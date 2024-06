Coldplay: Άνοιξαν οι πύλες της συναυλίας της χρονιάς για τους 60.000 θεατές- «Πάρτι» στο ΟΑΚΑ

Άνοιξαν οι πύλες της πρώτης συναυλίας των Coldplay στην Αθήνα και οι Βρετανοί είναι έτοιμοι να ψυχαγωγήσουν το πολυπληθές κοινό.

Στη συναυλία που αναμένεται να ξεκινήσει σήμερα στις 7 μ.μ., οι Coldplay πρόκειται να εμφανιστούν μπροστά σε 60.000 θεατές ενώ άλλοι τόσοι θα παρακολουθήσουν την συναυλία της χρονιάς και αύριο.

Για την ασφάλεια του κοινού ενόψει των πολύ υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην Αθήνα, το συγκρότημα δημοσιοποίησε στα social media οδηγίες και συμβουλές, στα ελληνικά και στα αγγλικά, για την αντιμετώπιση της ζέστης στο κοινό τους που δεν θα προέρχεται μόνο από τη χώρα μας, αλλά και από το εξωτερικό.

What a beautiful day for a comeback from Coldplay! ☀️🌙



