Μία Φάροου: «Ήταν ένα σπάνιο άτομο» - Απέτισε φόρο τιμής στη Νταϊάν Κίτον παρά τη στήριξή της στον Γούντι Άλεν

Η Μία Φάροου απέτισε φόρο τιμής στη Νταϊάν Κίτον μετά την είδηση του θανάτου της, παρότι η εκλιπούσα ηθοποιός είχε επιλέξει να στηρίξει και να υπερασπιστεί τον Γούντι Άλεν.

Μετά την είδηση θανάτου της Νταϊάν Κίτον το Σάββατο, η Μία Φάροου μοιράστηκε μια φωτογραφία της ηθοποιού στο Instagram, συνοδεύοντάς την με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα.

«Ήταν μια υπέροχη ηθοποιός και ένα σπάνιο και συναρπαστικό άτομο. Οι σκέψεις μου είναι με τα παιδιά και τις αδελφές της. Αναπαύσου εν ειρήνη, Νταϊάν» έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησης η η 80χρονη ηθοποιός.

Το μήνυμα της, έρχεται χρόνια μετά την απόφαση της Νταϊάν Κίτον να υπερασπιστεί δημόσια τον Γούντι Άλεν, εν μέσω κατηγοριών για σεξουαλική κακοποίηση εις βάρος της κόρης τουε, Ντίλαν Φάροου.

Η Μία διατηρούσε μακροχρόνια σχέση με τον διάσημο σκηνοθέτη από το 1980 έως το 1992, όταν η κόρη τους, Ντίλαν, τον κατηγόρησε για σεξουαλική κακοποίηση. Ωστόσο, ο ίδιος έχει επανειλημμένα αρνηθεί τις κατηγορίες όλα αυτά τα χρόνια.

Η Νταϊάν Κίτον, όταν οι κατηγορίες ήρθαν ξανά στο φως της δημοσιότητας το 2018, έγραψε χαρακτηριστικά στην πλατφόρμα Χ το 2018, «Ο Γούντι Άλεν είναι φίλος μου και εξακολουθώ να τον πιστεύω. Ίσως έχει ενδιαφέρον να δείτε τη συνέντευξή του στο 60 Minutes από το 1992 και να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα».

Παράλληλα, στη δημοσίευσή της, είχε συμπεριλάβει και σύνδεσμο για τη συνέντευξη, στην οποία ο Άλεν υπερασπιζόταν τον εαυτό του ενάντια στις κατηγορίες της Ντίλαν και της Μία.

Η Νταϊάν Κίτον είχε επίσης σχέση με τον Άλεν τη δεκαετία του '60 και του '70 και παρότι ο δεσμός τους έληξε, συνέχισαν να συνεργάζονται επαγγελματικά, παραμένοντας φίλοι μέχρι το τέλος.

Με πληροφορίες από PEOPLE