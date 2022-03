To AthensRocks επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι

Με Dropkick Murphys και Villagers of Ioannina City τη Δευτέρα 13 Ιουνίου στο ΟΑΚΑ

Ένα από τα πιο μεγάλα φεστιβάλ του καλοκαιριού επιστρέφει μετά από δυο χρόνια απουσίας.

Στο ΟΑΚΑ στις 13 Ιουνίου για πρώτη φορά θα μοιραστούν μαζί την ίδια σκηνή οι Dropkick Murphys, Villagers of Ioannina City, The Rumjacks και Fundracar και πρόκειται για ένα από πιο δυνατα line-up του φετινού ροκ καλοκαιριού.

Μαζί τους φέρνουν όλα τα στοιχεία που μας έλειψαν από ένα live όπως: Κιθάρες, μπάσο, τύμπανα, πλήκτρα, μικρόφωνα, ενισχυτές, head banging, encore, ρεφρέν, στίχοι, σκηνή, solos, riffs, photo pits, φώτα, ιδρωμένα t-shirts με στάμπες συγκροτημάτων, φωτογραφίες, αναμμένοι αναπτήρες, χορός μέχρι τελικής πτώσης, συνθήματα, πανό, γροθιές σηκωμένες στον αέρα, stage diving, αγκαλιές και τέλος φιλιά.

Λίγα λόγια και κάθε γκρουπ:

Dropkick Murphys

Αν υπάρχει ένα συγκρότημα που φιγουράρει στην κορυφή των αγαπημένων του ελληνικού κοινού και κάθε του εμφάνιση συνοδεύεται από πανικό και κραυγές χαράς, αυτό δεν είναι άλλο από τους Dropkick Murphys! Από το 1996, όταν και ιδρύθηκε η μπάντα στη Μασαχουσέτη, έγινε συνώνυμο του Celtic punk συνδυάζοντας από τη μία στους Clash και τους RAMONES και από την άλλη στους Pogues και τους Dubliners που αποτελούν βασικές επιρροές τους.

Villagers of Ioannina City

Οι Villagers of Ioannina City μπήκαν από τα πρώτα τους βήματα στην εμπροσθοφυλακή της κοχλάζουσας ελληνικής σκηνής, χαρίζοντας στη γενιά τους τραγούδια και live που όρισαν τον ήχο ολόκληρης της γενιάς τους. Οι στίχοι κι οι μελωδίες τους ξέφυγαν από τα μουσικά όρια κι έγιναν σύνθημα κι ανάμνηση για τους χιλιάδες οπαδούς τους που ακολουθούν φανατικά κάθε τους βήμα και κάθε τους εγχείρημα.

The Rumjacks

Έναν χρόνο μετά την τελευταία τους επίσκεψη στη χώρα μας, οι Αυστραλοί The Rumjacks, επιστρέφουν στα εδάφη που αγάπησαν και αγαπήθηκαν όσο λίγες μπάντες. Έχοντας στις αποσκευές τους την τελευταία τους κυκλοφορία, Hestiα, η οποία κέρδισε τις εντυπώσεις την περασμένη χρονιά, αλλά και το Live in Athens, ένα δείγμα της μοναδικής εμπειρίας από τα live τους στη χώρα μας, δημιουργούν μαζί με τα υπόλοιπα συγκροτήματα το απόλυτο lineup για το AthensRocks Festival.

Fundracar

Aν ψάχνεις ένα ελληνικό συγκρότημα που συμπαρασύρει τα πάντα στο πέρασμά του, στήνοντας ισοπεδωτικά πάρτι πάνω στη σκηνή, τότε το μυαλό σου ασυναίσθητα πηγαίνει στους Fundracar! Μια μπάντα γέννημα θρέμμα τεσσάρων διαφορετικών μεταξύ τους μουσικών ειδών, reggae, punk, rock και funk δημιουργούν ένα διασκεδαστικό θέαμα πάντα επί σκηνής.

Τα εισιτήρια ξεκινούν από 45€

Η προπώληση του AthensRocks διεξάγεται μέσω του: www.ticketmaster.gr

Τηλεφωνικό κέντρο Ticketmaster: 211 19 81 535