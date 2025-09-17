ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ερωτικές αναζητήσεις και περιπέτειες στη Βόρεια Ελλάδα από αύριο στους κινηματογράφους

Σε μια «μεταβατική» εβδομάδα για τον κινηματογραφικό προγραμματισμό ξεχωρίζουν το καλόψυχο «Big Bold Beautiful Journey» με τον Κόλιν Φάρελ και τη Μάργκο Ρόμπι, το «My Friend Eva» του πάντα αξιόπιστου Σεσκ Γκάι και το «Τin Soldier», επειδή έφερε στην Ελλάδα για γυρίσματα τον Ντε Νίρο, τον υιό Ίστγουντ και τον Τζέιμι Φοξ.

Το Big Bold Beautiful Journey του Κογκονάντα είναι μια καλόψυχη ρομαντική φαντασία με πρωταγωνιστές τους Μάργκο Ρόμπι και Κόλιν Φάρελ.
Γιάννης Βασιλείου
Η νέα κινηματογραφική εβδομάδα παραπέμπει λίγο στο επονομαζόμενο «ξεφόρτωμα αποθηκών», ωστόσο έχει επιλογές. Η αναζήτηση του έρωτα είναι το κοινό μοτίβο ανάμεσα στις δύο που ξεχωρίζουν.

Το Big Bold Beautiful Journey του Κογκονάντα είναι μια καλόψυχη ρομαντική φαντασία στην οποία η Μάργκο Ρόμπι και ο Κόλιν Φάρελ ταξιδεύουν στις αναμνήσεις τους για να λύσουν όσα τους εμποδίζουν να ερωτευτούν.

Στο Μy Friend Eva του καλού μας Σεσκ Γκάι (Truman, The People Upstairs) μια πενηντάχρονη Ισπανίδα αναζητά τη συνταγή για να ερωτευτεί ξανά μετά από τη γνωριμία της με γοητευτικό Αργεντινό στη Ρώμη.

Στο Μy Friend Eva μια πενηντάχρονη Ισπανίδα αναζητά τη συνταγή για να ερωτευτεί ξανά μετά από τη γνωριμία της με γοητευτικό Αργεντινό στη Ρώμη.

Από εκεί και πέρα, στο Relay ο Ντέιβιντ ΜακΚένζι επιστρέφει μετά από μακρά απουσία από τη μεγάλη οθόνη με κατασκοπεία και με μια σεναριακή ανατροπή που διχάζει, το Tin Soldier, που έφερε μέχρι τα μέρη μας τους Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Τζέιμι Φοξ, Τζον Λεγκουιζάμο και Σκοτ Ίστγουντ, έχει ενδιαφέρον μονάχα όταν προσπαθείς να εντοπίσεις τις ελληνικές τοποθεσίες που γυρίστηκε, το Jester 2 είναι ένα ημι-επαγγελματικό slasher Γ’ Εθνικής που απευθύνεται στους φαν του Terrifier, χωρίς να διαθέτει την εξτραβαγκάντζα βίας που περιμένουν, αλλά αναπληρώνοντας με λίγη παραπάνω φαντασία και το A Whale ένα υβριδικό ισπανικό φιλμ είδους ικανό να αποξενώσει θεατές κάθε είδους.

Για τους μικρούς μας φίλους και για όσους θέλουν να λένε ότι έχουν δει ταινία από τη Μαλαισία, παίζεται και το animation με τον εύγλωττο ελληνικό τίτλο Ο Τιγρούλης και το Παιδί-Αστραπή.

