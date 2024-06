Φράντς Κάφκα: Σε δημοπρασία γράμμα στο οποίο αποκάλυπτε πως δεν μπορούσε να γράψει

Εκατό χρόνια μετά το θάνατο του Φραντς Κάφκα, βγαίνει σε δημοπρασία ένα γράμμα του, στο οποίο παραδέχεται πως δεν μπορούσε πλέον να γράψει.

Στο γράμμα ο Φραντς Κάφτα, ένας από τους μεγαλύτερους συγγραφείς του 20ου αιώνα, εκμυστηρεύεται στον φίλο του, Αυστριακό ποιητή και εκδότη Άλμπερτ Έρενσταϊν, πως πλέον δεν μπορούσε να γράψει. Το γράμμα αυτό, πιστεύεται πως είναι μια απάντηση σε ένα αίτημα να συνεισφέρει στο λογοτεχνικό περιοδικό «Die Gefährten» και εκτιμάται ότι θα φθάσει έως και τα 114.000 δολάρια στη δημοπρασία.

Είναι μονοσέλιδο, γραμμένο στα γερμανικά και με υπογραφή απλώς «Kafka» και εκεί, ο γεννημένος στην Πράγα μυθιστοριογράφος λέει ότι δεν έχει γράψει τίποτα τα τελευταία τρία χρόνια. Σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών Sotheby's, πιστεύεται ότι το γράμμα γράφτηκε μεταξύ Απριλίου-Ιουνίου 1920 από ένα σανατόριο στο Μεράνο στη βόρεια Ιταλία.

Σημειώνεται πως διαγνώστηκε με φυματίωση το 1917, για την οποία δεν κάνει καμιά αναφορά στο γράμμα. «Όταν οι ανησυχίες έχουν διεισδύσει σε ένα ορισμένο επίπεδο εσωτερικής ύπαρξης, είναι προφανές ότι το γράψιμο και το παράπονο σταματούν, πράγματι η αντίστασή μου δεν ήταν πολύ δυνατή», γράφει ο Κάφκα, σύμφωνα με μια μετάφραση.



Ο Sotheby's δημοπραττεί το γράμμα στην κατηγορία «Βιβλία, Χειρόγραφα και Μουσική από το Μεσαίωνα στη Σύγχρονη εποχή», μια δημοπρασία που θα διαρκέσει από τις 26 Ιουνίου έως τις 11 Ιουλίου, με εκτίμηση τιμής 70.000 λίρες - 90.000 λίρες. «Είναι ένα πολύ συγκινητικό γράμμα που γράφτηκε προς το τέλος της ζωής του, όπου εκφράζει την απελπισία του να γράψει ξανά και τα συναισθήματά του για το... συγγραφικό μπλοκ», είπε στο Reuters ο Γκάμπριελ Χίτον, ειδικός σε βιβλία και χειρόγραφα στον οίκο Sotheby's.

