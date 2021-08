Η Μικρή Αμάλ έφτασε και ξεκινάει το μεγάλο ταξίδι της στην Ελλάδα

«Μην μας ξεχνάτε» είναι το μήνυμα που μεταφέρει η 9χρονη Αμάλ που ξεκίνησε από τη Συρία και διασχίζει την Ευρώπη, αναζητώντας τη μητέρα της στη γη που απλώνεται μπροστά της. Περπατάει από χώρα σε χώρα, γνωρίζει άλλα παιδιά και ανθρώπους, πάντα με την ελπίδα πως κάπου θα υπάρχει γι’ αυτήν το σπίτι που θα μείνει, θα μεγαλώσει, θα μορφωθεί και θα φτιάξει τον δικό της κόσμο.

Το «Ταξίδι» είναι ένα διεθνές και χωρίς προηγούμενο, Φεστιβάλ πολιτισμού «σε κίνηση» με καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, σινεμά, θέατρο, χορό, μουσική, συναυλίες, πρωτότυπες εικαστικές εγκαταστάσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα και δρώμενα, που είναι αφιερωμένο στα παιδιά που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις χώρες τους και να επαναπροσδιορίσουν τον εαυτό τους από την αρχή.

Ποια είναι όμως η «Μικρή Αμάλ»; Αυτό το υπέροχο και κάπως ψηλό για την ηλικία του κοριτσάκι που αποφάσισε γενναία, να κάνει αυτό το ταξίδι στην Ευρώπη;

Η Μικρή Αμάλ, που στην γλώσσα της η λέξη «Αμάλ» σημαίνει «ελπίδα», είναι στην πραγματικότητα, μία μεγάλη μαριονέτα με ύψος 3,5 μέτρα, η οποία αντιπροσωπεύει εκατομμύρια παιδιά-πρόσφυγες, πολλά από αυτά χωρισμένα από τις οικογένειές τους. Το μεγάλο ύψος της προκαλεί την προσοχή μας ακριβώς για να μας αφυπνίσει για το μέγεθος της ανθρωπιστικής κρίσης που βιώνουν οι πρόσφυγες. Γι’ αυτό χρειάζεται ευαισθητοποίηση, ενημέρωση, ενασχόληση, ιδέες, και δράσεις. Το ταξίδι της είναι ένας μακρύς δρόμος 8.000 χιλιομέτρων που ξεκινάει από την Γκαζιαντέπ, μία πόλη πλάι στα σύνορα της Τουρκίας με τη Συρία, με στάσεις σε πάνω από 70 μεγάλες και μικρές πόλεις στην Τουρκία, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Ελβετία, το Βέλγιο, τη Γερμανία με τελικό προορισμό το Μάντσεστερ στην Αγγλία.

Φωτο: EUROKINISSI/ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΟΥΧΟΥΡΗΣ

Στην Ελλάδα την υποδέχτηκε πρώτη η Χίος στις 10 Αυγούστου. Στις 27 Αυγούστου θα επισκεφθεί τα Ιωάννινα και τον προσφυγικό καταυλισμό Κατσικά, όπου χίλια πεντακόσια φωτεινά μηνύματα θα της δείξουν τον δρόμο για το κέντρο της πόλης, ενώ στις 28 Αυγούστου θα «χαθεί» μέσα στο Κάστρο και θα βρεθεί στη σκηνή του Ιτς Καλέ σε μία παράσταση μουσικής και χορού.

Την επόμενη, στις 29 Αυγούστου, την περιμένει μία περιπέτεια αναρρίχησης στα Μετέωρα, αλλά και τα Τρίκαλα όπου θα την υποδεχτούν εκατόν πενήντα τεράστια λουλούδια για να την συνοδέψουν μέσα στην πόλη. Η Αμάλ συνεχίζει το περπάτημα προς τη Λάρισα, κι έτσι στις 31 Αυγούστου θα παρακολουθήσει μία διαδραστική συναυλία που θα δώσει ζωή σε τριακόσιες μαριονέτες.

