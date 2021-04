Mε χαρά έλαβαν μετά από καιρό οι πολιτιστικοί συντάκτες των προγραμματισμό των κινηματογραφικών εταιρειών για το καλοκαίρι που έρχεται. Με ημερομηνία έναρξης την 1η Ιουνίου ανακοινώνονται οι ταινίες που θα προβληθούν στα θερινά σινεμά φέτος. Δεν παύουμε να ελπίζουμε λοιπόν!

Έτσι, καλώς εχόντων των πραγμάτων, τον Ιούνιο οι Έλληνες σινεφίλ θα μπορέσουν να απολαύσουν υπό τον έναστρο ουρανό ταινίες που είναι υποψήφιες για Όσκαρ στην επερχόμενη απονομή της 25ης Απριλίου. Το φαβορί Nomadland της Κλόε Ζάο αναμένεται στις 10/06, η ταινία-έκπληξη Minari στις 24/06, εντός του μηνός θα δούμε και την ιδιότυπη φεμινιστική εκδίκηση της Κάρεϊ Μάλιγκαν στο Promising Young Wοman, αλλά και την ερμηνεία ζωής του Άντονι Χόπκινς στο αδυσώπητο δράμα The Father.

Τον ίδιο μήνα η Pixar χτυπά εις διπλούν με Soul (01/06) και Luca (17/06), όπως και ο Λίαμ Νίσον με τα The Honest Thief (03/06) και The Marksman. Ο Μπομπ Όντενκερκ –ο γνωστός μας Σολ από το Better Call Saul– μεταμορφώνεται σε ήρωα δράσης στο Nobody (10/06), ενώ ο «βασιλιάς» Ότο Ρεχάγκελ μιλά για τη θητεία του στον πάγκο της Εθνικής Ελλάδος στο πολυαναμενόμενο ντοκιμαντέρ King Otto (10/06).

Τον Ιούλιο ξεχωρίζει η νέα ταινία του αγαπημένου (και) του ελληνικού κοινού Γούντι Άλεν Rifkin’s Festival (15/07), που περιμέναμε να δούμε πέρυσι το φθινόπωρο, αλλά μας πρόλαβε η πανδημία. Επίσης οι νοσταλγοί των ‘90s ας προετοιμαστούν για διαστημικά καλάθια με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς και τους ήρωες των Looney Tunes στο Space Jam: A New Legacy (22/07), ενώ οι φαν του ευρωπαϊκού κινηματογράφου θα απολαύσουν την ταινία της χρονιάς, το Another Round του Τόμας Βίντερμπεργκ, μια (κυριολεκτικά) μεθυστική επίθεση στη μάστιγα των καιρών μας, τη σοβαροφάνεια.

Oι φαν της υπερηρωικής δράσης έχουν να περιμένουν το Black Widow (08/07), οrigin story της ομώνυμης ηρωίδας της Marvel, και το The Suicide Squad (19/08), μια θεότρελη υπερπαραγωγή με ετερόκλητο καστ και τον Σιλβέστερ Σταλόνε να δανείζει τη φωνή του σε έναν ανθρωπόμορφο καρχαρία. Στην εκπνοή του καλοκαιριού οι μουσικόφιλοι θα λάβουν ένα αναπάντεχο δώρο με την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ The Beatles: Get Back (26/08) του Πίτερ Τζάκσον, που αφορά την ηχογράφηση του άλμπουμ «Let it Be».

Φυσικά, κινηματογραφικό καλοκαίρι χωρίς επανεκδόσεις, είναι αδιανόητο. Ελάχιστοι τίτλοι έχουν γίνει γνωστοί μέχρι στιγμής. Από αυτούς ξεχωρίζουμε μια ταινία πλασμένη για θερινά σινεμά, το θρυλικό Κεντρί (The Sting) των επτά Όσκαρ, της ραφινάτης ψυχαγωγίας και της ακαταμάχητης γοητείας των Πολ Νιούμαν και Ρόμπερτ Ρέντφορντ, αλλά και τις δύο διασημότερες ταινίες του Γουόνγκ Καρ Βάι, In the Mood for Love και 2046, που θα προβληθούν σε ψηφιακά αποκατεστημένες κόπιες υπό την επιμέλεια του ίδιου του σκηνοθέτη.