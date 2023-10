Δέκα νέες ιταλικές ταινίες κάνουν πρεμιέρα στην Ταινιοθήκη

Η Ταινιοθήκη της Ελλάδος, η Cinecittà, η πολιτιστική πρωτοβουλία της Ιταλικής Πρεσβείας Tempo Forte και το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών φέρνουν το άρωμα της Ιταλίας στην οθόνη μας και παρουσιάζουν 10 νέες ιταλικές ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα, από τα μεγαλύτερα διεθνή φεστιβάλ.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης το Μπελίσιμα του Λουκίνο Βισκόντι με την Άννα Μανιάνι, σε νέα αποκατεστημένη κόπια.

Μετά την μεγάλη περσινή επιτυχία, το 3ο αφιέρωμα Cinema made in Italy/Athens θα πραγματοποιηθεί στις 20 με 25 Oκτωβρίου, στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος προβάλλοντας ό, τι πιο φρέσκο έχει να παρουσιάσει το ιταλικό σινεμά σήμερα.

Ελληνικές πρεμιέρες, συζητήσεις και εκλεκτοί καλεσμένοι συνθέτουν ένα υπέροχο ταξίδι στην πατρίδα του Φελίνι, του Βισκόντι, του Παζολίνι και του Αντονιόνι. Θα προβληθούν 7 ταινίες μυθοπλασίας, 2 ντοκιμαντέρ και 1 docufiction, με σημαντικά βραβεία στις αποσκευές τους και συμμετοχές στα σπουδαιότερα φεστιβάλ του κόσμου, όπως των Καννών του Λοκάρνο και βέβαια της Βενετίας.

H έναρξη του αφιερώματος θα πραγματοποιηθεί με την ελληνική πρεμιέρα της ταινίας Ένα καινούργιο αύριο (Il sol dell’avvenire) του Νάνι Μορέτι. Η ταινία προβλήθηκε στο Φεστιβάλ των Καννών. Θα παρευρεθεί η πρωταγωνίστρια Μπάρμπορα Μπομπούλοβα. Θα διατεθεί περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Νύχτες Πρεμιέρας: Τα Βραβεία του 29ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας

Σύμφωνα με την Μαρία Κομνηνού, πρόεδρο του ΔΣ της Ταινιοθήκης της Ελλάδος, «η Ιταλία αποτελεί ένα σημαντικό υπόδειγμα για το πως μια σπουδαία λογοτεχνική και κινηματογραφική παράδοση, καλές κινηματογραφικές σχολές, ισχυρή κρατική ενίσχυση και κινηματογραφικά αρχεία συντελούν σε μια ζωντανή και ανταγωνιστική εθνική κινηματογραφία. Πιστεύω ότι και αυτή η τρίτη έκδοση αποτελεί μια πραγματική προσφορά για τους φίλους του κινηματογράφου που θα έχουν την ευκαιρία μέσα από 11 ταινίες να γνωρίσουν τις νέες τάσεις του Ιταλικού κινηματογράφου, να παρακολουθήσουν την ώριμη και στοχαστική ματιά του αγαπημένου Νάνι Μορέτι και να δουν σε αποκαταστημένη έκδοση την κλασσική Μπελισίμα του Λουκίνο Βισκόντι με την αξεπέραστη Άννα Μανιάνι. Τις ταινίες θα έρθουν στην Αθήνα για να παρουσιάσουν τρείς νέοι βραβευμένοι σκηνοθέτες, ο Μάρκο Αμέντα που σκηνοθέτησε την ταινία Άννα, ο Αλέν Παρόνι την ταινία Μια ατελείωτη Κυριακή και η Σόφι Κιαρέλο το ντοκιμαντέρ ο Κύκλος. Και δυο δημοφιλείς πρωταγωνιστές: ο Πιερ Λουίτζι Μεκκία την ταινία Οι Περιπέτειες του Τζίτζι και η Μπάρμπορα Μπομπούλοβα την ταινία Ένα καινούργιο αύριο».

