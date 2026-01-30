Η ιστορία του Τουταγχαμών γίνεται όπερα

Ο Αιγύπτιος αρχαιολόγος Ζάχι Χαουάς ανακοίνωσε την κυκλοφορία ενός νέου βιβλίου, και μια σειρά καλλιτεχνικών παραγωγών εμπνευσμένων από την πολυετή επιστημονική και ανθρωπιστική του διαδρομή.

Στο επίκεντρο των ανακοινώσεων βρίσκεται η πρεμιέρα μιας μνημειακής όπερας αφιερωμένης στον Τουταγχαμών, ένα έργο που χρειάστηκε τρία χρόνια εντατικής έρευνας και σύνθεσης.

Σύμφωνα με τον Χαουάς, η όπερα αποτελεί καρπό δημιουργικής και πνευματικής συνεργασίας με έναν καταξιωμένο Ιταλό λιμπρετίστα και έναν διεθνώς αναγνωρισμένο συνθέτη.

Τουταγχαμών: Ο στόχος της παραγωγής στην Αίγυπτο

Στόχος της παραγωγής είναι να γεφυρώσει την κλασική τέχνη με το βαθύ πολιτισμικό αποτύπωμα της Αιγύπτου, παρουσιάζοντας την αρχαία ιστορία μέσα από ένα σύγχρονο καλλιτεχνικό πρίσμα που απευθύνεται σε παγκόσμιο κοινό.

Η παγκόσμια πρεμιέρα της όπερας έχει προγραμματιστεί για τις 4 Φεβρουαρίου, με οικοδεσπότη την Ιταλική Πρεσβεία. Στην εκδήλωση αναμένεται να παρευρεθούν περίπου 350 εξέχουσες προσωπικότητες και αξιωματούχοι της Αιγύπτου.

Η πρεμιέρα λειτουργεί ως προάγγελος μελλοντικών παρουσιάσεων, που εξετάζεται να φιλοξενηθούν είτε στο Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο είτε στο Οροπέδιο της Γκίζας. Οι πρωτοβουλίες αυτές εντάσσονται σε μια ευρύτερη στρατηγική πολιτιστικής διπλωματίας, με στόχο την ανάδειξη του αιγυπτιακού πολιτισμού μέσω των παραστατικών τεχνών και την ενίσχυση της διεθνούς πολιτιστικής παρουσίας της χώρας.

