Το άγαλμα της Μέριλιν Μονρόε αναστατώνει το Παλμ Σπρίνγκς με διαδηλώσεις

Η θρυλική σκηνή με τη Μέριλιν Μονρόε στην ταινία του 1955 «Επτά Χρόνια Φαγούρας» με τη πρωταγωνίστρια να στέκεται με το λευκό φόρεμά της προσπαθώντας να το συγκρατήσει από τον αέρα που φτάνει από τα έγκατα της πόλης ενώ στέκεται σε έναν αεραγωγό του μετρό είναι για μια από τις διασημότερες σκηνές στην ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου.

Η εικόνα που αποπνέει τη σεξουαλικότητα της Μέριλιν και την ακαταμάχητη γοητεία της, έχει αναπαραχθεί σε εκατομμύρια αφίσες κάρτες, αυτοκόλλητα, μαγνητάκια και στάμπες, έχει γίνει κούκλα Μπάρμπι και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εικόνα του sex symbol. Ωστόσο σήμερα, μετά από μισό και πλέον αιώνα όλα αυτά που εκπροσωπούσε η Μέριλιν και οι άλλες σεξοβόμβες της εποχής της δεν μπορούν να προβάλλονται ως παραδείγματα θηλυκότητας και γυναικείας ταυτότητας.

Έτσι, η εγκατάσταση ενός αγάλματος της Μέριλιν ύψους οκτώ μέτρων έξω από το Μουσείο Τέχνης Παλμ Σπρινγκς στη νότια Καλιφόρνια που αναπαριστά αυτή τη σκηνή με τη Μέριλιν να συγκρατεί το φόρεμά της ενώ φαίνεται το εσώρουχό της, και η αποκάλυψή του, σε μια δημόσια τελετή προκάλεσε αντιδράσεις και τη δυσαρέσκεια πολλών ομάδων πολιτών που με πανό διαδήλωσαν για να διαμαρτυρηθούν για το μήνυμα που περνά το άγαλμα που τιτλοφορείται Forever Marilyn.

"It is sexist, exploitative and misogynistic. Even in death, Marilyn has no peace"



WMF Executive Director Emiliana Guereca on #MeTooMarilyn. Enough is enough.https://t.co/EYFqxkRAHk