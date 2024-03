Βανδάλισαν τη νέα τοιχογραφία του Banksy στο Λονδίνο

Βανδαλισμό υπέστη η τελευταία τοιχογραφία που φιλοτέχνησε ο καλλιτέχνης του δρόμου Banksy σε κτίριο κατοικιών στο βόρειο Λονδίνο.

Το έργο τέχνης του Banksy έκανε την εμφάνισή του το Σαββατοκύριακο στο Finsbury Park και επιβεβαιώθηκε ότι ανήκει στον μυστηριώδη street artist.

Ωστόσο, το πρωί της Τετάρτης, κάτοικος της περιοχής είδε ότι κάποιος έχει ρίξει λευκή μπογιά πάνω στην πράσινη του καλλιτέχνη. «Είναι πραγματικά κρίμα. Συνέβη μέσα σε μια νύχτα» επεσήμανε ο κάτοικος.

Ο Banksy είχε χρησιμοποιήσει πράσινη μπογιά στον πελώριο τοίχο ενός κτιρίου για να «ντύσει» με φύλλωμα ένα πραγματικό δέντρο, που είχε κλαδευτεί και στέκεται λίγα μέτρα μπροστά από την εικαστική παρέμβαση.

This is why we can’t have anything nice. #Banksy mural defaced after just 3 days. pic.twitter.com/HGt7NqzUnW