Όπως σημειώνει η Πατρίτσια Φαλτσινέλι, Πρέσβης της Ιταλίας, «γιορτάζουμε και φέτος τα αριστουργήματα του ιταλικού κινηματογράφου με το αφιέρωμα Cinema made in Italy. Χάρη στην πολύτιμη συνεργασία της Ταινιοθήκης της Ελλάδος και με έναν εξαιρετικό συνεργάτη όπως η Cinecittà, είμαστε στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσουμε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά τις καλύτερες παραγωγές του σύγχρονου ιταλικού κινηματογράφου. Βρισκόμαστε όλο και πιο κοντά στην επίτευξη του στόχου μας, να εδραιώσουμε το Cinema Made in Italy ως ένα καθιερωμένο, ετήσιο, ραντεβού μέσα στο πλούσιο ελληνικό πολιτιστικό πανόραμα. Η τρίτη έκδοση του Cinema Made in Italy εγκαινιάζεται με την προβολή της τελευταίας ταινίας του Νάνι Μορέτι, Ένα καινούριο αύριο, ενώ, προς τιμήν της Άννα Μανιάνι, θα προβληθεί το Μπελίσιμα, στην έκδοση που μόλις αποκαταστάθηκε και παρουσιάστηκε στη Μπιενάλε της Βενετίας, αλλά και 9 από τις πιο ενδιαφέρουσες ιταλικές ταινίες της τελευταίας διετίας.

Ο ιταλικός κινηματογράφος είναι φημισμένος και διεθνώς αναγνωρισμένος, και είμαστε βέβαιοι πως το ελληνικό κοινό, ειδήμων και παθιασμένος θιασώτης των νέων μεγάλων ταλέντων της Ιταλίας, θα εκτιμήσει την επιλογή μας. Προσκαλώ όλους τους λάτρεις του κινηματογράφου να συμμετάσχουν στο Cinema Made in Italy, το ραντεβού που δεν χάνουν όσοι αγαπούν τον ιταλικό κινηματογράφο. Καλή διασκέδαση σε όλους!».

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Η Γιορτή του Σινεμά επιστρέφει με εισιτήριο 2 ευρώ σε όλες τις αίθουσες

Η Aνναμπέλλα Νουκάρα από την Cinecittà γράφει στον κατάλογο του αφιερώματος: «Η τρίτη έκδοση του Cinema Made in Italy Atene κινείται πάνω σε μια μεθόριο συναρπαστική και γεμάτη απροσδόκητες διαδρομές. Το όριο μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας είναι ένας από τους πρωταγωνιστές αυτής της πλούσιας επιλογής ταινιών, που περιλαμβάνει τις τελευταίες δουλειές καταξιωμένων καλλιτεχνών, πρωτοεμφανιζόμενων σκηνοθετών, ντοκιμαντέρ αλλά και ένα Κλασικό φιλμ με Κ κεφαλαίο. Πολλαπλά είναι τα σύνορα που εξερευνώνται, σαν μέσα από μια περιστρεφόμενη πόρτα: εκείνο μεταξύ κινηματογράφου και ζωής (Il Sol dell’Avvenire), μεταξύ θεάτρου και ζωής (La Stranezza) και εκείνο μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας (Gigi la legge).

Αλλά και δύο ισχυρά ντεμπούτα (Stranizza d’amuri και Una Sterminata domenica), τα οποία αν και διαδραματίζονται σε διαφορετικές εποχές και μέρη, μας μιλούν για νέους που είναι αναγκασμένοι να αγωνιστούν για να βρουν τη θέση τους στον κόσμο. Δύο κλασικά διηγήματα ενηλικίωσης αλλά ταυτόχρονα αντισυμβατικά στη μορφή και στις σκηνοθετικές επιλογές.

Το πρόγραμμα είναι επίσης γεμάτο από δυνατούς και ρηξικέλευθους γυναικείους χαρακτήρες, όπως η μαχητική Άννα, η τολμηρή Τζίνα στο La Bella Estate, η μητέρα στο El Paraiso, οι πέντε τρανσέξουαλ φίλες που μιλούν με εκρηκτική ζωτικότητα στο Le Favolose.

