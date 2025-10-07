ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός /

Η ηθοποιός που αναλαμβάνει τον ρόλο της Polly Pocket στη νέα ταινία της Mattel

Η ταινία επικεντρώνεται σε «ένα νεαρό κορίτσι και μια γυναίκα σε μέγεθος τσέπης που αναπτύσσουν μια φιλία».

Η ηθοποιός που αναλαμβάνει τον ρόλο της Polly Pocket στη νέα ταινία της Mattel Facebook Twitter
Φωτ.: Instagram / @pollypocket.official
LifO Newsroom
LifO Newsroom
0

Η Mattel Studios επιστρέφει με νέα ταινία, αυτή τη φορά για την Polly Pocket, σε συνεργασία με την Amazon MGM Studios.

Σύμφωνα με το Deadline, το σενάριο αναλαμβάνουν οι Τζόρνταν Βάις και Νταν Μπρίερ, σε παραγωγή, με την εταιρεία της βραβευμένης με Όσκαρ Ρις Γουίδερσπουν «Hello Sunshine».

Η πλοκή της ταινίας αφορά «ένα νεαρό κορίτσι και μια γυναίκα σε μέγεθος τσέπης που αναπτύσσουν μια φιλία».

Η δημοφιλής μικροσκοπική κούκλα, Polly Pocket, κυκλοφόρησε στην αγορά το 1989 ως μια σειρά από συλλεκτικά παιχνίδια. Το 2018 επανακυκλοφόρησε με σημαντικές αλλαγές από τη Mattel και έχει ήδη επεκταθεί σε τηλεοπτικά κινούμενα σχέδια και περιεχόμενο στο YouTube. 

Πρωταγωνίστρια της ταινίας θα είναι η Λίλι Κόλινς.

Ανάμεσα στα επερχόμενα projects της Mattel Studios περιλαμβάνονται:

  • Η ταινία «Masters of the Universe» των Amazon MGM Studios, που θα βγει στις αίθουσες στις 5 Ιουνίου 2026, και
  • Η ταινία «Matchbox» των Apple Original Films και Skydance, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει το φθινόπωρο του 2026.

Η Mattel Studios, με την ταινία «Barbie», παρέδωσε στη Warner Bros την πιο εμπορική ταινία στην ιστορία του στούντιο -μια παραγωγή σε σκηνοθεσία Greta Gerwig, με πρωταγωνιστές τους Margot Robbie και Ryan Gosling, που συγκέντρωσε 1,44 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και εξασφάλισε οκτώ υποψηφιότητες για Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένης της Καλύτερης Ταινίας, κερδίζοντας το βραβείο για το τραγούδι των Billie Eilish και Finneas O’Connell, «What Was I Made For?».

Με πληροφορίες από Deadline

 
 
Πολιτισμός

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Yohji Yamamoto: «Η μόδα έχει γίνει αστείο, όλα περιστρέφονται γύρω από τα χρήματα»

Πολιτισμός / Yohji Yamamoto: «Η μόδα έχει γίνει αστείο, όλα περιστρέφονται γύρω από τα χρήματα»

Ο αντισυμβατικός Ιάπωνας που εξυμνεί την avant-garde αισθητική μέσα από υπερμεγέθεις, ασύμμετρες σιλουέτες και τη διαχρονική του αφοσίωση στο μαύρο, συνεχίζει στα 82 του χρόνια να παλεύει «θυμωμένος αλλά ακούραστος» για την ουσία και την αλήθεια της μόδας
LIFO NEWSROOM
Βασίλης Μπισμπίκης: Επιστρέφει η παράσταση «Άνθρωποι και Ποντίκια» μετά από 5 χρόνια

Πολιτισμός / Βασίλης Μπισμπίκης: Επιστρέφει η παράσταση «Άνθρωποι και Ποντίκια» μετά από 5 χρόνια

