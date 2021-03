Τα 63α Βραβεία Grammy για το 2021 ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα, στο Συνεδριακό Κέντρο του Λος Άντζελες, σε μια χρονιά με λιγότερη λάμψη, αλλά με εντυπωσιακές στιγμές και μεγάλους νικητές.

Η Αμερικανίδα R&B καλλιτέχνης H.E.R κέρδισε το βραβείο Grammy για Τραγούδι της Χρονιάς με το «I Can't Breathe». Πρόκειται για έναν ύμνο που καλεί στον τερματισμό των φυλετικών διακρίσεων και της αστυνομικής βίας στον απόηχο των διαδηλώσεων που πυροδότησε η δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ την περασμένη άνοιξη.

Η βραδιά θα μείνει στην ιστορία ως η χρονιά των ρεκόρ, μιας και η Μπιγιονσέ έγινε η γυναίκα με τα περισσότερα βραβεία στην ιστορία του μουσικού θεσμού, 28 στο σύνολο, ενώ η Τέιλορ Σουίφτ έγινε η πρώτη που κατάφερε να κερδίσει το βραβείο για το Άλμπουμ της Χρονιάς τρεις φορές.

Δείτε τη στιγμή της ανακοίνωσης

Το «I Can't Breathe» αναφέρεται στα τελευταία λόγια που εκστόμισε ο Έρικ Γκάρνερ, ενός μαύρος Αμερικανός, πριν πεθάνει από ασφυξία κατά τη σύλληψή του από την αστυνομία στην Νέα Υόρκη τον Ιούλιο του 2014.

Ακούστε το τραγούδι

Η τελετή των βραβείων Γκράμι εξελίχθηκε σε «γυναικεία υπόθεση» με νίκες για την Billie Eilish, Megan Thee Stallion, Dua Lipa, και Taylor Swift. Η Beyoncé έγινε η γυναίκα με τα περισσότερα βραβεία στην ιστορία του θεσμού, 28 στο σύνολο, ενώ η Taylor Swift, η πρώτη που κατάφερε να αποσπάσει το βραβείο για το Άλμπουμ της Χρονιάς τρεις φορές.

Ήταν μια ιστορική βραδιά για τη συμβολή των γυναικών στη μουσική βιομηχανία με αποκορύφωμα τη βράβευση της HER με το τραγούδι της χρονιάς για τον ύμνο του κινήματος Black Lives Matter, I Can't Breathe.

Οι προφυλάξεις κατά του κορωνοϊού, τραπέζια και καρέκλες σε απόσταση, κάτω από μια σκεπαστή βεράντα πέντε ξεχωριστές σκηνές στο Συνεδριακό Κέντρο του Λος Άντζελες, εκτεταμένες δοκιμές – μπορεί να ανέβασαν στα ύψη τον προϋπολογισμό, αλλά η φετινή διοργάνωση μπόρεσε να αποφύγει μερικές από τις τεχνολογικές δυσλειτουργίες και την αμηχανία του Zoom στην απονομή για τις Χρυσές Σφαίρες τον περασμένο μήνα.

Οι μαύρες δημιουργοί τιμήθηκαν και έλαμψαν μετά από ένα αυξανόμενο κύμα κριτικής με αποκαλύψεις για αδιαφανείς διαδικασίες φερόμενες συγκρούσεις συμφερόντων στη μουσική βιομηχανία και τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζεται η μαύρη τέχνη, με ένα από τα περιστατικά τις καταγγελίες του Καναδού καλλιτέχνη The Weeknd που είπε ότι θα μποϊκοτάρει τα βραβεία από τώρα και στο εξής, επικαλούμενος αδιαφανείς διαδικασίες.

