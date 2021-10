Η Lana Del Rey μόλις κυκλοφόρησε το νέο της άλμπουμ που έχει τίτλο ‘Blue Banisters’. Είναι ο δεύτερος δίσκος που κυκλοφορεί μέσα στο 2021 μετά το ‘Chemtrails Over the Country Club’.

Κανονικά θα λεγόταν Rock Candy Sweet και το είχε ανακοινώσει λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία του Chemtrails αλλά ενώ κανονικά ήταν να βγει τον Ιούλιο τελικά καθυστέρησε μερικούς μήνες και βγήκε στις 22 Οκτωβρίου. Αξιοσημείωτο είναι ότι στα credits δεν υπάρχει το όνομα του πάλαι ποτέ μακροχρόνιου συνεργάτη της Jack Antonoff.

Τον Μάιο είχε κυκλοφορήσει τρία καινούργια κομμάτια που τα είχε περιγράψει ως “buzz tracks” δηλαδή κομμάτια για να προωθήσουν με ηχηρό τρόπο το επερχόμενο άλμπουμ της. Ήταν τα “Blue Banisters,” “Text Book,” και “Wildflower Wildflower.” Αργότερα κυκλοφόρησε και το “Arcadia”. To προηγούμενο καλοκαίρι είχε βγάλει και μια audiobook βερσιόν της ποιητικής της συλλογή «Violet Bent Backwards Over the Grass».

Μπορείς να ακούσεις το άλμπουμ εδώ: