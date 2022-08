Αυτά είναι τα υποψήφια για το βραβείο Stirling αρχιτεκτονικά έργα

Το Βασιλικό Ινστιτούτο Βρετανών Αρχιτεκτόνων ανακοίνωσε τον κατάλογο των υποψηφίων για το φετινό βραβείο αρχιτεκτονικής Stirling, ο οποίος περιλαμβάνει κτίρια των Niall McLaughlin Architects, Hopkins Architects και Henley Halebrown.

Ο εξαμελής κατάλογος των υποψηφίων για το βραβείο Stirling, το οποίο απονέμεται κάθε χρόνο στο κτίριο που κρίνεται ότι έχει συμβάλει τα μέγιστα στη βρετανική αρχιτεκτονική, περιλαμβάνει δύο "φιλόδοξα" στεγαστικά σχέδια και τέσσερις χώρους μάθησης.

Τα φετινά υποψήφια έργα είναι τα εξής: 100 Liverpool Street από τους Hopkins Architects, Forth Valley College - Falkirk Campus από τους Reiach and Hall Architects, Hackney New Primary School και 333 Kingsland Road από τους Henley Halebrown, Orchard Gardens από τους Panter Hudspith Architects, Sands End Arts and Community Centre από τους Mae Architects και The New Library at Magdalene College από τους Niall McLaughlin Architects.

Facebook Twitter Sands End Arts and Community Centre | Stirling Prize UK RIBA

"Καθώς παλεύουμε με τη στεγαστική, την ενεργειακή και την κλιματική κρίση, αυτά τα έξι έργα δίνουν αφορμή για αισιοδοξία, καθένα από τα οποία προσφέρει καινοτόμες λύσεις στις προκλήσεις του σήμερα και του μέλλοντος", δήλωσε ο πρόεδρος της RIBA Simon Allford. "Από τα μεγάλα προγράμματα ανάπλασης της πρωτεύουσας μέχρι τα νέα οράματα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, όλα μοιράζονται τη φιλοδοξία να προσφέρουν γενναιόδωρη αρχιτεκτονική κατάλληλη για ένα μέλλον με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Τέσσερα από τα υποψήφια σχέδιά μας παρέχουν νέους χώρους για αλληλεπίδραση και μάθηση", συνέχισε. "Αυτοί οι επίσημοι και ανεπίσημοι χώροι - σχολεία, κολέγια και κοινοτικά κέντρα - αποτελούν την επιτομή του τρόπου σχεδιασμού για βιώσιμο κοινοτικό όφελος".

Τέσσερα από τα έξι υποψήφια σχέδια - 100 Liverpool Street, Hackney New Primary School, OrchardGardens και Sands End Arts and Community Centre - βρίσκονται στο Λονδίνο, ενώ τα άλλα δύο έργα βρίσκονται στο Cambridge και στο Falkirk της Σκωτίας.

Ο νικητής του βραβείου RIBA Stirling 2022 θα ανακοινωθεί στις 13 Οκτωβρίου 2022 στην έδρα της RIBA στο Λονδίνο. Πέρυσι, το βραβείο απονεμήθηκε στο Kingston University London - Town House τουGrafton Architects.

Facebook Twitter 100 Liverpool Street, από το Hopkins Architects, Λονδίνο. Αυτό το έργο ανακαίνισης μετατρέπει ένα πρώην κτίριο γραφείων της δεκαετίας του 1980 σε ένα υψηλής ποιότητας ευέλικτο εμπορικό κτίριο κατάλληλο για τον 21ο αιώνα. Η προσέγγισή του για την επαναχρησιμοποίηση του υπάρχοντος κτιρίου αποδεικνύει σαφή στρατηγική σκέψη, διατηρώντας ό,τι μπορούσε να διασωθεί, ξεδιαλύνοντας ό,τι δεν μπορούσε και προσθέτοντας ό,τι ήταν απαραίτητο. Το κτίριο βρίσκεται πάνω από αρκετές σιδηροδρομικές γραμμές και δίπλα σε σταθμό λεωφορείων, οπότε οι πολυπλοκότητες στη διαδικασία σχεδιασμού και κατασκευής ήταν πολλαπλές. Ο σχεδιασμός διατηρεί τα υπάρχοντα θεμέλια και ένα μεγάλο μέρος της αρχικής χαλυβουργίας, καθώς και την προσθήκη τριών νέων ορόφων γραφείων με εκτεταμένες βεράντες και κήπους στον τελευταίο όροφο στα ανώτερα επίπεδα. | Stirling Prize UK RIBA

