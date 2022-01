Η διάσημη τραγουδίστρια Σελίν Ντιόν ανακοίνωσε σήμερα την ακύρωση του μέρους της περιοδείας της Courage στη βόρεια Αμερική εξαιτίας «επίμονων προβλημάτων υγείας».

«Ήλπιζα πράγματι ότι θα ήμουν έτοιμη να ανεβώ ξανά στη σκηνή τώρα, αλλά βλέπω ότι πρέπει να είμαι πιο υπομονετική και να ακολουθήσω την αγωγή που μου έγραψαν οι γιατροί», έγραψε η σταρ στο Twitter.

I was really hoping that I’d be good to go by now, but I suppose I just have to be more patient and follow the regimen that my doctors are prescribing. /J’espérais vraiment être prête à remonter sur scène maintenant, mais je constate que je dois être plus patiente. - Céline xx... pic.twitter.com/zNnDMBo1JR