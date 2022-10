63ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Έναρξη με το «The Fabelmans του Στίβεν Σπίλμπεργκ

Το 63ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης υποδέχεται το κοινό την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου με την ταινία «The Fabelmans» του Στίβεν Σπίλμπεργκ.

Πρόκειται για την πιο προσωπική και εξομολογητική ταινία σε ολόκληρη την καριέρα του, που απέσπασε πρόσφατα το βραβείο κοινού στο Φεστιβάλ του Τορόντο και βάζει πλώρη για τα Όσκαρ.

Στο «The Fabelmans» πρωταγωνιστεί ο Γκάμπριελ ΛαΜπελ (Ο κυνηγός, η σειρά American Gigolo) στο ρόλο του 16χρονου φιλόδοξου σκηνοθέτη Σάμι Φέιμπελμαν, η τέσσερις φορές υποψήφια για Όσκαρ Μισέλ Γουίλιαμς (Mια πόλη δίπλα στη θάλασσα, Μια εβδομάδα με τη Μέριλιν) στο ρόλο της καλλιτέχνιδας μητέρας του, Μίτσι, ο Πολ Ντέινο (The Batman, Θα χυθεί αίμα) στο ρόλο του επιτυχημένου, επιστήμονα πατέρα, Μπερτ, ο Σεθ Ρόγκεν (Στιβ Τζομπς, An American Pickle) στο ρόλο του Μπένι Λόουερι, του καλύτερου φίλου του Μπερτ και αποκαλούμενο θείο των μικρών Φέιμπελμαν, και ο υποψήφιο για Όσκαρ Τζαντ Χερς (Άκοπο διαμάντι, Συνηθισμένοι άνθρωποι) στον ρόλο του θείου της Μίτσι, Μπόρις.

Ο διάσημος Αμερικανός σκηνοθέτης έχει διπλό ρόλο σκηνοθέτη-σεναριογράφου και έγραψε το σενάριο μαζί με τον υποψήφιο για Όσκαρ Σεναρίου και κάτοχο Πούλιτζερ, θεατρικό συγγραφέα Τόνι Κούσνερ. Την παραγωγή της ταινίας έχει αναλάβει η υποψήφια για Όσκαρ Κρίστι ΜακΚόσκο Κρίγκερ, μαζί με τους Σπίλμπεργκ και Κούσνερ.

Τη μουσική έχει γράψει ο πέντε φορές κάτοχος Όσκαρ Τζον Γουίλιαμς (Η λίστα του Σίντλερ,Τα σαγόνια του καρχαρία), τα κοστούμια έχει σχεδιάσει ο δύο φορές κάτοχος Όσκαρ Μαρκ Μπρίτζες (The Artist, Αόρατη κλωστή) και ο σχεδιασμός παραγωγής έχει γίνει από τον δύο φορές κάτοχο Όσκαρ Ρικ Κάρτερ (Λίνκολν, Avatar). Το μοντάζ του The Fabelmans έχει αναλάβει ο τρεις φορές κάτοχος Όσκαρ Μάικλ Καν (Σώζοντας τον στρατιώτη Ράιαν, Η λίστα του Σίντλερ) και η Σάρα Μπρόσαρ (West Side Story, The Post: Απαγορευμένα μυστικά).

* Το «The Fabelmans» θα πραγματοποιήσει αβάν πρεμιέρ σε επιλεγμένες αίθουσες των ΗΠΑ στις 11 Νοεμβρίου, ενώ θα κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες στις 24 Νοεμβρίου από την Odeon.