Ως απάντηση ο προσωρινός πρόεδρος των Grammys, Harvey Mason Jr, υποσχέθηκε μια νέα προσπάθεια ποικιλομορφίας και κάλεσε τους καλλιτέχνες να «συνεργαστούν μαζί μας, όχι εναντίον μας». Ο οικοδεσπότης της βραδιάς Trevor Noah δήλωσε ότι κανένας δεν πρέπει να ξεχάσει τι συνέβη το 2020, αλλά ελπίζει σε ένα καλύτερο μέλλον, ενώ στη βραδιά οι θεατές απέτισαν φόρο τιμής στους ανθρώπους της μουσικής που έφυγαν από τη ζωή του 2020.

Όπως κάθε χρόνο, υπήρξε ειδικό αφιέρωμα στις προσωπικότητες της μουσικής που έφυγαν από τη ζωή τη χρονιά που πέρασε. Από τις πιο συγκινητικές στιγμές της ενότητας ήταν όταν ο Λάινελ Ρίτσι ερμήνευσε την διαχρονική επιτυχία «Lady» του Κένι Ρότζερς ενώ ιδιαίτερη μνεία έγινε στους επίσης εκλιπόντες Ένιο Μορικόνε, Τσικ Κορία, Μπιλ Γουίδερς, Λίτλ Ρίτσαρντ κ.ά. Οικοδεσπότης ήταν ο Trevor Noah.

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες και τα βραβεία

Ηχογράφηση της χρονιάς

Beyoncé – Black Parade

Black Pumas – Colors

DaBaby featuring Roddy Ricch– Rockstar

Doja Cat – Say So

Billie Eilish – Everything I Wanted – Νικήτρια

Dua Lipa – Don’t Start Now

Post Malone – Circles

Megan Thee Stallion featuring Beyoncé – Savage

Άλμπουμ της χρονιάς

Jhené Aiko – Chilombo

Black Pumas – Black Pumas

Coldplay – Everyday Life

Jacob Collier – Djesse Vol 3

Haim – Women in Music Pt III

Dua Lipa – Future Nostalgia

Post Malone – Hollywood’s Bleeding

Taylor Swift – Folklore – Νικήτρια

Καλύτερη R&B performance

Jhene Aiko featuring John Legend – Lightning & Thunder

Beyoncé – Black Parade – Νικήτρια

Jacob Collier featuring Mahalia & Ty Dolla $ign – All I Need

Brittany Howard – Goat Head

Emily King – See Me

Καλύτερα φωνητικά σε ποπ άλμπουμ

Justin Bieber – Changes

Lady Gaga – Chromatica

Dua Lipa – Future Nostalgia – Νικήτρια

Harry Styles – Fine Line

Taylor Swift – Folklore

Καλύτερη rap performance

Big Sean featuring Nipsey Hussle – Reverence

DaBaby – Bop

Jack Harlow – What’s Poppin

Lil Baby – The Bigger Picture

Megan Thee Stallion featuring Beyoncé – Savage – Νικήτρια

Pop Smoke – Dior

Τραγούδι της χρονιάς

Beyoncé – Black Parade

Roddy Ricch – The Box

Taylor Swift – Cardigan

Post Malone – Circles

Dua Lipa – Don’t Start Now

Billie Eilish – Everything I Wanted

HER – I Can’t Breathe – Νικήτρια

JP Saxe featuring Julia Michaels – If the World Was Ending

Καλύτερος λάτιν, ποπ ή urban δίσκος

Bad Bunny — YHLQMDLG

Camilo — Por Primera Vez

Kany García — Mesa Para Dos

Ricky Martin — Pausa

Debi Nova — 3:33

Καλύτερο μελωδικό ραπ

DaBaby featuring Roddy Ricch – Rockstar

Drake featuring Lil Durk – Laugh Now, Cry Later

Anderson .Paak – Lockdown

Roddy Ricch – The Box

Travis Scott – Highest in the Room

Καλύτερο ποπ σόλο

Justin Bieber – Yummy

Doja Cat – Say So

Billie Eilish – Everything I Wanted

Dua Lipa – Don’t Start Now

Harry Styles – Watermelon Sugar

Taylor Swift – cardigan

Καλύτερο κάντρι άλμπουμ

Ingrid Andress – Lady Like

Brandy Clark – Your Life Is a Record

Miranda Lambert – Wildcard

Little Big Town – Nightfall

Ashley McBryde – Never Will

Καλύτερος νέος καλλιτέχνης

Ingrid Andress

Phoebe Bridgers

Chika

Noah Cyrus

D Smoke

Doja Cat

Kaytranada

Megan Thee Stallion

Καλύτερο ομαδικό performance

J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny and Tainy – Un Dia (One Day)

