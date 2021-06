Το Back to Athens 2021 δίνει ραντεβού με το φιλότεχνο κοινό από 1 – 4 Ιουλίου στο εμβληματικό κτίριο νεότερων μνημείων, το Μέγαρο Ησαΐα. Παρουσιάζονται 16 επιμελητικές εκθέσεις και προτάσεις, με τη συμμετοχή 150+ καλλιτεχνών, επιμελητών, ανεξάρτητων χώρων και πρωτοβουλιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το Back to Athens 8 επιμελούνται οι Γιώργος Γεωργακόπουλος, Φωτεινή Καπίρη, Christian Rupp.

Το φετινό φεστιβάλ Back to Athens 2021 με ειδικό τίτλο "Προέκταση στο Μέλλον: Μια αναζήτηση σχετικά με τα όρια του εφικτού" (τίτλος δανεισμένος από το ομώνυμο βιβλίο του Sir Arthur Clarke, 1962), θα συνοψίσει τις προτάσεις και τα συμπεράσματα του καλλιτεχνικού κόσμου όπως προκύπτουν από την πρόσφατη 12μηνη εμπειρία μίας πρωτόγνωρης και αντιφατικής κατάστασης τόσο σε προσωπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Με την αναμενόμενη λήξη της πανδημίας οι αλλαγές θα είναι ραγδαίες, δεν προβλέπεται να βρεθούμε σε μια προ κρίσης κατάσταση. Πολλά θα αλλάξουν και δεν διαφαίνεται ασφαλής πρόβλεψη. Τι πρόκειται να αλλάξει και σε ποιο βαθμό; Αυτό που σίγουρα αλλάζει είναι η συμπεριφορά μας προς το μέλλον. Η κεντρική ιδέα στηρίζεται στο ότι ο κάθε καλλιτέχνης, μέσα από το έργο του και την πρακτική του, είναι μια αυτόνομη «μηχανή» που μπορεί να πειραματιστεί και να παράξει και τη πιο απίθανη ερμηνεία σχετικά με τους προβληματισμούς της εποχής, και να την αποδώσει στο κοινό.

Δεν είναι τυχαίο που ο θεσμός Back to Athens γεννήθηκε στις απαρχές της κρίσης το 2012, γεγονός που το καθιστά ένα ζωντανό και επίκαιρο εργαλείο έρευνας και καταγραφής των συμπερασμάτων που προκύπτουν από τους προβληματισμούς των καλλιτεχνών και επιμελητών, αφήνοντας τα πάντα ανοιχτά προς ερμηνεία.

Μέγαρο Ησαΐα

Το Back to Athens 8 / 2021 διοργανώνει η APART Art Research and Applications, υπό την Αιγίδα του Δήμου Αθηναίων, με την υποστήριξη της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και του Υπουργείου Πολιτισμού της Αυστρίας, την εταιρεία Zoia, το Πολιτιστικό πρόγραμμα Athens intersection, την CHEAPART, το The Art Newspaper Greece και το πρόγραμμα Offspring Young Artists.

Ο θεσμός του Back to Athens σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε πρώτη φορά το 2012 στην ευρύτερη περιοχή της Πλατείας Κοτζιά όπου και παρέμεινε μέχρι το 2014. Το 2016 - 2017 πραγματοποιήθηκε στην ιστορική πλατεία και περιοχή των Εξαρχείων, το 2018 έδωσε ένα δυναμικό παρόν στο Εμπορικό Τρίγωνο της Αθήνας, και το 2021 παρουσιάζεται στο εμβληματικό κτίριο του Μέγαρου Ησαΐα στην Πατησίων.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη όλα τα μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας, στο πλαίσιο αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού (Sars-CoV-19).

Γιώργος Μαραζιώτης

BACK TO ATHENS 8 / 2021 Εκθέσεις

1ος Όροφος

• «CC | Cinematic Cabinets» Ομαδική έκθεση | Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Αργιανάς

Συμμετέχουν: Βασίλης Βλασταράς, Παναγιώτης Λεζές, Θάνος Μακρής, Βαγγέλης Πατσιαλός, Μαρία Τσάγκαρη, Γιώργος Τσεριώνης, Αλέξης Φιδετζής, Campus Novel.

