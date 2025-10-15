ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Αποκαθίσταται ο περίκεντρος ναός στη Μαξιμιανούπολη

Μέσα στον περίκεντρο ναό στη Μαξιμιανούπολη εντοπίστηκε πλήθος ταφών

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΜΑΞΙΜΙΑΝΟΥΠΟΛΗ ΝΑΟΣ Facebook Twitter
Εικόνα από τον περίκεντρο ναό στη Μαξιμιανούπολη / Υπουργείο Πολιτισμού
0

Το Υπουργείο Πολιτισμού προχώρησε, όπως έγινε γνωστό, στην αποκατάσταση και ανάδειξη του περίκεντρου ναού στον αρχαιολογικό χώρο της Μαξιμιανούπολης, σημαίνουσα πόλη της Θράκης, στην πεδιάδα της Ροδόπης.

Ο περίκεντρος ναός στη Μαξιμιανούπολη επικεντρώνεται σε τέσσερα, κρίσιμα σημεία: Το μαρμάρινο τέμπλο, το βόρειο αρκοσόλιο, το νότιο αρκοσόλιο και τη νοτιοδυτική γωνία του νάρθηκα.

Κύρια ζητήματα που αντιμετωπίζονται είναι η μέτρια κατάσταση διατήρησης και η κρίσιμη δομική παθολογία του μνημείου, η απώλεια δομικού υλικού, οι παραμορφώσεις και η αστάθεια.

Αποκαθίσταται ο περίκεντρος ναός στη Μαξιμιανούπολη Facebook Twitter

Μαξιμιανούπολη: Πλήθος ταφών μέσα στον ναό

Το έργο, προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ο ναός έφερε γραπτό διάκοσμο, που σώζεται αποσπασματικά και σε χαμηλό ύψος, καθώς και πλούσιο γλυπτό διάκοσμο (τέμπλο, άμβωνας), τμήμα του οποίου διασώζεται στον χώρο. Εντός του ναού έχει εντοπιστεί πλήθος ταφών, που χρονολογούνται μετά τον 11ο αιώνα.

Η πόλη καταστράφηκε οριστικά, μετά την επιδρομή του τσάρου Ιωάννη Καλογιάννη. Ωστόσο υπήρξε από τα σημαντικότερα αστικά κέντρα της Θράκης, στη βυζαντινή περίοδο, μαζί με την Αναστασιούπολη–Περιθεώριο.

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, δήλωσε: «Η ιστορική σημασία της Μαξιμιανούπολης είναι αναμφισβήτητη, παρά το γεγονός ότι γνώρισε ολοκληρωτική καταστροφή και εγκαταλείφθηκε τον 13ο αιώνα. Οι ανασκαφές στον περίκεντρο ναό, εκτός από τα σημαντικά τεκμήρια και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός σπουδαίου μνημείου, αποκάλυψαν και έναν ανεπτυγμένο οικισμό, που παρήγαγε πλούσια δείγματα βυζαντινής εφυαλωμένης κεραμικής».

«Το έργο αφορά στην αποκατάσταση και την ανάδειξη του μνημείου, καθώς και στη συντήρηση του τοιχογραφικού διακόσμου, των δαπέδων και των μαρμάρινων μελών του. Οργανικά τμήματα του ναού αποκαθίστανται, όπως το σύνθρονο, το τέμπλο και ο άμβωνας, ενώ βελτιώνεται η προσβασιμότητά του. Με την ολοκλήρωση του έργου ένα ακόμη σημαντικό μνημείο προστίθεται στον πολιτιστικό χάρτη της Ροδόπης» πρόσθεσε η υπουργός Πολιτισμού.

Μαξιμιανούπολη: Τι περιλαμβάνουν οι εργασίες

Οι εργασίες δομικής αποκατάστασης του βορείου αρκοσολίου περιλαμβάνουν την προστασία των τοιχογραφημένων τμημάτων του, την καθαίρεση σαθρών υλικών και την αναδόμηση του χαμένου κάτω τόξου. Αντίστοιχες εργασίες, δομικής αποκατάστασης, καθαίρεσης, συμπλήρωσης και μερικής αναδόμησης του χαμένου τόξου, γίνονται και στο νότιο αρκοσόλιο.

Στη νοτιοδυτική γωνία του νάρθηκα, οι εργασίες αφορούν σε καθαίρεση σαθρών υλικών και εφαρμογή νέων. Με βάση την υδραυλική μελέτη αντιμετωπίζεται η διαχείριση των όμβριων απορροών στον αρχαιολογικό χώρο, ενώ σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη επιτυγχάνεται η αποτελεσματική προστασία του μνημείου από την αυτοφυή βλάστηση.

Η Μαξιμιανούπολη (μετέπειτα Μοσυνόπολη) ήταν οχυρωμένη πόλη της αιγαιακής Θράκης, κοντά στη σημερινή Κομοτηνή, κτισμένη στη θέση του αρχαίου οικισμού Παισούλαι. Ιδρύθηκε από τον αυτοκράτορα Μαξιμιανό και άκμασε από τον 4ο αι. μ.Χ., με ισχυρά τείχη και σημαντικό εκκλησιαστικό ρόλο, ως έδρα επισκόπου και αργότερα αυτοκέφαλη αρχιεπισκοπή. Από τον 7ο έως τον 9ο αι. εξελίχθηκε σε κέντρο του βυζαντινού θέματος του Βολερού.

Στον 11ο αιώνα ανεγέρθηκε ο επισκοπικός ναός με σπάνιο ακανόνιστο εξάγωνο σχήμα, πολυτελή μαρμάρινα και γλυπτά διακοσμητικά στοιχεία, καθώς και βαπτιστήριο. Οι ανασκαφές (1999–2008) αποκάλυψαν το μνημείο, πλήθος ταφών και ευρήματα βυζαντινής κεραμικής (12ος–13ος αι.).