Justin Bieber featuring Quavo – Intentions

BTS – Dynamite

Lady Gaga and Ariana Grande – Rain On Me

Taylor Swift featuring Bon Iver – Exile

Καλύτερο «κλασικό ποπ», φωνητικά

James Taylor – American Standard

Burt Bacharach and Daniel Tashian – Blue Umbrella

Harry Connick Jr – True Love: A Celebration of Cole Porter

Rufus Wainwright – Unfollow the Rules

Renée Zellweger – Judy

Καλύτερο dance/ηλεκτρονικό άλμπουμ

Arca – Kick I

Baauer – Planet’s Mad

Disclosure – Energy

Kaytranada – Bubba

Madeon – Good Faith

Καλύτερο ροκ performance

Fiona Apple – Shameika

Big Thief – Not

Phoebe Bridgers – Kyoto

Haim – The Steps

Brittany Howard – Stay High

Grace Potter – Daylight

Καλύτερο metal performance

Body Count – Bum-Rush

Code Orange – Underneath

In This Moment – The In-Between

Poppy – Bloodmoney

Power Trip – Executioner’s Tax (Swing of the Axe) – Live

Καλύτερο ροκ τραγούδι

Phoebe Bridgers – Kyoto

Tame Impala – Lost in Yesterday

Big Thief – Not

Fiona Apple – Shameika

Brittany Howard – Stay High

Καλύτερο ροκ άλμπουμ

Fontaines DC – A Hero’s Death,

Michael Kiwanuka – Kiwanuka

Grace Potter – Daylight

Sturgill Simpson – Sound & Fury

The Strokes – The New Abnormal

Καλύτερο εναλλακτικό άλμπουμ

Fiona Apple – Fetch the Bolt Cutters

Beck – Hyperspace

Phoebe Bridgers – Punisher

Brittany Howard – Jaime

Tame Impala – The Slow Rush

Καλύτερο progressive R&B άλμπουμ

Thundercat – It Is What It Is

Jhené Aiko – Chilombo

Chloe x Halle – Ungodly Hour

Free Nationals – Free Nationals

Robert Glasper – F*** Yo Feelings

Καλύτερο R&B τραγούδι

Robert Glasper featuring H.E.R. & Meshell Ndegeocello – Better Than I Imagine – WINNER

