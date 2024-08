Η Tate Modern μεταμορφώνεται σε έναν τεράστιο ζωγραφικό κήπο

Αυτό το καλοκαίρι, ο 37χρονος εικαστικός καλλιτέχνης Oscar Murillo μεταμόρφωσε το Turbine Hall της Tate Modern σε έναν τεράστιο κήπο ζωγραφικής.

Το μουσείο και ο καλλιτέχνης προσκάλεσαν όλους να δημιουργήσουν ένα ζωντανό έργο επικών διαστάσεων. Οι οδηγίες προς το κοινό, σε μικρούς και μεγάλους είναι απλές: Σηκώστε ένα πινέλο και αφήστε το σημάδι σας χρησιμοποιώντας πινελιές που μοιάζουν με κύμα για να πλημμυρίσετε έναν τεράστιο καμβά.

Αυτό το πελώριο κύμα από χρώμα, σα πλημμυρισμένος κήπος, όπως είναι ο τίτλος του έργου εμπνέεται από τους πίνακες του Κλοντ Μονέ στον ανθισμένο κήπο του στο Giverny της Γαλλίας. Όπως και ο Murillo, το κοινό χρησιμοποιεί βαθιές αποχρώσεις του μπλε, φωτεινά κίτρινα και ροζ για να δημιουργηθεί αυτό το συλλογικό έργο τέχνης.

Ο Όσκαρ συχνά ζωγραφίζει λέξεις, σε χαρακτικά και συντρίμμια από το στούντιο του, καλύπτοντάς τα με τα δικά του σημάδια. Το κοινό θα κάνει το ίδιο, ζωγραφίζοντας πάνω από χιλιάδες σχέδια, σημάδια και λέξεις που συνεισφέρουν άνθρωποι όλων των ηλικιών από όλο τον κόσμο και ομάδες τοπικής κοινότητας στην Tate Modern.

«Ο πλημμυρισμένος κήπος», η νέα εγκατάσταση του Oscar Murillo για το Turbine Hall της Tate Modern, θα διαρκέσει μέχρι τις 16 Αυγούστου.

Η μεταμόρφωση του χώρου / Photo: © Oli Cowling, Tate Photography. Courtesy the artist. © Oscar Murillo.

Water Lilies του Κλοντ Μονέ στο Musée de l'Orangerie

Ο Oscar Murillo, έκανε την εμφάνισή του στην παγκόσμια καλλιτεχνική σκηνή πριν από μια δεκαετία, και έγινε γνωστός ως «ο Basquiat του 21ου αιώνα». Γεννημένος στην Κολομβία, μετακόμισε με την οικογένειά του στο Λονδίνο όταν ήταν 10 ετών. Αποφοίτησε από το Royal College of Art και εργάστηκε ως δάσκαλος μέχρι το 2013, όταν ένας από τους πίνακές του, εκτιμώμενης αξίας 30.000 δολαρίων, πουλήθηκε για 401.000 δολάρια σε δημοπρασία στη Νέα Υόρκη. Το 2019, ο Murillo – του οποίου το έργο περιλαμβάνει πίνακες ζωγραφικής, βίντεο και εγκαταστάσεις ήταν ένας από τους τέσσερις καλλιτέχνες στους οποίους απονεμήθηκε από κοινού το βραβείο Turner. Έχει νέα έργα που παρουσιάζονται ως μέρος του To Bend the Ear of the Outer World, μια παράσταση που εξετάζει τη σύγχρονη αφηρημένη ζωγραφική στο Gagosian του Λονδίνου.

Σε αυτή τη δράση ο Murillo προσκαλεί επισκέπτες όλων των ηλικιών να αφήσουν το στίγμα τους στον καμβά που υψώνεται και έχει ζωγραφιστεί με εκατοντάδες χειροποίητα μηνύματα και σχέδια από επισκέπτες της Tate Modern από όλο τον κόσμο. Ο ίδιος δίνει σημασία σε αυτή την κοινοτική δράση που φέρνει τους πάντες πιο κοντά πιάνοντας το πινέλο. Πρόκειται για μια όαση που από την πρώτη μέρα που άνοιξε για το κοινό βρήκε ενθουσιώδη αποδοχή από τους γονείς, καθώς δεκάδες μικροί επίδοξοι ζωγράφοι περνούν δημιουργικό χρόνο μέσα στο μουσείο.

Ο πλημμυρισμένος Κήπος / εγκατάσταση, 2024, Photo: © Oli Cowling, Tate Photography. Courtesy the artist. © Oscar Murillo.

Έργο του Oscar Murillo στην Tate

Τα τετραγωνικά που έχουν να καλύψουν οι επίδοξοι ζωγράφοι είναι 500 και η κυκλική μορφή του χώρου θυμίζει το πανοραμικό σχήμα της εγκατάστασης «Νούφαρα» που κρεμάστηκε σύμφωνα με το σχέδιο του Μονέ στο Musée de l'Orangerie, στο Παρίσι το 1927, λίγους μήνες μετά τον θάνατό του, και περιγράφεται από τον κριτικό André Masson το 1952 ως «η Καπέλα Σιξτίνα του Ιμπρεσιονισμού».