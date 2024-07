Cannons, Sting, Thievery Corporation και κλασική μουσική

ΘΕΑΤΡΟ

ANGELA (a strange loop)

Ποια είναι η φύση της πραγματικότητας; Πώς συγκροτείται ο εαυτός; Τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος; Επιχειρώντας να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα η Σουζάνε Κένεντι συνεργάζεται με τον εικαστικό καλλιτέχνη Μάρκους Ζελγκ. Η σκηνοθέτιδα βάζει στο μικροσκόπιο μια γυναίκα που πάσχει από μια ασθένεια, μελετώντας εξονυχιστικά κάθε στιγμή που μεσολαβεί στη ζωή ενός ανθρώπου μεταξύ της γέννησης και του θανάτο του.

5/7, 21:00, Πειραιώς 260, Πειραιώς 260, Ταύρος, είσοδος: 5-40 ευρώ

ΔΡΑΣΗ

What do we owe democracy?

Ένα ανοιχτό μουσείο συμπεριφορών στο οποίο οι θεατές καλούνται να κινηθούν σε διαφορετικές συνθήκες, χώρους και τοπία.

Ο Νίκος Διαμαντής ενορχηστρώνει μια πλατφόρμα δημιουργικής συνεργασίας τριάντα και πλέον καταξιωμένων καλλιτεχνών με στόχο τη δημιουργία συνεργειών και την κοινωνική ευαισθητοποίηση και θέμα τη δημοκρατία, εστιάζοντας στο τρίπτυχο «υγεία - τροφή - γλώσσα» σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες. Ένα ανοιχτό μουσείο συμπεριφορών στο οποίο οι θεατές καλούνται να κινηθούν σε διαφορετικές συνθήκες, χώρους και τοπία και να ανασυνθέσουν μόνοι τους ερωτήματα και απαντήσεις, ταμπού και αποκαλύψεις.

5-7/7, 19:00, 5/7 (Νοσοκομείο Σωτηρία), 6/7 (Εθνική Βιβλιοθήκη), 7/7 (Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου)

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Τέχνες της θάλασσας

Το Δίκτυο Αρχιπέλαγος παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Αθήνα τη ναυτική παράδοση των Κυκλάδων μέσα από την έκθεση πολλαπλών μέσων «Τέχνες της θάλασσας». Η έκθεση ανιχνεύει τις συνδέσεις μεταξύ των θαλάσσιων αυτών κοινοτήτων του παρελθόντος και του σήμερα μέσα από αρχειακό υλικό και σύγχρονη φωτογραφική, ηχητική και οπτικοακουστική τεκμηρίωση.

4/7-21/9, Ινστιτούτο Goethe Αθηνών, Ομήρου 14-16

ΜΟΥΣΙΚΗ

Sting

O Sting, συνοδευόμενος από μια ηλεκτρονική ροκ μπάντα, ετοιμάζεται να προσφέρει μια ενθουσιώδη και δυναμική εμφάνιση.

Για δυο βραδιές, ο Sting, συνοδευόμενος από μια ηλεκτρονική ροκ μπάντα, ετοιμάζεται να προσφέρει μια ενθουσιώδη και δυναμική εμφάνιση, παρουσιάζοντας τα πιο αγαπημένα του τραγούδια από την επιτυχημένη του καριέρα τόσο ως μέλος των Police όσο και ως σόλο καλλιτέχνης. Το set list θα περιλαμβάνει διαχρονικά και πλέον κλασικά τραγούδια όπως τα «Fields of Gold», «Roxanne», «Every breath you take» και «Message in a bottle».

5-6/7, 21:00, Ωδείο Ηρώδου Αττικού, Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Αθήνα

Cannons

Το τρίο της εναλλακτικής electro-pop από το Λος Άντζελες έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Το τρίο της εναλλακτικής electro-pop από το Λος Άντζελες, που τα τελευταία χρόνια γνωρίζει μεγάλη επιτυχία σε ολόκληρο τον κόσμο, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα για ένα από τα πιο συναρπαστικά live του φετινού καλοκαιριού. Δημιουργήθηκαν το 2013 και αποτελούνται από τους Ryan Clapham (κιθάρα), Paul Davis (drums, keyboards) και Michelle Joy (φωνητικά).

6/7, 21:00, Τεχνόπολη, Πειραιώς 100, Γκάζι, είσοδος: 33 ευρώ

Thievery Corporation

Mία από τις σταθερές αξίες της ηλεκτρονικής μουσικής εδώ και χρόνια.

Οι Thievery Corporation, το πρωτοποριακό ντουέτο από την Ουάσινγκτον, είναι μία από τις σταθερές αξίες της ηλεκτρονικής μουσικής εδώ και χρόνια, με μια ανεξάντλητη δεξαμενή επιρροών που ξεκινά από τις παραδόσεις της dub/reggae και φτάνει έως την τζαζ και την μποσανόβα των ’60s. Μαζί τους οι Black Pumas στο πλαίσιο του Release Festival 2024.

