ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Μία Φάροου: «Ήταν ένα σπάνιο άτομο» - Απέτισε φόρο τιμής στη Νταϊάν Κίτον παρά τη στήριξή της στον Γούντι Άλεν

Το μήνυμα της έρχεται μετά την απόφαση της Νταϊάν Κίτον να υπερασπιστεί δημόσια τον Γούντι Άλεν, εν μέσω κατηγοριών για σεξουαλική κακοποίηση της κόρης τους

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Μία Φάροου: Απέτισε φόρο τιμής στη Νταϊάν Κίτον παρά τη στήριξή της στον Γούντι Άλεν Facebook Twitter
Φωτ. Γούντι Άλεν / Μία Φάροου / Ντάιαν Κίτον
0

Η Μία Φάροου απέτισε φόρο τιμής στη Νταϊάν Κίτον μετά την είδηση του θανάτου της, παρότι η εκλιπούσα ηθοποιός είχε επιλέξει να στηρίξει και να υπερασπιστεί τον Γούντι Άλεν.

Μετά την είδηση θανάτου της Νταϊάν Κίτον το Σάββατο, η Μία Φάροου μοιράστηκε μια φωτογραφία της ηθοποιού στο Instagram, συνοδεύοντάς την με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα.

«Ήταν μια υπέροχη ηθοποιός και ένα σπάνιο και συναρπαστικό άτομο. Οι σκέψεις μου είναι με τα παιδιά και τις αδελφές της. Αναπαύσου εν ειρήνη, Νταϊάν» έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησης η η 80χρονη ηθοποιός.

Το μήνυμα της, έρχεται χρόνια μετά την απόφαση της Νταϊάν Κίτον να υπερασπιστεί δημόσια τον Γούντι Άλεν, εν μέσω κατηγοριών για σεξουαλική κακοποίηση εις βάρος της κόρης τουε, Ντίλαν Φάροου. 

Η Μία διατηρούσε μακροχρόνια σχέση με τον διάσημο σκηνοθέτη από το 1980 έως το 1992, όταν η κόρη τους, Ντίλαν, τον κατηγόρησε για σεξουαλική κακοποίηση. Ωστόσο, ο ίδιος έχει επανειλημμένα αρνηθεί τις κατηγορίες όλα αυτά τα χρόνια.

Η Νταϊάν Κίτον, όταν οι κατηγορίες ήρθαν ξανά στο φως της δημοσιότητας το 2018, έγραψε χαρακτηριστικά στην πλατφόρμα Χ το 2018, «Ο Γούντι Άλεν είναι φίλος μου και εξακολουθώ να τον πιστεύω. Ίσως έχει ενδιαφέρον να δείτε τη συνέντευξή του στο 60 Minutes από το 1992 και να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα».

Παράλληλα, στη δημοσίευσή της, είχε συμπεριλάβει και σύνδεσμο για τη συνέντευξη, στην οποία ο Άλεν υπερασπιζόταν τον εαυτό του ενάντια στις κατηγορίες της Ντίλαν και της Μία.

Η Νταϊάν Κίτον είχε επίσης σχέση με τον Άλεν τη δεκαετία του '60 και του '70 και παρότι ο δεσμός τους έληξε, συνέχισαν να συνεργάζονται επαγγελματικά, παραμένοντας φίλοι μέχρι το τέλος.

Με πληροφορίες από PEOPLE

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κολοσσαίο: Τούνελ 2.000 ετών που χρησιμοποιούσαν αποκλειστικά οι αυτοκράτορες, ανοίγει για το κοινό

Πολιτισμός / Κολοσσαίο: Τούνελ 2.000 ετών που χρησιμοποιούσαν αποκλειστικά οι αυτοκράτορες, ανοίγει για το κοινό

Γνωστό ως «Διάδρομος του Κόμμοδου», το τούνελ μήκους 55 μέτρων κατασκευάστηκε κάτω από το αμφιθέατρο, ώστε οι αυτοκράτορες και οι εκλεκτοί τους καλεσμένοι να φτάνουν στις αυτοκρατορικές θέσεις χωρίς να αναμειγνύονται με το πλήθος
LIFO NEWSROOM
Από τη Γερμανία στην Αρχαία Ολυμπία: Επαναπατρίστηκε μέρος κιονόκρανου που είχε απομακρυνθεί παράνομα