Facebook Twitter Forth Valley College - Falkirk Campus, από τους Reiach and Hall Architects, Σκωτία Αντικαθιστώντας ένα κτίριο της δεκαετίας του '60 που είχε φτάσει στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του στον παρακείμενο χώρο, τα νέα κτίρια της πανεπιστημιούπολης θυμίζουν την αρχιτεκτονική εκείνης της εποχής, με τις μακριές, χαμηλές όψεις να παραπέμπουν στο περιβάλλον. Τα εκπαιδευτικά κτίρια στη Βρετανία ζουν ή πεθαίνουν από την ποιότητα του αντανακλαστικού σχεδίου οροφής τους. Και σε αυτή την περίπτωση, μπορεί κάποιος να αισθανθεί τη φροντίδα που δόθηκε στο συντονισμό των υπηρεσιών και την σημασία που δόθηκε στην αρχιτεκτονική ποιότητα μέσω των προσαρμοσμένων κατά παραγγελία πάνελ οροφής που αναπτύχθηκαν από τον αρχιτέκτονα και ερμηνεύτηκαν παιχνιδιάρικα μέσα από μια σειρά έργων. | Stirling Prize UK RIBA

Facebook Twitter Hackney New Primary School και 333 Kingsland Road, Λονδίνο, από τον Henley Halebrown Το Hackney New Primary School είναι ένα τεράστιο, γλυπτικό ροζ μπρουταλιστικό κτίριο, που υπογραμμίζει μια πολυσύχναστη διασταύρωση στην Kingsland Road με μια κάποια αστική υπερηφάνεια. Το έργο περιλαμβάνει ένα σχολείο που ενεργοποιείται από ένα νέο μπλοκ κατοικιών, και τα δύο σε ένα ενιαίο στενό αστικό χώρο. Το μέγεθός του αμφισβητεί σαφώς τα εκπαιδευτικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, με την εξάλειψη των εσωτερικών διαδρόμων που διαμορφώνουν έναν εσωτερικό κόσμο μιας στενά συνδεδεμένης αυλής και αιθουσών διδασκαλίας. Είναι σαφές ότι οι αρχιτέκτονες έπρεπε να είναι εφευρετικοί για να προσφέρουν τον απαιτούμενο φωτισμό και εξαερισμό σε αυτό το περιορισμένο σχολικό χώρο και η αυλή είναι σε μεγάλο βαθμό η καρδιά του σχολείου με τον ίδιο τρόπο που ήταν η αίθουσα στο βικτοριανό οικοτροφείο. | Stirling Prize UK RIBA

Facebook Twitter Orchard Gardens, Λονδίνο, από τους Panter Hudspith Architects Το Orchard Gardens είναι ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο και ένα σημαντικό στοιχείο της ανάπλασης του Elephant & Castle. Σχεδιασμένο για να θεωρείται ως ένα σύμπλεγμα κτιρίων, τυλίγεται γύρω από έναν ηλιόλουστο κοινόχρηστο κήπο με εκλεπτυσμένες και παιχνιδιάρικες αντιθέσεις σε κλίμακες και ύψη, που κυμαίνονται από πέντε έως 19 ορόφους. Οι κριτές θεώρησαν ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικό παράδειγμα ενός πυκνού οικιστικού σχεδίου μικτής χρήσης: ένα έργο που παρέχει κατοικίες υψηλής ποιότητας και καλά κλιμακωτούς εξωτερικούς χώρους που ανταποκρίνονται θετικά στο περιβάλλον τους και ενισχύουν τη διαμόρφωση του τόπου. | Stirling Prize UK RIBA

Facebook Twitter Κέντρο Τεχνών και Κοινότητας Sands End, Λονδίνο, από τους Mae Architects Το νέο Κέντρο Τεχνών και Κοινότητας Sands End είναι μια συνεργατική ανάπτυξη που περιλαμβάνει πολλά νέα συνδεδεμένα περίπτερα διατεταγμένα γύρω από το υπάρχον εγκαταλελειμμένο Clancarty Lodge, ένα δημοφιλές ορόσημο που ανακαινίστηκε ως εκθεσιακός χώρος στο πλαίσιο του ίδιου έργου. Με γνώμονα την καλλιτεχνική στρατηγική του τοπικού συμβουλίου για τη βελτίωση της πρόσβασης σε πολιτιστικές δραστηριότητες για την ευρέως διαφοροποιημένη τοπική κοινότητα, η περιγραφή και το πρόγραμμα της ανάπτυξης συνδιαμορφώθηκαν σε διαβούλευση με το συμβούλιο, τους πελάτες-χρήστες, τους τοπικούς φορείς και τους κατοίκους της περιοχής, με τη βοήθεια των αρχιτεκτόνων. Το αποτέλεσμα είναι μια ευέλικτη νέα εγκατάσταση στην πύλη του πάρκου. Η νέα εγκατάσταση συμβάλλει σημαντικά στην κοινότητα. Κάθε πτυχή, συμπεριλαμβανομένης της καφετέριας, διοικείται και λειτουργεί από ντόπιους, επιτρέποντάς τους να είναι ευέλικτοι τόσο ως προς τις ώρες λειτουργίας όσο και ως προς την προσφορά τους. | Stirling Prize UK RIBA