Ο Βασίλης Μπισμπίκης αναβιώνει το αριστούργημα του Τζον Στάινμπεκ στο νέο Cartel στο Αιγάλεω, υπογράφοντας μια ωμή, ρεαλιστική και συναισθηματικά φορτισμένη σκηνοθεσία που φέρνει ξανά στο προσκήνιο τον αγώνα των απλών ανθρώπων για αξιοπρέπεια και ελπίδα
LIFO NEWSROOM
«La Magie Noire»: Ο χαμένος θησαυρός του Ρενέ Μαγκρίτ βγαίνει στο φως μετά από 90 χρόνια

Πολιτισμός / «La Magie Noire»: Ο χαμένος θησαυρός του Ρενέ Μαγκρίτ βγαίνει στο φως μετά από 90 χρόνια

Ο πίνακας «La Magie Noire» του Ρενέ Μαγκρίτ, που παρέμεινε σε ιδιωτική συλλογή για 90 χρόνια, βγαίνει σε δημοπρασία στη Sotheby’s - Η συγκλονιστική ιστορία πίσω από το έργο και τη γυναίκα που έσωσε 163 παιδιά από τους ναζί
LIFO NEWSROOM
Αίγυπτος: Ανοικτός για το κοινό ένας από τους πιο εμβληματικούς τάφους Φαραώ στην Κοιλάδα των Βασιλέων

Πολιτισμός / Αίγυπτος: Ανοικτός για το κοινό ένας από τους πιο εμβληματικούς τάφους Φαραώ στην Κοιλάδα των Βασιλέων

Σκαλισμένος βαθιά μέσα στον βράχο, ο τάφος του Αμενχοτέπ Γ΄ δεσπόζει ξανά μετά από 20 χρόνια, στη δυτική όχθη του Νείλου - Τα πρώτα πλάνα από το εσωτερικό του
LIFO NEWSROOM
Το «This That Keeps On» του Δημήτρη Παπαϊωάννου καταχειροκροτήθηκε στο Ηρώδειο

Πολιτισμός / Το «This That Keeps On» του Δημήτρη Παπαϊωάννου καταχειροκροτήθηκε στο Ηρώδειο

Τριάντα χορευτές και ηθοποιοί ζωντάνεψαν επί σκηνής τα υβριδικά πλάσματά του, ενεργοποιώντας τον χώρο με το μοναδικό του ύφος που τον έχει καθιερώσει ως έναν από τους πιο επιδραστικούς δημιουργούς της εποχής μας
LIFO NEWSROOM
Βραβεία Νόμπελ: Ο Τραμπ ρίχνει τη σκιά του στη διοργάνωση - Προειδοποιήσεις για την ακαδημαϊκή ελευθερία

Πολιτισμός / Βραβεία Νόμπελ: Ο Τραμπ «ρίχνει τη σκιά του» στον θεσμό - Προειδοποιήσεις για την ακαδημαϊκή ελευθερία

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εισαγάγει ή προτείνει μια σειρά από μέτρα, τα οποία οι επικριτές υποστηρίζουν ότι θα εμποδίσουν την εκπαίδευση και την επιστημονική έρευνα
LIFO NEWSROOM
2o Sex Positive Festival: Ένα τριήμερο για τη σεξουαλική απελευθέρωση στην Αθήνα

Πολιτισμός / 2o Sex Positive Festival: Ένα τριήμερο για τη σεξουαλική απελευθέρωση στην Αθήνα

Με κοινοτικό χαρακτήρα και χωρίς κερδοσκοπικό προσανατολισμό, η διοργάνωση βασίζεται στη συλλογική εργασία και στην ελεύθερη συνεισφορά των συμμετεχόντων, ώστε να παραμείνει ανοιχτή σε όλους ανεξαρτήτως εισοδήματος
LIFO NEWSROOM
Η Ιζαμπέλ Ιπέρ τιμώμενη καλεσμένη στο 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Πολιτισμός / Η Ιζαμπέλ Ιπέρ τιμώμενη καλεσμένη στο 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Η διάσημη Γαλλίδα ηθοποιός θα προλογίσει αρκετές από τις ταινίες του αφιερώματος στην καριέρα της, ενώ θα δώσει και masterclass αφιερωμένο στις διαφορές μεταξύ θεατρικής και κινηματογραφικής ερμηνείας
LIFO NEWSROOM
 
 