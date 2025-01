Χρυσές Σφαίρες - Ντέμι Μουρ: Ο επιδραστικός της λόγος και η αποθέωση από τις κόρες της

Η Ντέμι Μουρ ήταν αδιαμφισβήτητα ένα από τα πρόσωπα της βραδιάς στην τελετή απονομής των βραβείων «Χρυσές Σφαίρες 2025», αφού η ηθοποιός κέρδισε το πρώτο βραβείο της καριέρας της και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της.

Αντίστοιχα, οι κόρες και οι φίλοι της, επίσης γιόρτασαν με ξέφρενη χαρά και ενθουσιασμό τη νίκη της στις Χρυσές Σφαίρες 2025, αποθεώνοντάς την στα social media.

Σημειώνεται ότι το βραβείο της καλύτερης ηθοποιού σε κωμική ή μουσική ταινία απονεμήθηκε στην Ντέμι Μουρ για την ερμηνεία της ως «Elisabeth Sparkle» στην ταινία «Το Ελιξίριο της Νιότης» ("The Substance") της Γαλλίδας σκηνοθέτριας Κοραλί Φαρζά (Coralie Fargeat).

Οι δικοί της άνθρωποι δεν έκρυψαν τη χαρά τους, όπως φάνηκε σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στο Instagram. Το κλιπ κατέγραψε τη στιγμή της ανακοίνωσης του βραβείου, αποτυπώνοντας τους ενθουσιώδεις πανηγυρισμούς των φίλων της, Αμάντα ντι Καντενέτ (Amanda de Cadenet) και Έρικ Μπούτερμπο (Eric Buterbaugh) και των τριών παιδιών της, Ράμερ, Σκάουτ και Ταλούλα. «Τα κατάφερες!», έγραψε η Σκάουτ στην ενότητα των σχολίων με την Ράμερ να προσθέτει: «Είμαι τόσο περήφανη για σένα. Σε αγαπώ τόσο πολύ. Το αξίζεις απόλυτα».

Το βίντεο τελειώνει όταν η Ντέμι Μουρ ανεβαίνει στη σκηνή και αποκαλύπτει μεταξύ άλλων ότι είναι σε σοκ εκφράζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη της.

«Είμαι πραγματικά σοκαρισμένη αυτή τη στιγμή. Κάνω αυτή τη δουλειά εδώ και πολύ καιρό -πάνω από 45 χρόνια- και είναι η πρώτη φορά που κερδίζω κάτι ως ηθοποιός», δήλωσε επί σκηνής στις Χρυσές Σφαίρες 2025. «Νιώθω τόσο ταπεινή και ευγνώμων. Πριν από 30 χρόνια, μου είχαν πει ότι είμαι μια “ηθοποιός ποπ κορν” και ότι τα βραβεία δεν είναι για μένα. Πίστεψα σε αυτό και με διέβρωσε. Αλλά όταν έλαβα το σενάριο του The Substance, κατάλαβα ότι δεν είχα τελειώσει ακόμη. Ένα πράγμα που πιστεύω ότι αυτή η ταινία διδάσκει είναι ότι στις στιγμές που δεν νιώθουμε αρκετά έξυπνοι, αρκετά όμορφοι, αρκετά αδύνατοι, αρκετά επιτυχημένοι ή γενικά όχι αρκετοί, είχα μια γυναίκα να μου πει: "Όχι, δεν θα είσαι ποτέ αρκετός, αλλά μπορείς να κατανοήσεις την αξία σου αν απλώς αφήσεις την τάση να συγκρίνεσαι". Έτσι, σήμερα γιορτάζω αυτό το βραβείο ως ένδειξη της πληρότητάς μου και της αγάπης που με οδηγεί. Και για το δώρο του να κάνω κάτι που αγαπώ και να μου υπενθυμίζεται ότι ανήκω εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ».

After this speech… give Demi Moore all the awards pic.twitter.com/QNYbsPBFX4