ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Η Στέγη γιορτάζει 15 χρόνια με ένα μεγάλο street party στον Νέο Κόσμο

Headliners της βραδιάς θα είναι οι Daniel Avery και JG Wilkes από τους Optimo, σε ένα ηλεκτρισμένο b2b set που φέρνει την club κουλτούρα στους δρόμους του Νέου Κόσμου

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Η Στέγη γιορτάζει 15 χρόνια με ένα μεγάλο street party στον Νέο Κόσμο Facebook Twitter
0

Η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση γιορτάζει τα 15 χρόνια παρουσίας της στην πολιτιστική ζωή της Αθήνας με ένα ανοιχτό, προσβάσιμο street party που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025, από τις 18:30, στους δρόμους γύρω από τη Στέγη, στις οδούς Ευρυδάμαντος, Γαλαξία και Λεοντίου, στον Νέο Κόσμο.

Η Στέγη ανοίγει το σπίτι της και κατεβαίνει στον δρόμο, προσκαλώντας το κοινό να χορέψει, να τραγουδήσει και να σβήσει μαζί τα 15 κεράκια της. Πρόκειται για μια μεγάλη γιορτή με μουσική, χρώμα και ρυθμό, που απευθύνεται σε όλους, με στόχο να μετατρέψει τη γειτονιά σε έναν ζωντανό τόπο συνάντησης.

Headliners της βραδιάς θα είναι οι Daniel Avery και JG Wilkes από τους Optimo, σε ένα ηλεκτρισμένο b2b set που φέρνει την club κουλτούρα στους δρόμους του Νέου Κόσμου, τιμώντας παράλληλα τη μνήμη του JD Twitch, του αείμνηστου συνιδρυτή των Optimo. Δίπλα τους θα εμφανιστούν ο Buzz που θα φέρει στη σκηνή τον undan παλμό των Δυτικών Προαστίων, η Madam X με τους δυναμικούς grime ήχους της, ο Metaman που έρχεται σαν synth υπερήρωας με τους καλεσμένους του να αναβιώσει την dance ατμόσφαιρα των '90s και η pink.wav που θα ανοίξει το πάρτι με ρυθμό και βαριά μπάσα, στήνοντας ένα ηλεκτρονικό dancefloor χωρίς όρια.

Η γιορτή πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Plisskën Festival και ξεκινά από νωρίς με ένα οικογενειακό πρόγραμμα από το Bobos Arts Festival, γεμάτο μουσική, χορό και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Το παιδικό session θα περιλαμβάνει face painting, το “Kalimera Circus Show” με έξι καλλιτέχνες επί σκηνής, ζωντανή μουσική τύπου New Orleans Brass Band και ένα μουσικό πρόγραμμα από το Bobos Family Radio.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της βραδιάς περιλαμβάνει:

  • από 18:30 έως 19:30, δράσεις από το Bobos Arts Festival,
  • στις 19:30 η εμφάνιση της pink.wav,
  • στις 20:15 ο Metaman με special guests,
  • στις 21:00 η Madam X,
  • στις 21:45 ο Buzz,
  • και από τις 22:30 το φινάλε με το πολυαναμενόμενο set των Daniel Avery b2b Optimo.

Η φετινή διοργάνωση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προσβασιμότητα, ώστε κάθε επισκέπτης να μπορεί να συμμετάσχει χωρίς περιορισμούς. Ο χώρος θα διαθέτει απτικούς χάρτες (piaf), QR κωδικούς με ακουστικές περιγραφές, διερμηνεία των live στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, οπτικοποίηση του ήχου, ειδικά wearables και sensory kits. Θα υπάρχει επίσης διαμορφωμένος ήσυχος χώρος (quiet space) για άτομα που χρειάζονται παύση, καθώς και shuttle buses για εύκολη μετακίνηση.

Για τους χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων προβλέπεται υπερυψωμένη πλατφόρμα με απρόσκοπτη ορατότητα, χαμηλά σημεία εξυπηρέτησης σε μπαρ και καντίνες, καθώς και access info point με πλήρη ενημέρωση για τις παροχές προσβασιμότητας. Η προσβασιμότητα του πάρτι έχει σχεδιαστεί σε συνεργασία με τη liminal και την Cool Crips.

Η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση κλείνει 15 χρόνια δημιουργίας, συνεργασιών και πρωτοποριακών δράσεων, και το γιορτάζει με έναν τρόπο που τιμά το κοινό της: με μια μεγάλη ανοιχτή γιορτή στον Νέο Κόσμο, γεμάτη μουσική, φως και ενέργεια. Μια νύχτα αφιερωμένη σε όσα ενώνουν — γιατί η Στέγη ανήκει σε όλους, όλες, όλα.