• «Ουτοπία-Δυστοπία-Ατοπία» | Ομαδική έκθεση | Επιμέλεια: Έφη Μιχάλαρου

Συμμετέχουν: Χρήστος Αθανασιάδης, Άντα Αναστασέα, Γιάννης Θεοδωρόπουλος, Θεόδουλος, Δημήτρης Λεμπέσης, Αλέξανδρος Μαγκανιώτης, Μανώλης Μπαμπούσης, Στέλλα Μουρκογιάννη, Μαργαρίτα Πέτροβα, Άρτεμις Ποταμιάνου, Παναγιώτης Ράππας, Κατερίνα Ριμπατσιού, Φανή Σοφολόγη, Ιφιγένεια Σδούκου, Θεοδώρα Τσιάτσιου, Βούλα Φερεντίνου, Πάνος Χαραλάμπους και Μανταλίνα Ψωμά.

• «Ελέφαντας στο Δωμάτιο» | Ομαδική έκθεση | Επιμέλεια: Γιώργος Γεωργακόπουλος

Συμμετέχουν: (1oς όροφος) Κωστής Βελώνης, Ioanna Lin, Μάρω Μιχαλακάκου, Μαρία Παπαδημητρίου (2oς όροφος) Θεόδωρος Ζαφειρόπουλος, Μπάμπης Καραλής, Κώστας Μπασάνος

(3oς όροφος) Σπύρος Αγγελόπουλος, Δημήτρης Αντωνίτσης, Νίκος Παπαδημητρίου / Κώστας Τσώλης.

Dimitri Yin, Phoenix Athens Gallery and Residency

Memory Vessel

Γλυπτό

Κώστας Τσώλης

• «Per austria ad aspera» | Ομαδική έκθεση | Επιμέλεια: Christian Rupp

Συμμετέχουν: Olga Georgieva, Robert Gschwantner, Claudia Mongini, Julian Palacz, karin maria pfeifer, Christian Rupp, Sula Zimmerberger.

• «Born with a ‘leg up’» | Ομαδική έκθεση | Επιμέλεια: Θέμης Ραγιάς

Συμμετέχουν: Χαράλαμπος Κουρκούλης (Photoharrie), Κωνσταντίνος Κωτσής, Δημήτριος Μπαρούχος, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, Νικόλας Σημαντηράκης, Κωστής Φωκάς.

• «Γραφειοκρατία», Τάσος Λιακόπουλος | Εγκατάσταση Επιμέλεια: Εύα Νάθενα

Παναγιώτης Κουλουράς

• «Πόλεμος ξαφνικά 2020», Βένια Δημητρακοπούλου

Ήχος - εγκατάσταση

Ιδέα, κείμενα, φωνή: Βένια Δημητρακοπούλου

Μουσική: Παναγιώτης Καλαντζόπουλος

2ος Όροφος

• «Keep breathing slowly» | Επιμέλεια: Flat 1

Συμμετέχουν: Hannes Glaser, Ewa Kaja, karin maria pfeifer, Lola Pfeifer, Christiane Spatt, Johanna Tatzgern, Sula Zimmerberger.

• «Sleeping Beauties» | Ομαδική έκθεση | Επιμέλεια: Γαληνή Λαζάνη

Συμμετέχουν: Δήμητρα Βάμιαλη, Παναγιώτης Κουλουράς, Άλκηστις Μαυροκεφάλου, Γιώργος Σταματάκης, Δημήτρης Φουτρής, Αλεξία Ψαραδέλη.

