραγωγή της ταινίας που θα έχει τίτλο «The Mandalorian & Grogu» αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο 2024. Σκηνοθέτης θα είναι ο Τζον Φαβρό. «Μου άρεσε να αφηγούμαι ιστορίες που διαδραματίζονται στον πλούσιο κόσμο που δημιούργησε ο Τζόρτζ Λούκας», δήλωσε ο σκηνοθέτης. «Η προοπτική να μεταφέρω τον Mandalorian και τον μαθητευόμενο του, Grogu, στη μεγάλη οθόνη είναι εξαιρετικά συναρπαστική». Οι λεπτομέρειες της πλοκής παραμένουν μυστικές, αλλά η Κάθλιν Κένεντι, πρόεδρος της Lucasfilm, χαρακτήρισε την ιστορία «ιδανική για τη μεγάλη οθόνη».

Από τότε που παρουσιάστηκε στην ομώνυμη σειρά της Disney+, ο Mandalorian, τον οποίο υποδύεται ο Πέδρο Πασκάλ, έχει γίνει ένας από τους πιο δημοφιλείς νέους χαρακτήρες στο σύμπαν του Star Wars. Η σειρά ήταν υποψήφια στη σχετική κατηγορία για την καλύτερη δραματική σειρά στα βραβεία Emmy, ενώ ετοιμάζεται και τέταρτη σεζόν.

Η νέα ταινία είναι μία από τις πολλές με θέμα το σύμπαν του Star Wars μετά την απόφαση των παραγωγών να επικεντρωθούν περισσότερο στη μεγάλη παρά στη μικρή οθόνη. Η Ντέιζι Ρίντλεϊ πρόκειται να επιστρέψει ως Rey σε μια ταινία της σκηνοθέτιδας Σαρμίν Ομπέιντ- Σινόι, η οποία θα γίνει η πρώτη γυναίκα που θα σκηνοθετήσει μια ταινία Star Wars. «Βρισκόμαστε στο 2024 τώρα και είναι καιρός να έρθει μια γυναίκα να διαμορφώσει μια ιστορία σε έναν γαλαξία πολύ, πολύ μακριά», δήλωσε η ίδια.

Η τελευταία ταινία Star Wars ήταν το «Rise of the Skywalker» του 2019, η οποία απέφερε 1 δισ. δολάρια παγκοσμίως, αλλά έλαβε μέτριες κριτικές.

