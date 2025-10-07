Η Στέγη γιορτάζει 15 χρόνια με ένα μεγάλο street party στον Νέο Κόσμο

Η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση γιορτάζει τα 15 χρόνια παρουσίας της στην πολιτιστική ζωή της Αθήνας με ένα ανοιχτό, προσβάσιμο street party που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025, από τις 18:30, στους δρόμους γύρω από τη Στέγη, στις οδούς Ευρυδάμαντος, Γαλαξία και Λεοντίου, στον Νέο Κόσμο.

Η Στέγη ανοίγει το σπίτι της και κατεβαίνει στον δρόμο, προσκαλώντας το κοινό να χορέψει, να τραγουδήσει και να σβήσει μαζί τα 15 κεράκια της. Πρόκειται για μια μεγάλη γιορτή με μουσική, χρώμα και ρυθμό, που απευθύνεται σε όλους, με στόχο να μετατρέψει τη γειτονιά σε έναν ζωντανό τόπο συνάντησης.

Headliners της βραδιάς θα είναι οι Daniel Avery και JG Wilkes από τους Optimo, σε ένα ηλεκτρισμένο b2b set που φέρνει την club κουλτούρα στους δρόμους του Νέου Κόσμου, τιμώντας παράλληλα τη μνήμη του JD Twitch, του αείμνηστου συνιδρυτή των Optimo. Δίπλα τους θα εμφανιστούν ο Buzz που θα φέρει στη σκηνή τον undan παλμό των Δυτικών Προαστίων, η Madam X με τους δυναμικούς grime ήχους της, ο Metaman που έρχεται σαν synth υπερήρωας με τους καλεσμένους του να αναβιώσει την dance ατμόσφαιρα των '90s και η pink.wav που θα ανοίξει το πάρτι με ρυθμό και βαριά μπάσα, στήνοντας ένα ηλεκτρονικό dancefloor χωρίς όρια.

Η γιορτή πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Plisskën Festival και ξεκινά από νωρίς με ένα οικογενειακό πρόγραμμα από το Bobos Arts Festival, γεμάτο μουσική, χορό και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Το παιδικό session θα περιλαμβάνει face painting, το “Kalimera Circus Show” με έξι καλλιτέχνες επί σκηνής, ζωντανή μουσική τύπου New Orleans Brass Band και ένα μουσικό πρόγραμμα από το Bobos Family Radio.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της βραδιάς περιλαμβάνει:

από 18:30 έως 19:30, δράσεις από το Bobos Arts Festival,

στις 19:30 η εμφάνιση της pink.wav,

στις 20:15 ο Metaman με special guests,

στις 21:00 η Madam X,

στις 21:45 ο Buzz,

και από τις 22:30 το φινάλε με το πολυαναμενόμενο set των Daniel Avery b2b Optimo.

Η φετινή διοργάνωση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προσβασιμότητα, ώστε κάθε επισκέπτης να μπορεί να συμμετάσχει χωρίς περιορισμούς. Ο χώρος θα διαθέτει απτικούς χάρτες (piaf), QR κωδικούς με ακουστικές περιγραφές, διερμηνεία των live στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, οπτικοποίηση του ήχου, ειδικά wearables και sensory kits. Θα υπάρχει επίσης διαμορφωμένος ήσυχος χώρος (quiet space) για άτομα που χρειάζονται παύση, καθώς και shuttle buses για εύκολη μετακίνηση.

Για τους χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων προβλέπεται υπερυψωμένη πλατφόρμα με απρόσκοπτη ορατότητα, χαμηλά σημεία εξυπηρέτησης σε μπαρ και καντίνες, καθώς και access info point με πλήρη ενημέρωση για τις παροχές προσβασιμότητας. Η προσβασιμότητα του πάρτι έχει σχεδιαστεί σε συνεργασία με τη liminal και την Cool Crips.

Η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση κλείνει 15 χρόνια δημιουργίας, συνεργασιών και πρωτοποριακών δράσεων, και το γιορτάζει με έναν τρόπο που τιμά το κοινό της: με μια μεγάλη ανοιχτή γιορτή στον Νέο Κόσμο, γεμάτη μουσική, φως και ενέργεια. Μια νύχτα αφιερωμένη σε όσα ενώνουν — γιατί η Στέγη ανήκει σε όλους, όλες, όλα.