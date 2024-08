«Dream On»: Οι Aerosmith ακυρώνουν όλες τις συναυλίες της περιοδείας τους

Σε μία «σπαρακτική και δύσκολη, αλλά αναγκαία» απόφαση που δυσαρέστησε τους εκατομμύρια fans τους προχώρησαν οι Aerosmith, ανακοινώνοντας πως αποσύρονται από τις περιοδείες και ως εκ τούτου ακυρώνουν όλες τις εναπομείνασες συναυλίες τους.

Όπως ανέφεραν οι Aerosmith σε ανάρτησή τους χθες, Παρασκευή (2/8) ο λόγος είναι ο τραυματισμός που έχει υποστεί ο frontman του συγκροτήματος Στιβ Τάιλερ, στις φωνητικές του χορδές, η αποκατάσταση του οποίου «δεν είναι δυνατή».

«Ήταν η τιμή της ζωής μας να γίνει η μουσική μας μέρος της δικής σας», δήλωσε μεταξύ άλλων το συγκρότημα σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το γκρουπ βρισκόταν ήδη σε μια μεγάλη περιοδεία, που είχε τίτλο “Peace Out… Farewell Tour“, όταν τα ταξίδια τους σταμάτησαν μετά από μια τελευταία συναυλία στο Elmont της Νέας Υόρκης στις 9 Σεπτεμβρίου 2023.

Στην ανάρτησή τους σημειώνουν πώς γεννήθηκε η μπάντα στον 1970 από «μια σπίθα έμπνευσης», που χάρη στο αφοσιωμένο κοινό της έγινε «φλόγα που καίει για πάνω από πέντε δεκαετίες. Κάποιοι από εσάς είστε μαζί μας από την αρχή, και όλοι σας είστε ο λόγος που γράψαμε ιστορία στο rock 'n' roll».

It was 1970 when a spark of inspiration became Aerosmith. Thanks to you, our Blue Army, that spark caught flame and has been burning for over five decades. Some of you have been with us since the beginning and all of you are the reason we made rock ‘n’ roll history.