Ο αφοπλιστικός αυθορμητισμός των παιδιών που μιλούν, ζουν και κινούνται με πλήρη ελευθερία μπροστά σε μια κάμερα στο Il Cerchio (που βραβεύτηκε με το David di Donatello 2023 ως Καλύτερο Ντοκιμαντέρ), μας βοηθάει να ανακαλύψουμε, για άλλη μια φορά, την αθωότητα της μικρής πρωταγωνίστριας του Bellissima του Luchino Visconti, που την αναγκάζει να παίξει έναν ρόλο η μητέρα της – η υπέροχη Άννα Μανιάνι: "Στο κάτω κάτω, τι είναι να παίζεις; Να, αν τώρα εγώ πίστευα πως είμαι μια άλλη, αν υποκρινόμουν πως είμαι μια άλλη, αυτό κάνω: παίζω..."».

Το πρόγραμμα

Ένα καινούργιο αύριο

(Il sol dell’avvenire, A Brighter Tomorrow)

Μυθοπλασία

Σκηνοθεσία Nanni Moretti

Facebook Twitter Ένα καινούργιο αύριο

Ο Giovanni (Νάνι Μορέτι), ένας αναγνωρισμένος σκηνοθέτης από την Ιταλία, ετοιμάζεται για το γύρισμα μιας πολιτικής ταινίας. Καθώς ο γάμος του περνάει κρίση και ο συμπαραγωγός της ταινίας είναι στο χείλος της χρεωκοπίας και ενώ η βιομηχανία του κινηματογράφου αλλάζει ραγδαία, όλα μοιάζουν να στέκουν σαν εμπόδια! Ο Giovanni θα χρειαστεί να επανεξετάσει τον τρόπο που κάνει τα πράγματα, αν θέλει να οδηγήσει τον μικρόκοσμό του σε ένα καινούργιο αύριο.

Φεστιβάλ Καννών, Επίσημο Διαγωνιστικό Τμήμα

Θα παρευρεθεί η πρωταγωνίστρια Μπάρμπορα Μπομπούλοβα

Οι περιπέτειες του Τζίτζι

(Gigi la legge, The Adventures of Gigi the Law)

Docufiction

Σκηνοθεσία Alessandro Comodin

Facebook Twitter Οι περιπέτειες του Τζίτζι

Ο Τζίτζι, ένας καλοκάγαθος, στοχαστικός αστυνομικός σε ένα μικρό χωριό της βόρειας Ιταλίας, περνά τις εργάσιμες μέρες του κάνοντας έρευνες για μικροπαραβάσεις, ελέγχοντας τους κατοίκους, ακούγοντας το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου του και φλερτάροντας με την Πάολα, τη νέα συνάδελφο του, μέσω της ενδοεπικοινωνίας. Ωστόσο, ακόμη και σε αυτή την πόλη όπου δεν συμβαίνει ποτέ τίποτα, υπάρχει μία υποβόσκουσα μελαγχολία, η οποία και γίνεται αντιληπτή από ένα κύμα πρόσφατων αυτοκτονιών στις τοπικές σιδηροδρομικές γραμμές. Αντιμέτωπος με αυτό το ανεξήγητο κύμα αυτοκτονιών, ο Τζίτζι αρχίζει να ερευνά έναν παράξενο κόσμο, ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη φαντασία, όπου ένας κήπος είναι ζούγκλα και όπου ένας πάντα χαμογελαστός αστυνομικός κρατά την καρδιά του ανοιχτή στην αγάπη.

Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λοκάρνο - Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής

Θα παρευρεθεί ο πρωταγωνιστής Πιερ Λουίτζι Μεκκία

Όμορφο καλοκαίρι

(La bella estate, Beautiful Summer)

Μυθοπλασία

Σκηνοθεσία Laura Luchetti

Facebook Twitter Όμορφο καλοκαίρι

1938. Η νεαρή Τζίνια έχει μόλις μετακομίσει στο Τορίνο από την επαρχία. Αναζητώντας την περιπέτεια ανακαλύπτει τον εκθαμβωτικό κόσμο των καλλιτεχνών και ξεκινάει μια σχέση με έναν ζωγράφο. Η Αμέλια, το μοντέλο που την οδηγεί στις μποέμικες συνοικίες, είναι αισθησιακή, ελεύθερη και διαφορετική από οποιονδήποτε έχει γνωρίσει. Κατά τη διάρκεια του "όμορφου καλοκαιριού" της, η Τζίνια υποκύπτει στον πρώτο μεγάλο της έρωτα, ανακαλύπτοντας το θάρρος του να είναι πραγματικά ο εαυτός της. Η ταινία είναι βασισμένη στο μυθιστόρημα του Ιταλού συγγραφέα Τσέζαρε Παβέζε «Το ωραίο καλοκαίρι».

Πυροτεχνήματα

(Stranizza d’amuri, Fireworks)

Μυθοπλασία

Σκηνοθεσία Giuseppe Fiorello

Facebook Twitter

Ιούνιος 1982, Σικελία. Ενώ οι Ιταλοί ονειρεύονται την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, δύο έφηβοι ονειρεύονται να ζήσουν την ιστορία αγάπης τους χωρίς φόβο. Ο 17χρονος Τζιάνι, δέχεται bullying λόγω της ομοφυλοφιλίας του, αλλά η ζωή του αλλάζει όταν γνωρίζει τυχαία τον 16χρονο Nίνο, ένα γοητευτικό και αθώο αγόρι. Η βαθιά φιλία που αναπτύσσουν θα μετατραπεί αβίαστα σε έρωτα, καθώς αρχίζουν να εργάζονται μαζί για τον πατέρα του Νίνο, ρίχνοντας πυροτεχνήματα. Όταν οικογένειές τους ανακαλύπτουν το δεσμό τους, οι συνέπειες είναι τόσο βίαιες όσο και τα ήθη της εποχής είναι συντηρητικά. Οι δύο έφηβοι χωρίζονται δια της βίας αλλά είναι έτοιμοι να αμφισβητήσουν τα πάντα και τους πάντες, πεπεισμένοι ότι η αγάπη τους μπορεί να νικήσει τον θάνατο.

Εθνικό Συνδικάτο Δημοσιογράφων Κινηματογράφου Ιταλίας - Καλύτερος Πρωτοεμφανιζόμενος σκηνοθέτης & βραβείο Graziella Bonacchi

Η παραξενιά

(La stranezza, Strangeness)

Μυθοπλασία

Σκηνοθεσία Roberto Andò

Facebook Twitter Η παραξενιά

1921. O μελλοντικός νομπελίστας λογοτεχνίας Λουίτζι Πιραντέλο (Τόνι Σερβίλο) επιστρέφει στην αγαπημένη του Σικελία για τα 80ά γενέθλια του μέντορά του, του διάσημου μυθιστοριογράφου και θεατρικού συγγραφέα Τζιοβάνι Βέργκα. Όμως η άφιξή του στο Αγκριτζέντο του επιφυλάσσει απρόσμενα νέα που τον εκτοξεύουν σε ένα σύμπαν γεμάτο από ασύλληπτες προσωπικότητες και μελαγχολικές αναμνήσεις. Αν και βρίσκεται στο απόγειο της καλλιτεχνικής του καριέρας, την ίδια στιγμή ο Πιραντέλλο προβληματίζεται βαθιά πάνω στο θέατρο. Αυτό το παράλογο και συναρπαστικό ταξίδι θα του επιτρέψει να έρθει αντιμέτωπος με ένα νοσταλγικό παρελθόν, ωθώντας τον στη δημιουργία του αριστουργήματός του, "Έξι πρόσωπα ζητούν συγγραφέα", ενός διαχρονικού έργου τέχνης που θα σηματοδοτήσει μια παγκόσμια επανάσταση στο θέατρο του εικοστού αιώνα.