Γεωργία Σαγρή

• «Offspring Review [1+1], Αίσθηση 2-αίσθηση» | Ομαδική έκθεση

Συμμετέχουν: Βασίλης Γαλάνης-Μάρκελλος Κολοφωτιάς, Κώστας Λαλές-Χάρης Λαλές, Κατερίνα Μπότσαρη-Γιάννης Σκαλτσάς, Δημοσθένης Μπογιατζής-Danae Tzotzos, Σοφία Rose Κοσμίδου-Φώτης Στάθης, Ναταλία Μαντά-Μαρίνα Μαργέλου, Δημήτρης Κοντοδήμος-Θάνος Φούντας, Μαριλένα Κρανιώτη-Γιάννης Αυγουστής, Σωτήρης Φωκέας-Μιχάλης Τζέτζιας, Ελεάνα Μπαλέση-Αντώνης Καπνίσης, Κλεοπάτρα Τσαλή-Οδυσσέας Γλύκας, Ορέστης Καραλής-Ανδρέας Βέμπος

• «Πτήση 03-03» , Θεόδουλος | Βίντεο-προβολή στην έκθεση Ουτοπία-Δυστοπία-Ατοπία»

Επιμέλεια: Έφη Μιχάλαρου

Κωστής Βελώνης

• «Αόρατοι άνθρωποι», Βίκη Μπέτσου | Βίντεο-προβολή

• «Το δωμάτιο της απόστασης», Νίκος Γιαβρόπουλος | Βίντεο-εγκατάσταση

3ος Όροφος

• «Day Wavers» | Ομαδική έκθεση | Επιμέλεια: Δώρα Βασιλάκου, Θεοδώρα Μαλάμου

Συμμετέχουν: Babak Ahteshamipour, Άγγελος Κυρίου, Αντώνης Λάριος, Θεοδώρα Μαλάμου, Άγγελος Μεργές, MelinaMosland, Hannes Schumacher, Μυρτώ Ξανθοπούλου.

• «Caliban in the Uk» , Φίλιππος Τσιτσόπουλος | Performance and video reaction

• «C’ est tout?» | Ομαδική έκθεση | Επιμέλεια: Jordanis Theodoridis, Werner Widmer, widmertheodoridis

Συμμετέχουν: Othmar Eder, Sandra Kühne, Victorine Müller, Elisabeth Nembrini, Ursula Palla, steffenschöni, Nicolas Vionnet, Werner Widmer.

Ursula Palla

• «Epic -003-» , Paolo Incarnato | Εγκατάσταση | Επιμέλεια: Στρατής Πανταζής

• «In Slit» | Ομαδική έκθεση | Επιμέλεια: Χαρά Πιπερίδου

Συμμετέχουν: Jacques Duboux, Χρυσάνθη Κουμιανάκη, Κωνσταντίνος Κωτσής, Άννα Λάσκαρη,

Ανδρέας Λόλης, Γιώργος Μαραζιώτης, Ειρήνη Μίγα, Φωτεινή Παλπάνα, Βάλια Παπαστάμου,

Γεωργία Σαγρή

• «City Dwellers» | Ομαδική έκθεση, Kaktos Project | Επιμέλεια: Καρολίνα Μέη

Συμμετέχουν: Κωστής Βελώνης, Δήμητρα Ιωάννου, Σωτήρης Πανουσάκης, Λίλα Πολενάκη.

Κωνσταντίνος Παλαιολόγος

• «Natural equivalence» Πάνος Προφήτης, Μαρίνα Παπαδάκη Εγκατάσταση

Μέγαρο Ησαΐα

Πληροφορίες

Back to Athens 8 International Arts Festival 2021

Μέγαρο Ησαΐα

Πατησίων 65 & Ιουλιανού, Αθήνα, 104 33

Έναρξη: Πέμπτη, 1 Ιουλίου

Διάρκεια: 1 – 4 Ιουλίου, 2021

Ώρες: Πέμπτη 1.7, Παρασκευή 2.7, 16:00 – 22:00, Σάββατο 3.7, Κυριακή 4.7, 12:00 – 22:00

Επιμέλεια Back to Athens 8: Γιώργος Γεωργακόπουλος, Φωτεινή Καπίρη, Christian Rupp

http://apart-network.gr

http://athensintersection.blogspot.com

www.cheapart.gr