Η Στέγη γιορτάζει 15 χρόνια με ένα μεγάλο street party στον Νέο Κόσμο Facebook Twitter
Η Στέγη γιορτάζει 15 χρόνια με ένα μεγάλο street party στον Νέο Κόσμο Facebook Twitter
Optimo (Espacio)
Η Στέγη γιορτάζει 15 χρόνια με ένα μεγάλο street party στον Νέο Κόσμο Facebook Twitter
MadamX
img
Η Στέγη γιορτάζει 15 χρόνια με ένα μεγάλο street party στον Νέο Κόσμο Facebook Twitter
img
Η Στέγη γιορτάζει 15 χρόνια με ένα μεγάλο street party στον Νέο Κόσμο Facebook Twitter
Daniel Avery

Πολιτισμός

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Yohji Yamamoto: «Η μόδα έχει γίνει αστείο, όλα περιστρέφονται γύρω από τα χρήματα»

Πολιτισμός / Yohji Yamamoto: «Η μόδα έχει γίνει αστείο, όλα περιστρέφονται γύρω από τα χρήματα»

Ο αντισυμβατικός Ιάπωνας που εξυμνεί την avant-garde αισθητική μέσα από υπερμεγέθεις, ασύμμετρες σιλουέτες και τη διαχρονική του αφοσίωση στο μαύρο, συνεχίζει στα 82 του χρόνια να παλεύει «θυμωμένος αλλά ακούραστος» για την ουσία και την αλήθεια της μόδας
LIFO NEWSROOM
Βασίλης Μπισμπίκης: Επιστρέφει η παράσταση «Άνθρωποι και Ποντίκια» μετά από 5 χρόνια

Πολιτισμός / Βασίλης Μπισμπίκης: Επιστρέφει η παράσταση «Άνθρωποι και Ποντίκια» μετά από 5 χρόνια

Ο Βασίλης Μπισμπίκης αναβιώνει το αριστούργημα του Τζον Στάινμπεκ στο νέο Cartel στο Αιγάλεω, υπογράφοντας μια ωμή, ρεαλιστική και συναισθηματικά φορτισμένη σκηνοθεσία που φέρνει ξανά στο προσκήνιο τον αγώνα των απλών ανθρώπων για αξιοπρέπεια και ελπίδα
LIFO NEWSROOM
«La Magie Noire»: Ο χαμένος θησαυρός του Ρενέ Μαγκρίτ βγαίνει στο φως μετά από 90 χρόνια

Πολιτισμός / «La Magie Noire»: Ο χαμένος θησαυρός του Ρενέ Μαγκρίτ βγαίνει στο φως μετά από 90 χρόνια

Ο πίνακας «La Magie Noire» του Ρενέ Μαγκρίτ, που παρέμεινε σε ιδιωτική συλλογή για 90 χρόνια, βγαίνει σε δημοπρασία στη Sotheby’s - Η συγκλονιστική ιστορία πίσω από το έργο και τη γυναίκα που έσωσε 163 παιδιά από τους ναζί
LIFO NEWSROOM
Αίγυπτος: Ανοικτός για το κοινό ένας από τους πιο εμβληματικούς τάφους Φαραώ στην Κοιλάδα των Βασιλέων

Πολιτισμός / Αίγυπτος: Ανοικτός για το κοινό ένας από τους πιο εμβληματικούς τάφους Φαραώ στην Κοιλάδα των Βασιλέων

Σκαλισμένος βαθιά μέσα στον βράχο, ο τάφος του Αμενχοτέπ Γ΄ δεσπόζει ξανά μετά από 20 χρόνια, στη δυτική όχθη του Νείλου - Τα πρώτα πλάνα από το εσωτερικό του
LIFO NEWSROOM
Το «This That Keeps On» του Δημήτρη Παπαϊωάννου καταχειροκροτήθηκε στο Ηρώδειο

Πολιτισμός / Το «This That Keeps On» του Δημήτρη Παπαϊωάννου καταχειροκροτήθηκε στο Ηρώδειο

Τριάντα χορευτές και ηθοποιοί ζωντάνεψαν επί σκηνής τα υβριδικά πλάσματά του, ενεργοποιώντας τον χώρο με το μοναδικό του ύφος που τον έχει καθιερώσει ως έναν από τους πιο επιδραστικούς δημιουργούς της εποχής μας
LIFO NEWSROOM
Βραβεία Νόμπελ: Ο Τραμπ ρίχνει τη σκιά του στη διοργάνωση - Προειδοποιήσεις για την ακαδημαϊκή ελευθερία

Πολιτισμός / Βραβεία Νόμπελ: Ο Τραμπ «ρίχνει τη σκιά του» στον θεσμό - Προειδοποιήσεις για την ακαδημαϊκή ελευθερία

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εισαγάγει ή προτείνει μια σειρά από μέτρα, τα οποία οι επικριτές υποστηρίζουν ότι θα εμποδίσουν την εκπαίδευση και την επιστημονική έρευνα
LIFO NEWSROOM
2o Sex Positive Festival: Ένα τριήμερο για τη σεξουαλική απελευθέρωση στην Αθήνα

Πολιτισμός / 2o Sex Positive Festival: Ένα τριήμερο για τη σεξουαλική απελευθέρωση στην Αθήνα

Με κοινοτικό χαρακτήρα και χωρίς κερδοσκοπικό προσανατολισμό, η διοργάνωση βασίζεται στη συλλογική εργασία και στην ελεύθερη συνεισφορά των συμμετεχόντων, ώστε να παραμείνει ανοιχτή σε όλους ανεξαρτήτως εισοδήματος
LIFO NEWSROOM
Η Ιζαμπέλ Ιπέρ τιμώμενη καλεσμένη στο 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Πολιτισμός / Η Ιζαμπέλ Ιπέρ τιμώμενη καλεσμένη στο 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Η διάσημη Γαλλίδα ηθοποιός θα προλογίσει αρκετές από τις ταινίες του αφιερώματος στην καριέρα της, ενώ θα δώσει και masterclass αφιερωμένο στις διαφορές μεταξύ θεατρικής και κινηματογραφικής ερμηνείας
LIFO NEWSROOM
 
 