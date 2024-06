Coldplay: Ο Κρις Μάρτιν ευχαρίστησε στα ελληνικά το κοινό και «έριξε» το ΟΑΚΑ

Περισσότεροι από 60.000 θεατές βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ για να απολαύσουν τους Coldplay, το βράδυ του Σαββάτου.

Η πολυαναμενόμενη συναυλία των Coldplay ξεκίνησε όπως αναμένονταν στις 9.30 μ.μ. με το κατάμεστο ΟΑΚΑ να ταξιδεύει στους ρυθμούς του βρετανικού συγκροτήματος. Στη συναυλία βρέθηκαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με την σύζυγό του και ο Στέφανος Κασσελάκης με τον σύζυγό του.

Εντυπωσιακές ήταν οι εικόνες μέσα από το ΟΑΚΑ με τους θεατές να απολαμβάνουν το σόου με τίτλο «Music of the Spheres».