Δύο μέρες αργότερα, την 1η Σεπτεμβρίου θα κατηφορίσει προς την Ελευσίνα, όπου θα την καλωσορίσουν έφηβοι που θα της αποκαλύψουν τα ‘μυστήρια’ της πόλης τους. Αφού αποχαιρετίσει την Ελευσίνα, στις 2 Σεπτεμβρίου θα επισκεφθεί την Αθήνα, όπου θα παραμείνει για δύο ολόκληρες ημέρες. Στη μεγαλούπολη, για να μην χάσει το δρόμο της, θα δέσει μια κλωστή από τον Μίτο σε έναν φανοστάτη, αφήνοντας τα ίχνη της πορείας της όσο περπατά στην πόλη. Όταν θα έρθει αντιμέτωπη με τον μυθικό Μινώταυρο θα ξεπεράσει τους φόβους της και θα γίνει φίλη μαζί του, παίρνοντας έτσι θάρρος για τα επόμενα βήματά της. Στις 3 Σεπτεμβρίου θα βρεθεί σε μία εγκατάσταση ανοιχτού χώρου με εικόνες από όνειρα ή και εφιάλτες από τον τόπο που άφησε πίσω της. Αναζητά ένα καταφύγιο και το βρίσκει στον τελευταίο σταθμό της στον Πειραιά, στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου. Το Θέατρο της ανοίγει την πόρτα και της προσφέρει ένα γλυκό νανούρισμα. Χίλια πουλιά θα την αποχαιρετήσουν το πρωί στο λιμάνι με ευχές για το μακρύ της ταξίδι που συνεχίζει προς την Ιταλία.

Φωτο: EUROKINISSI/ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΟΥΧΟΥΡΗΣ

Η περιπλάνησή του κοριτσιού στις οχτώ χώρες ξεπερνάει τα σύνορα, τη γλώσσα και τις πολιτικές πεποιθήσεις και ο μοναδικός σκοπός της είναι να ενώσει τον κόσμο με την καθαρή και απλή έννοια του ανθρωπισμού. Πρόκειται για μία μοναδική διοργάνωση – σπάνια στο είδος της πραγματικά – για την οποία συνεργάζονται πολλοί άνθρωποι, καλλιτέχνες, εργαστήρια, ομάδες, οργανώσεις και οργανισμοί σε πολλά και διαφορετικά μέρη της Ελλάδας, για να προσφέρουν χαρά, υποστήριξη και ελπίδα.

Επιπλέον, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Ένα Βήμα Μπροστά” λειτουργεί παράλληλα με τις καλλιτεχνικές δράσεις του Ταξιδιού. Πριν, μετά αλλά και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της, η Μικρή Αμάλ φέρνει σε επαφή νέους ανθρώπους μέσω προγραμμάτων δημιουργικής μάθησης, βοηθώντας τους να δημιουργήσουν φιλίες ζωής μεταξύ τους. Στην Ελλάδα, τα έργα όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 2021, θα παρουσιαστούν σε τρεις εκθέσεις ξεκινώντας από τις 27/8 στον Πολιτιστικό Χώρο Δ. Χατζής στην πόλη των Ιωαννίνων, στο Πολιτιστικό Κέντρο Λεωνίδας Κανελλόπουλος της Ελευσίνας και στο Ελληνικό Παιδικό Μουσείο στην Αθήνα.

Το «Ταξίδι» / “Τhe WALK”, είναι παραγωγή του Good Chance Theatre, του θεατρικού οργανισμού που δημιουργεί πρωτοπόρα δημόσια θεάματα (παράσταση «The Jungle» Young Vic, 2017), με τη συμμετοχή διάσημων καλλιτεχνών, μεγάλων πολιτιστικών ιδρυμάτων, κοινωνικών ομάδων και ανθρωπιστικών οργανισμών. Έτσι ακριβώς συμβαίνει και με το φιλόδοξο και γεμάτο ωραίες εκπλήξεις θέαμα «Το Ταξίδι» / “Τhe WALK”, στο οποίο συνεργάζεται με τoν πολυβραβευμένο παραγωγό και σκηνοθέτη Stephen Daldry (Τhe Crown, Billy Elliot, Οι ώρες), τoν συγγραφέα και θεατρικό παραγωγό David Lan, την παραγωγό των Ολυμπιακών Αγώνων του 2012 στο Λονδίνο Tracey Seaward, και την Handspring Puppet Company (War Horse), τους κορυφαίους δημιουργούς κούκλας στη Νότια Αφρική που παρουσιάζουν θεατρικές παραστάσεις για ενήλικες και παιδιά για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες. Ο Καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ είναι ο Αmir Nizar Zuabi, βραβευμένος θεατρικός συγγραφέας και σκηνοθέτης που διετέλεσε αναπληρωτής διευθυντής του θεάτρου Young Vic, επίτιμο μέλος της Ένωσης Ευρωπαϊκών Θεάτρων και απόφοιτος του Θεατρικού Προγράμματος του Ινστιτούτου του Sundance. Η σκηνοθέτρια Γιολάντα Μαρκοπούλου είναι η παραγωγός και καλλιτεχνική συνεργάτις του «Ταξιδιού» για την Ελλάδα.

Φωτο: EUROKINISSI/ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΟΥΧΟΥΡΗΣ

Με «Το ταξίδι» η τέχνη και οι άνθρωποί της με τη συμμετοχή τους, δηλώνουν την υποστήριξή τους στους πρόσφυγες προσφέροντας στιγμές χαράς και δημιουργικής έκφρασης.

Για το ταξίδι της Μικρής Αμάλ στην Ελλάδα και την πραγματοποίησή του συνεργάζονται πολλοί φορείς, ομάδες και καλλιτέχνες:

Art + Culture vs Xenophobia, ASB, Athens Comic Library, Blossom, Brasilionico Grupo Percussivo, Burger Project, Caravan Project, Chóres της Μαρίνας Σάττι, Common Ground, El Systema Greece, Habibi Works, LA ComicsFestival, LAIKART Artist Group, mind the fact, Perivoli, Photometria Festival, Quilombo, Second Tree, Solidarity Now, Sparkprojects, Station Athens Theatre Group, Tanween Theatre and Dance Company, The Home Project, UNICEF, Αντιδημαρχία Πολιτισμού & Επιστημών Δήμου Λαρισαίων, ΑΡΣΙΣ, Βυσσινόκηπος, Δήμος Αθηναίων, Δήμος Τρικκαίων, Δήμος Χερσονήσου Κρήτης, Δήμος Χίου, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, Δημοτικό Θέατρο Τρικάλων, Δημοτικός Κουκλοθίασος ΤΙΡΙΤΟΜΠΑ, Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Δραματική Σχολή Δήλος, Ελευσίνα - Πολιτιστική Πρωτεύουσα Ευρώπης 2023, Ελληνικό Παιδικό Μουσείο, Εφημερίδα "Αποδημητικά Πουλιά”, Θεσσαλικό Θέατρο, Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη, Καλλιτεχνικό Δίκτυο Παραστατικών Τεχνών Κινητήρας, Κέντρο Νέων Ηπείρου, Κινηματογραφική Λέσχη Χίου, Κοινωνικό ΕΚΑΒ, Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναστών Πειραιά, Μέλισσα: Δίκτυο Μεταναστριών στην Ελλάδα, ΜΚΟ ΑΜΑΚΑ, ΜΚΟ METAδραση, Μουσείο Αργυροτεχνίας, Μουσείο Κούκλας, Μουσείο Τσιτσάνη, Μουσικό Σχολείο Χίου, Μουσικό Φεστιβάλ Χίου, Μουσικό σχήμα Alenti’, Μπιενάλε Δυτικών Βαλκανίων (BOWB), Ομάδα Κουκλοθεάτρου "Αντράλα", Ομάδα Grasshopper Youth, Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος, Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας -Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών, Πολυφωνικό Σύνολο Anassa, Πράσσειν Άλογα, Πρόγραμμα «Κι αν ήσουν εσύ» - Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, To δεντρο της Γνώσης, To Ελληνικό Κέντρο της Διεθνούς Ένωσης Κουκλοθεάτρου (UNIMA Hellas), Φιλαρμονική Ορχήστρα Χίου, Χορολόγιον, Χορωδίες Συλλόγων Χίου.

Joe Tornabene, Mey Saifan, Rafal Habel-Bloodgood, Waad al-Kateab, Αγγελική Γουναρίδη, Αδριάνα Νεαμονίτη, Αλέξανδρος Μονοκάνδηλος, Αλέξανδρος Παπαγεωργόπουλος, Αλέξανδρος Ριζόπουλος, Αλέξης Κωτσόπουλος, Αλίκη Αβδελοπούλου, Αναστασία Κουμίδου, Αντιγόνη Γύρα, Αντονέλλα Χήρα, Άρτεμις Λαμπίρη, Άρτεμις Παπαγεωργίου, Ασημίνα Αναστασοπούλου, Αφροδίτη Βερβενιώτη, Βασίλης Καλφάκης, Γιάννης Παναγόπουλος, Γιολάντα Καπέρδα, Γιώργης Ιορδανίδης Γραμματικού, Γιώργης Χριστοδούλου, Δανάη Τόμπρου, Δέσποινα Καρούτα, Δημήτρης Χαυλίδης , Δήμος Κλιμενώφ, Ειρήνη Ευσταθίου, Έλενα Μαρσίδου, Έλενα Χούντα, Ελένη Ζαραφίδου, Ελένη Ζαχοπούλου, Ελένη Μολέσκη, Ελένη Παναγιώτου, Ερατώ Σιωροπούλου, Ερατώ Τζαβάρα, Εύη Αρέστη, Ζέτα Σακελαρίου, Θανάσης Αξενόπουλος, Κατερίνα Μπέκου, Κατερίνα Σκιαδά, Κώστας Γάκης, Κώστας Γιαξόγλου, Κωστής Εμμανουηλίδης, Λευτέρης Βενιάδης, Μαρία Γαδετσάκη, Μαρία Σταματάκη, Μαρία Τάχου, Μαρίνα Λιόντου-Μochament, Μελίνα Μάσχα, Μπάμπης Κωστιδάκης, Νατάσσα Κοσμίδου, Παντελής Αγκιστριώτης, Σάνια Στριμπάκου, Σόνια Ντόβα, Σοφία Βγενοπούλου, Σοφία Πάσχου, Σπύρος Αγγελόπουλος, Στάθης Μαρκόπουλος, Σταμάτης Πασόπουλος, Στέλιος Καραγιώργος, Στεφανία Αβραμίδου, Στρατής Βογιατζής, Σωκράτης Παππάς, Ταξιάρχης Βασιλάκος, Τίνα Τζόκα, Φωτεινή Καλούδη, Χαρά Τζόκα, Χριστίνα Κρίθαρη, Χριστίνα Στουραΐτη, Χρίστος Θεοδώρου αλλά και πολλοί ακόμη. Ανεκτίμητη η συμβολή όλων των εκπαιδευτικών, παιδιών, εφήβων και εθελοντών από όλες τις πόλεις φιλοξενίας.

Το κοινό μπορεί να παρακολουθήσει τη διαδρομή και τις εκδηλώσεις που θα γίνουν στο πέρασμα της Μικρής Αμάλ μέσω του Διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, στο www.walkwithamal.org/el.

Ιωάννινα: 27-28 Αυγούστου | Καλαμπάκα – Τρίκαλα: 29 Αυγούστου | Λάρισα: 31 Αυγούστου | Ελευσίνα: 1η Σεπτεμβρίου | Αθήνα: 2-3 Σεπτεμβρίου | Πειραιάς: 4-5 Σεπτεμβρίου.

Όλες οι εκδηλώσεις έχουν δωρεάν είσοδο.

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Amir Nizar Zuabi