Πολιτισμός

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Εβδομάδα μόδας στο Ριάντ: «Καρφιά» από την εγγονή της Vivienne Westwood για τη συμμετοχή του οίκου

Πολιτισμός / Εβδομάδα μόδας στο Ριάντ: «Καρφιά» από την εγγονή της Vivienne Westwood για τη συμμετοχή του οίκου

Ο οίκος Vivienne Westwood υπερασπίστηκε την παρουσία του στη Σαουδική Αραβία, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για «ευκαιρία πολιτισμικού διαλόγου και αμοιβαίας κατανόησης»
LIFO NEWSROOM
«Τιτανικός»: Πώς ένα τρέιλερ τεσσάρων λεπτών βοήθησε την ταινία να γίνει ένα από τα μεγαλύτερα blockbusters

Πολιτισμός / «Τιτανικός»: Πώς ένα τρέιλερ τεσσάρων λεπτών βοήθησε την ταινία να γίνει ένα από τα μεγαλύτερα blockbusters

«Τα διακυβεύματα ήταν τεράστια. Όλοι ήμασταν σε ένταση. Είχαμε ξοδέψει πέντε χρόνια και 200 εκατομμύρια δολάρια» - Ο παραγωγός του «Τιτανικού» γράφει για την εποχή δημιουργίας της ταινίας που «έσπασε» ταμεία και απέσπασε 11 βραβεία Όσκαρ
LIFO NEWSROOM
Πορτρέτο της Μαρίας Αντουανέτας πιστεύεται πως απεικονίζει την αδερφή της

Πολιτισμός / Πορτρέτο της Μαρίας Αντουανέτας πιστεύεται πως απεικονίζει την αδελφή της

«Αν και αυτά τα εντυπωσιακά πορτρέτα έχουν εκτεθεί πολλές φορές τα τελευταία 250 χρόνια, θα είναι πραγματικά ξεχωριστό να βλέπουμε επιτέλους τη Μαρία Αντουανέτα όπως ήταν πραγματικά, και όχι να τη συγχέουμε με την αδελφή της», δήλωσε ο διευθυντής του Μουσείου Τέχνης και Ιστορίας στη Γενεύη
LIFO NEWSROOM
Μουσείο Βίλα Γκέτι: Παρουσίαση για την παραγωγή αρώματος στην Πύλο στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού

Πολιτισμός / Μια αρχαιολόγος έχει βρει πώς μύριζαν τα αρώματα στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού. Θα μιλήσει για αυτό σε μια διάλεξη

Η εκδήλωση αυτή θα πραγματοποιηθεί στο Μουσείο - Βίλα Γκέτυ και αποτελεί μέρος της περιοδικής έκθεσης «The Kingdom of Pylos», την πρώτη μεγάλη έκθεση στη Βόρεια Αμερική αφιερωμένη στον Μυκηναϊκό πολιτισμό.
LIFO NEWSROOM
Ο Γούντι Άλεν θυμάται τη Νταϊάν Κίτον

Πολιτισμός / Ο Γούντι Άλεν αποχαιρετά τη Νταϊάν Κίτον

«Με την πάροδο του χρόνου έκανα ταινίες για ένα μόνο κοινό, τη Νταϊάν Κίτον. Δεν διάβασα ποτέ καμία κριτική για τη δουλειά μου και με ενδιέφερε μόνο η γνώμη της Κίτον», γράφει ο Άλεν σε κείμενό του, αφιερωμένο στην Αμερικανίδα ηθοποιό
LIFO NEWSROOM
Άννα Κυριακού: Από τη Finos Films και το Εθνικό Θέατρο έως τη «θεία Μπεμπέκα» στις «Τρεις Χάριτες»

Πολιτισμός / Άννα Κυριακού: Από τη Finos Films και το Εθνικό Θέατρο έως τη «θεία Μπεμπέκα» στις «Τρεις Χάριτες»

Στο Εθνικό Θέατρο, όπου υπήρξε μέλος για πάνω από 20 χρόνια, πρωταγωνίστησε σε 34 έργα, από την Ηλέκτρα και τον Πειρασμό του Ξενόπουλου, έως τον Οθέλλο και τη Λυσιστράτη
LIFO NEWSROOM
Μία Φάροου: Απέτισε φόρο τιμής στη Νταϊάν Κίτον παρά τη στήριξή της στον Γούντι Άλεν

Πολιτισμός / Μία Φάροου: «Ήταν ένα σπάνιο άτομο» - Απέτισε φόρο τιμής στη Νταϊάν Κίτον παρά τη στήριξή της στον Γούντι Άλεν

Το μήνυμα της έρχεται μετά την απόφαση της Νταϊάν Κίτον να υπερασπιστεί δημόσια τον Γούντι Άλεν, εν μέσω κατηγοριών για σεξουαλική κακοποίηση της κόρης τους
LIFO NEWSROOM
Κολοσσαίο: Τούνελ 2.000 ετών που χρησιμοποιούσαν αποκλειστικά οι αυτοκράτορες, ανοίγει για το κοινό

Πολιτισμός / Κολοσσαίο: Τούνελ 2.000 ετών που χρησιμοποιούσαν αποκλειστικά οι αυτοκράτορες, ανοίγει για το κοινό

Γνωστό ως «Διάδρομος του Κόμμοδου», το τούνελ μήκους 55 μέτρων κατασκευάστηκε κάτω από το αμφιθέατρο, ώστε οι αυτοκράτορες και οι εκλεκτοί τους καλεσμένοι να φτάνουν στις αυτοκρατορικές θέσεις χωρίς να αναμειγνύονται με το πλήθος
LIFO NEWSROOM
 
 