David di Donatello Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου, Καλύτερης Παραγωγής

Ο κύκλος

(Il cerchio, Τhe Circle)

Ντοκιμαντέρ

Σκηνοθεσία Sophie Chiarello

Facebook Twitter Ο κύκλος

Ποια είναι τα σημερινά παιδιά; Τι σκέφτονται και τι καταφέρνουν να κατανοήσουν από τον κόσμο των ενηλίκων; Η σκηνοθέτης Sophie Chiarello προκειμένου να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα, αποφασίζει να καταγράψει τη καθημερινότητα των μαθητών μιας τάξης του δημοτικού, σε ένα σχολείο μιας πολυεθνικής γειτονιάς. Επί πέντε χρόνια με την κάμερά της, κατεβάζει το βλέμμα της στο ύψος των παιδιών ώστε να καταγράψει την οπτική τους για τον κόσμο. Τι είναι η αγάπη; Ποιοι είναι οι μετανάστες; Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ αρσενικού και θηλυκού; Τι σημαίνει να γίνεσαι ενήλικας; Αλλά, πάνω απ' όλα, ποιος είναι ο Άγιος Βασίλης;

Αυτά είναι μερικά μόνο από τα καθολικά ερωτήματα για τα οποία τα παιδιά γελούν, διαφωνούν και έρχονται αντιμέτωπα μεταξύ τους κατά τη διάρκεια των πέντε ετών του δημοτικού σχολείου στο ιταλικό εκπαιδευτικό σύστημα. Κάθε φορά σχηματίζουν έναν κύκλο όπου συνδέονται μεταξύ τους, ακούνε το ένα το άλλο και ανακαλύπτουν κάτι καινούργιο, και για τον εαυτό τους. Με λίγα λόγια: μεγαλώνουν. Ο Κύκλος δεν είναι ένα ντοκιμαντέρ για τα παιδιά, αλλά ένα ντοκιμαντέρ με τα παιδιά, ένα ντοκιμαντέρ που μιλάει γι' αυτά, αλλά και για εμάς, τους ενήλικες- ένα πορτρέτο του σημερινού κόσμου στο οποίο αντανακλάται ο κόσμος του αύριο. Αφοπλιστικό και γνήσιο, όπως μόνο τα παιδιά ξέρουν να είναι.

David di Donatello Καλύτερου Ντοκιμαντέρ

Θα παρευρεθεί η σκηνοθέτρια Σόφι Κιαρέλο

Άννα

(Anna)

Μυθοπλασία

Σκηνοθεσία Marco Amenta

Facebook Twitter Άννα

Όμορφη, άγρια και σαγηνευτική όπως τα παρθένα τοπία της γενέτειράς της Σαρδηνίας, η Άννα ζει και αναπνέει στον χρόνο της δικής της γης, μιας γης που επουλώνει τις πληγές της και τρέφει την ψυχή της. Ταλαιπωρημένη αλλά αλώβητη από τις κακουχίες που έχει υποστεί, η Άννα είναι πλέον μία ελεύθερη και ατρόμητη γυναίκα. Στην απομακρυσμένη γωνιά του νησιού όπου διευθύνει το μικρό αγρόκτημα που κληρονόμησε από τον πατέρα της, ο χρόνος μοιάζει να σταματάει και η παρουσία της Άννας, με όλη την ερωτική της γοητεία και τη περιφρόνηση των συμβάσεων, περιέχει τη δύναμη μιας βόμβας έτοιμης να εκραγεί.

Αυτό το άγριο τοπίο την προστατεύει μέχρι τη μέρα που θα χρειαστεί η ίδια να το προστατέψει από τις μπουλντόζες που είναι έτοιμες να το παραβιάσουν. Η διαφύλαξη της ομορφιάς και η διατήρηση της ελευθερίας της γίνονται ένα στην κραυγή της Άννας, αναγκάζοντάς την να πάρει δύσκολες αποφάσεις και να κάνει οδυνηρές θυσίες, αφού ο αυτοσεβασμός και η πίστη στις πεποιθήσεις της δεν αγοράζονται και δεν πωλούνται.

Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας - Giornate degli Autori, Ειδική Μνεία /

Θα παρευρεθεί ο σκηνοθέτης Μάρκο Αμέντα

Ελ Παραΐσο

(El Paraíso)

Μυθοπλασία

Σκηνοθεσία Enrico Maria Artale

Facebook Twitter Ελ Παραΐσο

Ο σαραντάχρονος Χούλιο Σεζάρ εξακολουθεί να ζει με τη μητέρα του, μια γυναίκα με συναρπαστική προσωπικότητα, γεννημένη στη Κολομβία. Οι δυο τους μοιράζονται κυριολεκτικά τα πάντα: το μικρό σπίτι γεμάτο αναμνήσεις δίπλα στο ποτάμι, τα λίγα χρήματα που κερδίζουν δουλεύοντας για τον τοπικό έμπορο ναρκωτικών και το πάθος τους για τις βραδιές με μουσική σάλσα και μερένγκε. Μια περιθωριακή ζωή αγάπης, ταυτόχρονα όμως συμβιωτική και καταπιεστική, της οποίας η πολύ λεπτή ισορροπία διαταράσσεται με την άφιξη της Ινές, μιας νεαρής Κολομβιανής που μόλις έκανε το πρώτο της ταξίδι ως “βαποράκι” κοκαΐνης. Μεταξύ της επιθυμίας και της ζήλιας, η κατάσταση βγαίνει εκτός ελέγχου πολύ γρήγορα, σε σημείο που ο Χούλιο θα αναγκαστεί να λάβει δραστικές αποφάσεις για ένα οδυνηρό ταξίδι που θα τον οδηγήσει για πρώτη φορά στη χώρα καταγωγής του.

Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας - Ορίζοντες, Βραβείου Καλύτερου Σεναρίου, Καλύτερης Ηθοποιού, Βραβείο ARCA CinemaGiovani Καλύτερης Ιταλικής Ταινίας

Μια ατελείωτη Κυριακή

(Una sterminata domenica, An Endless Sunday)

Μυθοπλασία

Σκηνοθεσία Alain Parroni

Facebook Twitter Μια ατελείωτη Κυριακή

Ρώμη, κατακαλόκαιρο. Ο Άλεξ, η Μπρέντα και ο Κέβιν, περιπλανώνται με μοτοσικλέτα μεταξύ της παραθαλάσσιας εξοχής και της Αιώνιας Πόλης, προσπαθώντας να αντισταθούν στην αδυσώπητη επέλαση του χρόνου και της ζέστης. Ο Άλεξ έχει μόλις κλείσει τα 19 του χρόνια, η Μπρέντα είναι έγκυος και ο Κέβιν ταγκάρει παντού το όνομά του : και οι τρεις προσπαθούν να αφήσουν το στίγμα τους στον κόσμο. Μια αλληλουχία καταστάσεων και αντιφάσεων, σε μια αφηγηματική κατασκευή που παραπέμπει σε μεταμοντέρνο μυθιστόρημα ενηλικίωσης. Οι ατομικές εμπειρίες που βιώνουν ο Άλεξ, η Μπρέντα και ο Κέβιν είναι σκαλοπάτια στη διαδικασία να βρουν το δρόμο τους, να μεγαλώσουν, να ωριμάσουν, αλλά, βήμα προς βήμα, δρουν καταλυτικά στην ανάδυση της κραυγής του Άλεξ: « ΥΠΑΡΧΩ ». Σε συμπαραγωγή του Wim Wenders.

Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας - Ορίζοντες, Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής και Βραβείο FIPRESCI

Θα παρευρεθεί ο σκηνοθέτης Αλέν Παρόνι

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ DAILY 50 χρόνια χωρίς την Άννα Μανιάνι

Οι υπέροχες

(Le Favolose, The Fabulous Ones)

Ντοκιμαντέρ

Σκηνοθεσία Roberta Torre

Μια ομάδα τρανς γυναικών που αυτοαποκαλούνται Le Favolose ("Οι υπέροχες") επανασυνδέονται μετά από 20 χρόνια στη βίλα όπου κάποτε ζούσαν την συναρπαστική ζωή τους. Ο λόγος που συναντιούνται τώρα είναι το πρόσφατα ανακαλυφθέν γράμμα από την αποθανόντα φίλη τους, Αντόνια, η οικογένεια της οποίας της στέρησε την πραγματική της ταυτότητα, θάβοντάς την με ανδρικά ρούχα. Είναι σύνηθες μετά το θάνατο τους, οι τρανς γυναίκες να στερούνται την ταυτότητά τους. Οι οικογένειες νιώθουν ντροπή. Οι κηδείες τους πραγματοποιούναι υπό άκρα μυστικότητα και το ανδρικό όνομα που τους δόθηκε κατά τη γέννηση τους χαράζεται στις ταφόπλακες τους. Οι πέντε διοργανώνουν μια σεάνς για να επικοινωνήσουν με την Αντόνια και να δουν αν υπάρχει τρόπος να πραγματοποιηθεί η τελευταία επιθυμία της. Οι πρωταγωνίστριες, αστέρια του απέραντου τρανς αστερισμού, δίνουν ζωή σε αυτή την ιστορία αφηγούμενες τις δικές τους εμπειρίες και αναβιώνοντας τις προσωπικές τους αναμνήσεις.

Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Άμστερνταμ, Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας, L.A. OUTFEST Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής

Μπελίσιμα

(Bellissima, Beautiful)

Μυθοπλασία

Σκηνοθεσία Luchino Visconti

Αποκατάσταση: Cineteca Nazionale σε συνεργασία με την Compass Film

Facebook Twitter Μπελίσιμα

Η Maddalena Cecconi (Άννα Μανιάνι), παντρεμένη με τον αρχιμάστορα Spartaco, ζει στην εργατική συνοικία Prenestino. Το ζευγάρι έχει μόνο ένα παιδί, την οκτάχρονη κόρη τους Μαρία: το κοριτσάκι έχει ένα ευχάριστο, αλλά όχι τόσο όμορφο πρόσωπο, αν και είναι bellissima στα μάτια της μητέρας της, η οποία ονειρεύεται ένα λαμπρό μέλλον γι' αυτήν. Όταν η εταιρεία Stella Film διοργανώνει στη Ρώμη έναν διαγωνισμό για την επιλογή ενός νεαρού κοριτσιού που θα παίξει έναν ρόλο σε μια νέα ταινία, η Maddalena αποφασίζει, ενάντια στις επιθυμίες του συζύγου της, να βάλει την κόρη της να συμμετάσχει, ξοδεύοντας χρόνο και χρήμα σε μια προσπάθεια να της εξασφαλίσει τον ρόλο. Αφού συναντά έναν νεαρό απατεώνα που της αποσπά περισσότερα χρήματα και αφού βλέπει την κόρη της να ταπεινώνεται στο δοκιμαστικό, η Μανταλένα γυρίζει σπίτι της κλαίγοντας. Όταν ο σκηνοθέτης, έχοντας αντιληφθεί την υποκριτική ικανότητα της μικρής, στέλνει κάποιον να της προσφέρει ένα προσοδοφόρο συμβόλαιο, η γυναίκα, απογοητευμένη πλέον, τον διώχνει και συμφιλιώνεται με τον άντρα της.

CINEMA MADE IN ITALY/ ATHENS | 20-25.10.2023 | @tainiothikigr

Info

Το 3ο αφιέρωμα Cinema made in Italy/Athens θα πραγματοποιηθεί στις 20 με 25 Oκτωβρίου, στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος.

Περισσότερες πληροφορίες, σύντομα, στην ιστοσελίδα της Ταινιοθήκης και στις σελίδες της στο Facebook και το Ιnstagram.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την ηλεκτρονική προπώληση εισιτηρίων εδώ.

Εισιτήριο: 5€. Tρεις προβολές: 10 ευρώ

Οι ταινίες προβάλλονται με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους.