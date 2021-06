The City Talks Back: Assembly 2: Ένα νέο πρότζεκτ της Στέγης

Αρχιτέκτονες, πολεοδόμοι, ακτιβιστές, καλλιτέχνες και ανθρωπολόγοι, εξερευνούν για δεύτερη χρονιά τις πολιτικές φωνές της σύγχρονης Αθήνας. Περφόρμανς, μεταφράσεις, ταινίες και συζητήσεις, διερευνούν τον κοινωνικό-πολιτικό λόγο της πόλης, με τη μορφή μιας τριήμερης ραδιοφωνικής αναμετάδοσης, συνοδευόμενης από δυο νέες ταινίες.

Το “The City Talks Back” («Η πόλη ανταπαντάει») είναι ένα συνεργατικό πρότζεκτ που ξεκίνησε από μια πρωτοβουλία του ερευνητικού κέντρου Theatrum Mundi, με έδρα το Λονδίνο και το Παρίσι, και φιλοξενείται για δεύτερη χρονιά στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση από τις 26 έως 28 Ιουνίου 2021.

Συγκεντρώνει αρχιτέκτονες, πολεοδόμους, ακτιβιστές, καλλιτέχνες και ανθρωπολόγους, προκειμένου να εξερευνήσουν όλοι μαζί τις πολιτικές και κοινωνικές φωνές της σύγχρονης Αθήνας. Τα πρότζεκτ και τα έργα που παρουσιάζονται αποσκοπούν να θέσουν το ερώτημα του ποιοι ακούγονται (και ποιοι όχι) στην πόλη και πώς η δυνατότητα να ακουστούν οι φωνές μεταβάλλεται ανά τους ποικίλους δημόσιους και μη χώρους της.

Μετά από δύο ερευνητικά προγράμματα φιλοξενίας, τον Ιανουάριο και τον Μάρτιο του 2020, ήρθαν τα πάνω κάτω στον κόσμο μας με την πανδημία. Στους δρόμους επικρατούσε ησυχία, αλλά τα σπίτια μας έγιναν τόποι για δημόσια ομιλία και ακρόαση. Αποφεύγοντας την εκ νέου συγκέντρωση όλων αυτών των ανθρώπων στη Στέγη, η Assembly 1 του “The City Talks Back” πήρε τη μορφή της διαδικτυακής πλατφόρμας backtalks.city, που δημιουργήθηκε μετά από ανάθεση, σε επιμέλεια του George Kafka, συνδυάζοντας ταινίες, περφόρμανς, ηχητικά δοκίμια και κείμενα. Σχεδόν έναν χρόνο αργότερα, σε έναν κόσμο που εξακολουθεί να βαδίζει με αβεβαιότητα και με φυσικές αποστάσεις, συγκεντρωνόμαστε ξανά διαδικτυακά για να μοιραστούμε περφόρμανς, μεταφράσεις, ταινίες και συζητήσεις, διερευνώντας τον κοινωνικό και πολιτικό λόγο της πόλης. Μια τριήμερη ραδιοφωνική αναμετάδοση και ένα 24ωρο ηχητικό κομμάτι απαρτιζόμενο από ηχογραφήσεις πεδίου που έγιναν από μπαλκόνια σε διαφορετικές γειτονιές της Αθήνας έρχονται στο Movement Radio και δύο νέες ταινίες προβάλλονται στο YouTube Channel του Ιδρύματος Ωνάση.

Επιμέλεια: John Bingham-Hall, Χρήστος Καρράς, Φανή Κωστούρου, Πάσκουα Βοργιά, George Kafka

Συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Φιλοξενίας: John Bingham-Hall, Φανή Κωστούρου, Mercedes Azpilicueta, Ella Finer, Στεφανία Γυφτοπούλου, Γιώργος Σαμαντάς, Urok Shirhan, Tim Ward, Tom Western, μέλη του Φόρουμ Συριακής και Ελληνικής Νεολαίας (Kareem Al Kabbani, Wael Habbal, Chloe Tsernovitch, Tom Western, Hussain Badran, Ilias Al Fakhizi, Becka Wolfe, Hnd Alzayat, Ayman Al Qalaa, Safi Sahyouni, Χριστίνα Μαγιάκη, Ehab Onan), Αγγελική Τζωρτζακάκη, Μάρα Πέτρα, Ελεάννα Σαντοριναίου

Συνεργάτες του Προγράμματος Φιλοξενίας: Μαρία Σιδέρη, Curing the Limbo Δήμου Αθηναίων (Στέλιος Οικονομίδης, Μαρία Πεσλή, Χρήστος Πιερίδης, Αναστασία Βλαχάκη, Ευαγγελία Κούρτη, Nancy Ngoyo, Shokufa Nazari, Sourena Dinashi, Christian Nzouathom Junia, Alireza Babaie, Karimi Arab Ebrahim, Charlene Julie Oko, Mohamed Tayeb, Kambiz Isakhani, Ahmad Askaryzadeh, Yousef Abdulrahim, Kikebula Christian, Bibiche Makilutila Matondo), Νιόβη Ζαραμπούκα-Χατζημάνου (Victoria Square Project)

Συντελεστές Προγράμματος Φιλοξενίας Assembly 1: Πάνος Χαραλάμπους, Στέφανος Λεβίδης (Forensic Architecture), Θωμάς Μαλούτας, Μανώλης Μανουσάκης (Medea Electronique), Δήμητρα Σιατίστα (Co-hab Athens), Νίκος Ρώσσης, Παναγιώτης Τζανετάκης, Ελένη Τζιρτζιλάκη, Νιόβη Ζαραμπούκα-Χατζημάνου (Victoria Square Project)

Συντελεστές Ραδιοφωνικού Προγράμματος Assembly 2: Pamela Jordan, Vibeke Mascini, Ευγενία Μαραγκού, Δήμος Μαμαλούδης, Rayya Badran, Πηνελόπη Παπαηλία, Γιώργος Μάντζιος, Νίκος Μπουμπάρης, Ντάνα Παπαχρήστου

Διευθυντές Movement Radio: Voltnoi & Quetempo (Detach)

Διοργάνωση: Στέγη Ιδρύματος Ωνάση & Theatrum Mundi

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ www.movement.radio

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ



14:00 –14:30 | “Infrastructures for Voice” [«Υποδομές για φωνή»] – Φανή Κωστούρου και John Bingham-Hall

14:30 – 15:00 | “her moon is a captured object” [«το φεγγάρι σου είναι ένα απαθανατισμένο αντικείμενο»] – Ella Finer |

15:00 – 16:00 | «Και παντού δονήσεις: μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης» με τις Ella Finer, Pamela Jordan και Vibeke Mascini

16:00 – 16:30 | Mix: “Staging vocalities” [«Σκηνοθετημένες φωνητικότητες»] – John Bingham-Hall

16:30 – 17:30 | «Ιστορίες από και για το σπίτι» Η Στεφανία Γυφτοπούλου και η Μάρα Πέτρα μιλούν με τους συμμετέχοντες του Curing the Limbo

17:30 – 18:15 | «Ακούς την Αθήνα; | Ένας διάλογος» – Φανή Κωστούρου, Ευγενία Μαραγκού και Δήμος Μαμαλούδης

18:15 – 19:00 | “Lovesong Revolution” [«Επανάσταση ερωτικού τραγουδιού»] – Urok Shirhan |

19:00 – 20:00 | “Lovesong Revolution: Μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης” με την Urok Shirhan, τη Rayya Badran και τον Γιώργο Σαμαντά

ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ www.movement.radio



14:00 – 14:30 | “Priestesses of disgrace, you bring joy into my life” [«Ιέρειες της ντροπής, φέρνετε χαρά στη ζωή μου»] – Mercedes Azpilicueta, Αγγελική Τζωρτζακάκη και Μαρία Σιδέρη

14.30 - 15.00 | “Route One: Delays” [«Διαδρομή 1: Καθυστερήσεις»] – Tim Ward

15:00 – 16:00 | «Κυκλικές κινήσεις: Ας φανταστούμε μια αντιαποικιακή Αθήνα – μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης» με τον Tom Western, την Πηνελόπη Παπαηλία και τον Γιώργο Μάντζιο

16:00 – 17:00 | “A Loud Voice Never Dies” [«Μια δυνατή φωνή ποτέ δεν πεθαίνει»] – Urok Shirhan

17:00 – 18:00 | «Αθήνα 2021: Για τη δυνατότητα ηχητικών μνημείων» – akoo.o (Γιώργος Σαμαντάς, Νίκος Μπουμπάρης και Ντάνα Παπαχρήστου)

18:00 – 19:00 | Mix: «Οδηγώντας στην Τριών Ιεραρχών» – George Kafka

19:00 – 20:00 | Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης της ομάδας του The City Talks Back

ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ | www.movement.radio



00:00 – 24:00 | «Ακούς την Αθήνα;» – Φανή Κωστούρου και Ελεάννα Σαντοριναίου

ΤΑΙΝΙΕΣ | Onassis Channel στο YouTube

Παράλληλα με το ραδιοφωνικό πρόγραμμα στο Movement Radio, θα προβληθούν δύο ταινίες στο backtalks.city που έγιναν μετά από ανάθεση του The City Talks Back: Assembly 2.

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ

12:00 | “In Performance and Conversation” – Πολιτιστικός Κύκλος του Φόρουμ Συριακής και Ελληνικής Νεολαίας

ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ

12:00 | “Athens Tessellation” – Στεφανία Γυφτοπούλου και Μάρα Πέτρα με το Curing the Limbο

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:

https://www.onassis.org/el/whats-on/the-city-talks-back-assembly-2