9/7, 20:00, Πλατεία Νερού, λεωφ. Ποσειδώνος 2616, Καλλιθέα, είσοδος: 40-140 ευρώ

ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

The Music of Hans Zimmer VS John Williams

Ο Hans Zimmer.

Δύο τιτάνες της κινηματογραφικής μουσικής σε μια συναυλία με τα καλύτερα soundtracks. Ο Hans Zimmer και ο John Williams διασταυρώνουν τα ξίφη τους με μουσικές που αγαπήσαμε, εν μέσω εξαιρετικών φωτισμών και προβολών σε ένα show υψηλών προδιαγραφών! Ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα Φιλαρμονία Ορχήστρα Αθηνών.

9-10/7, 21:00, Αμφιθέατρο Λυκαβηττού, Λυκαβηττός, είσοδος: 25 ευρώ

José Carreras vs Plácido Domingo

Ο τενόρος José Carreras.

Ο τενόρος José Carreras και ο τενόρος και μαέστρος Plácido Domingo έρχονται στην Αθήνα σε ένα πρόγραμμα δομημένο με άριες που άφησαν εποχή και ντουέτα από μερικές από τις πιο αγαπημένες όπερες όλων των εποχών, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτό διαμάντια από το ρεπερτόριο του μουσικού θεάτρου, τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Μπρόντγουεϊ αλλά και της ισπανικής και ναπολιτάνικης παράδοσης.

10/7, 21:00, Καλλιμάρμαρο, λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αθήνα, είσοδος: 50-300 ευρώ

The Philharmonic Brass

Αποτελούμενη αποκλειστικά από χάλκινα και κρουστά, η ορχήστρα Philharmonic Brass δημιουργήθηκε το 2023 από μέλη των φιλαρμονικών της Βιέννης και του Βερολίνου. Επιφανείς μουσικοί τριών γενεών, κορυφαίοι στο είδος τους, ενώνουν το πάθος και τις δυνάμεις τους με στόχο να εξελιχθούν και να προσφέρουν στο κοινό μια πρωτόγνωρη εμπειρία ακρόασης. Με τον γνώριμο του ελληνικού κοινού Φιλίπ Ογκέν στο πόντιουμ.

10/7, 21:00, Ωδείο Ηρώδου Αττικού, Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Αθήνα, είσοδος: 5-70 ευρώ

ΠΑΡΤΙ

FSI presents VENTURE X Defined by Paul Van Dyk

Ένα από τα πιο εμβληματικά και επιδραστικά ονόματα στην ηλεκτρονική μουσική.

Ο Paul Van Dyk, ένα από τα πιο εμβληματικά και επιδραστικά ονόματα στην ηλεκτρονική μουσική, ανακοινώνει το νέο του live event VENTURE X για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Πρόκειται για ένα συναρπαστικό νέο concept όπου ο DJ και καλλιτέχνης επιλέγει trance, progressive house και techno κομμάτια και τα συνδιάζει κατά τη διάρκεια μιας απίστευτης βραδιάς.

5/7, 21:00, Bolivar Beach Bar, λεωφ. Ποσειδώνος, Άλιμος, είσοδος: από 5 ευρώ

BAZAAR

The Meet Market #SummerEdition

Μία ανάσα πριν από τις διακοπές, μετά το περσινό επιτυχημένο ντεμπούτο του, το Meet Market κατεβαίνει ξανά στην καταπράσινη όαση του Ζαππείου, στην καρδιά της πόλης, και στήνει την πιο καλοκαιρινή γιορτή. Το πολύχρωμο σκηνικό θα συνθέσουν περισσότεροι από ογδόντα δημιουργοί, είκοσι από τους οποίους συστήνονται για πρώτη φορά στο κοινό.

6-7/7, 15:00-23:00, Κήπος Ζαππείου, λεωφ. Βασ. Αμαλίας 405

ΣΙΝΕΜΑ

20 χρόνια Μικρόκοσμος

The Dark Ηorse του Τζέιμς Νάπιερ Ρόμπερτσον.

Πέρασαν είκοσι χρόνια από τότε που εμφανίστηκε ο Μικρόκοσμος στην κινηματογραφική ζωή των Αθηνών και κάνει ένα μεγάλο πάρτι με ταινίες από νωρίς, φαγητά και ποτά. Θα παίξουν οι ταινίες Dark Ηorse του Τζέιμς Νάπιερ Ρόμπερτσον, Η νύχτα της φωτιάς της Τατιάνα Χουέζο, La antena του Εστεμπάν Σαπίρ, The Crack: Inception του José Luis Garci και μια ταινία-έκπληξη.

6/7, 13:00, Μικρόκοσμος, λεωφ. Συγγρού 106, είσοδος: 7,50 ευρώ