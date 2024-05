Eurovision 2024: Έξω από την αρένα αποδοκιμασίες για το Ισραήλ και μέσα χειροκροτήματα

Μία εντελώς διαφορετική αντίδραση από αυτή που αναμένονταν λόγω της κατάστασης, επεφύλασσε το κοινό της Eurovision στον αποψινό ημιτελικό για την Εντέν Γκολάν.

Η τραγουδίστρια του Ισραήλ με την ερμηνεία της εντυπωσίασε το κοινό στην αρένα του Μάλμε, το οποίο οριακά δεν έπαψε λεπτό να τη χειροκροτά κατά τη διάρκεια του τραγουδιού «Hurricane». Σημειώνεται πως εξαιτίας του πολέμου στη Γάζα, η συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision φυλάσσονταν υπό δρακόντεια μέτρα, ενώ η Εντέν Γκολάν είχε οδηγία μέχρι και να μην βγαίνει από το δωμάτιό της.

Η χώρα είναι ανάμεσα στα φαβορί για τον τελικό του Σαββάτου, παρότι στους δρόμους του Μάλμε οι διαδηλωτές και σήμερα ζητούσαν τον αποκλεισμό της από το διαγωνισμό. Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο πως υπήρχαν αρνητικές αντιδράσεις από το κοινό, τις οποίες όμως υπερκάλυψαν οι θετικές.

🇮🇱The booing can be heard throughout the entire performance of Israel, but especially at the end



If we compare it to the rehearsal's performance, the booing has been definitely lowered down by the sound engineers