Πολιτισμός / Από τη Γερμανία στην Αρχαία Ολυμπία: Επαναπατρίστηκε κιονόκρανο που είχε απομακρυνθεί παράνομα

Όπως αναφέρει το Υπουργείο Πολιτισμού, ο επαναπατρισμός του κιονόκρανου κατέστη δυνατός χάρη στην ευαισθησία και το θάρρος μιας Γερμανίδας, η οποία το κατείχε από τη δεκαετία του 1960, μετά από περισυλλογή του από την περιοχή του Λεωνιδαίου
LIFO NEWSROOM
Οι No Doubt επανενώνονται για μια σειρά εμφανίσεων στο Sphere του Λας Βέγκας

Πολιτισμός / Οι No Doubt επανενώνονται για μια σειρά εμφανίσεων στο Sphere του Λας Βέγκας

«Το να το κάνω αυτό με τους No Doubt μοιάζει σαν να επιστρέφω στο παρελθόν για να ξαναζήσω την ιστορία μας, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούμε κάτι εντελώς καινούργιο με τρόπους που δεν μπορούσαμε να φανταστούμε.», δήλωσε η Gwen Stefani
LIFO NEWSROOM
Δημοτικό Θέατρο Ολύμπια: Συνέχεια, ανανέωση και συνέργειες με φορείς και παραγωγούς

Πολιτισμός / Το Δημοτικό Θέατρο Ολύμπια ανοίγει ξανά τις πόρτες του μετά την ανακαίνιση

Παρά τον χαμηλό προϋπολογισμό στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα της φετινής σεζόν περιλαμβάνονται αφιερώματα στους Μίκη Θεοδωράκη και Μάνο Χατζιδάκι αλλά και παραστάσεις όπερας, μπαλέτου και τζαζ.
LIFO NEWSROOM
Μπράντλεϊ Κούπερ και Μάργκοτ Ρόμπι συμπρωταγωνιστές στο νέο «Ocean's Eleven»

Πολιτισμός / Μπράντλεϊ Κούπερ και Μάργκοτ Ρόμπι συμπρωταγωνιστές στο prequel του «Ocean's Eleven»

Τη σκηνοθεσία της νέας ταινίας αναλαμβάνει ο δημιουργός του «Twisters», Λι Άιζακ Τσουνγκ, που παίρνει τη θέση του Τζέι Ροουτς, ο οποίος είχε αρχικά επιλεγεί για τη θέση του σκηνοθέτη
LIFO NEWSROOM
Από τη φάβα της Σκοπέλου έως τα Κέδαρα της Ημαθίας: 11 νέες ζωντανές παραδόσεις στο Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Πολιτισμός / Από τη φάβα της Σκοπέλου έως τα Κέδαρα της Ημαθίας: 11 νέες ζωντανές παραδόσεις στο Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, δήλωσε ότι η ένταξη των νέων στοιχείων «αναδεικνύει την πολιτιστική πολυφωνία των ελληνικών κοινοτήτων και ενδυναμώνει τη συλλογική μνήμη και τη βιωσιμότητα του πολιτισμού μας»
LIFO NEWSROOM
Νόμπελ Λογοτεχνίας 2025: Ο Ούγγρος συγγραφέας Λάσλο Κρασναχορκάι τιμήθηκε με το βραβείο

Πολιτισμός / Νόμπελ Λογοτεχνίας 2025: Ο Ούγγρος συγγραφέας Λάσλο Κρασναχορκάι τιμήθηκε με το βραβείο

Η επιτροπή σημείωσε ότι ο Κρασναχορκάι βραβεύεται «για τη μαγνητική, εκτενή πρόζα του που με υπομονετική ένταση και φιλοσοφική οξύτητα αποκαλύπτει το χάος, την ειρωνεία και τη μοναξιά του ανθρώπινου πολιτισμού»
LIFO NEWSROOM
 
 