Beyoncé – Black Parade

Tiana Major9 and EARTHGANG – Collide

Chloe x Halle – Do It

Skip Marley and HER – Slow Down

Καλύτερο R&B άλμπουμ

Ant Clemons – Happy 2 Be Here

Giveon – Take Time

Luke James – To Feel Love/d

John Legend – Bigger Love

Gregory Porter – All Rise

Καλύτερο ραπ άλμπουμ

D Smoke – Black Habits

Freddie Gibbs & The Alchemist – Alfredo

Jay Electronica – A Written Testimony

Nas – King’s Disease

Royce Da 5’9” – The Allegory

Καλύτερο ραπ περφόρμανς

Big Sean featuring Nipsey Hussle – Reverence

DaBaby – Bop

Jack Harlow – What’s Poppin

Lil Baby – The Bigger Picture

Megan Thee Stallion featuring Beyoncé – Savage – WINNER

Pop Smoke – Dior

Καλύτερο κάντρι σόλο

Eric Church – Stick That in Your Country Song

Brandy Clark – Who You Thought I Was

Vince Gill – When My Amy Prays – WINNER

Mickey Guyton – Black Like Me

Miranda Lambert – Bluebird

Καλύτερο ντουέτο

Brothers Osborne – All Night

Dan + Shay and Justin Bieber – 10,000 Hours – WINNER

Lady A – Ocean

Little Big Town – Sugar Coat

Old Dominion – Some People Do

Καλύτερο κάντρι τραγούδι

Miranda Lambert – Bluebird

Maren Morris – The Bones

The Highwomen – Crowded Table – WINNER

Ingrid Andress — More Hearts Than Mine

Old Dominion — Some People Do

Καλύτερος τζαζ φωνητικός δίσκος

Thana Alexa – Ona

Kurt Elling featuring Danilo Pérez – Secrets Are the Best Stories – WINNER

Carmen Lundy – Modern Ancestors

Somi with Frankfurt Radio Big Band – Holy Room: Live at Alte Oper

Kenny Washington – What’s the Hurry

Καλύτερος λάτιν τζαζ δίσκος

Afro-Peruvian Jazz Orchestra – Tradiciones

Arturo O’Farrill and the Afro Latin Jazz Orchestra – Four Questions – WINNER

Chico Pinheiro – City of Dreams

Gonzalo Rubalcaba & Aymee Nuviola – Viento y Tiempo — Live at Blue Note Tokyo

Poncho Sanchez – Trane’s Delight

Καλύτερος gospel δίσκος

Anthony Brown & group therAPy – 2econd Wind: Ready

Myron Butler – My Tribute

Ricky Dillard – Choirmaster

PJ Morton – Gospel According to PJ – WINNER

Kierra Sheard – Kierra

Καλύτερο σύγχρονο χριστιανικό άλμπουμ

Cody Carnes – Run to the Father

Hillsong Young & Free – All of My Best Friends

We the Kingdom – Holy Water

Tauren Wells – Citizen of Heaven

Kanye West – Jesus Is King – WINNER

Καλύτερο λάτιν ροκ άλμπουμ

Bajofondo – Aura

Cami – Monstruo

Cultura Profética – Sobrevolando

Fito Paez – La Conquista del Espacio – WINNER

Lido Pimienta – Miss Colombia

Καλύτερο τροπικό λάτιν άλμπουμ

José Alberto “El Ruisenor” – Mi Tumbao

Edwin Bonilla – Infinito

Jorge Celedon & Sergio Luis – Sigo Cantando al Almor (Deluxe)

Grupo Niche – 40 – WINNER

Víctor Manuelle – Memorias de Navidad

Καλύτερο κωμικό άλμπουμ

Tiffany Haddish – Black Mitzvah – WINNER

Patton Oswalt – I Love Everything

Jim Gaffigan – The Pale Tourist

Bill Burr – Paper Tiger

Jerry Seinfeld – 23 Hours to Kill

Καλύτερο μουσικό βίντεο

Beyoncé – Brown Skin Girl – WINNER

Future featuring Drake – Life Is Good

Anderson .Paak – Lockdown

Harry Styles – Adore You

Woodkid – Goliath

Παραγωγός της χρονιάς

Jack Antonoff

Dan Auerbach

Dave Cobb

Flying Lotus

Andrew Watt – WINNER

Καλύτερος folk δίσκος

Gillian Welch & David Rawlings – All the Good Times – WINNER

Bonny Light Horseman – Bonny Light Horseman

Leonard Cohen – Thanks for the Dance

Laura Marling – Song for Our Daughter

The Secret Sisters – Saturn Return

Καλύτερο compilation soundtrack για οπτικά μέσα

A Beautiful Day in the Neighborhood – Various Artists

Bill & Ted Face the Music – Various Artists

Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga – Various Artists

Frozen 2 – Various Artists

Jojo Rabbit – Various Artists – WINNER

Καλύτερο τραγούδι για οπτικά μέσα

Taylor Swift – Beautiful Ghosts (from Cats)

Brandi Carlile – Carried Me With You (from Onward)

Idina Menzel and Aurora – Into the Unknown (from Frozen 2)

Billie Eilish – No Time to Die (from No Time to Die) – WINNER

Cynthia Erivo – Stand Up (from Harriet)