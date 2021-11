ΣΙΝΕΜΑ

12ο Φεστιβάλ Εθνογραφικού Κινηματογράφου της Αθήνας - Ethnofest

Για 12η χρονιά το Ethnofest επιστρέφει (σε υβριδική μορφή) για να παρουσιάσει ντοκιμαντέρ που πραγματεύονται την ανθρώπινη εμπειρία στην κοινωνική, πολιτισμική και ενδόμυχη διάστασή της. Το φεστιβάλ ξεκινάει με το γυναικείο ζήτημα σε πρώτο πλάνο, κάνοντας πρεμιέρα την Παγκόσμια Ημέρα Για Την Εξάλειψη Της Βίας Κατά Των Γυναικών (25/11) με την προβολή της ταινίας Με Λένε Belmaya των Sue Carpenter και Belmaya Nepali. Το υπόλοιπο πρόγραμμα απαρτίζεται από φοιτητικές ταινίες, το «πανόραμα», πειραματικές ταινίες αλλά και τη θεματική ενότητα «Ρομαντισμός: Κάμερα, Εξιδανίκευση και το Πραγματικό».

25/11-5/12, Κινηματογράφος Άστορ, Σταδίου 2, Αθήνα, Ινστιτούτο Γκαίτε των Αθηνών, Ομήρου 14-16, Αθήνα, και online. Είσοδος: 2-4 ευρώ ανά προβολή

ΣΙΝΕΜΑ / ΜΟΥΣΙΚΗ

The Callas SICK film screening + live

Την πολύπλευρη καλλιτεχνική τους φύση πρόκειται να ξεδιπλώσουν οι Callas το Σάββατο το βράδυ στο Temple. Μετά την προβολή της στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, η νέα ταινία της «καλλιτεχνικής μηχανής» των αδερφών Ιωνά, το SICK, πρόκειται να προβληθεί στην Αθήνα. Το σενάριο ακολουθεί μια σειρά μη-συμβάντων στη ζωή δύο εραστών, που η μία βρίσκεται στο Λος Άντζελες και ο άλλος στην Αθήνα, απομονωμένοι, την πρώτη άνοιξη της καραντίνας. Μετά την προβολή θα ακολουθήσει live των Callas, ενώ στο merchandise θα διατίθεται σε ultra limited DIY cassette edition το soundtrack της ταινίας.

27/11, Temple Athens, Ιάκχου 17, Αθήνα, είσοδος: 10 ευρώ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Holy Monitor live

Μία από τις αγαπημένες εγχώριες μπάντες του ψυχεδελικού ήχου, οι Holy Monitors ετοιμάζονται να ανέβουν στη σκηνή της Death Disco, σηματοδοτώντας έτσι και την επιστροφή τους στα live. Στις αποσκευές τους, πέρα από τα κομμάτια της υπόλοιπης δισκογραφίας τους, θα έχουν και το νέο τους άλμπουμ, «Southern Lights», το οποίο θα παρουσιάσουν πρώτη φορά μπροστά σε κοινό.

27/11, Death Disco, Ωγύγου 16, Αθήνα, είσοδος: 8 ευρώ

Nalyssa Green + Kristof live

Πολύχρωμοι αλλά και μελαγχολικοί, η Nalyssa Green και ο Kristoff, με τον δικό τους τρόπο ο καθένας, δίνουν την προσωπική τους νότα στην εναλλακτική εγχώρια pop. Μετά τη συναυλία στο Ηρώδειο αλλά και μια σειρά από «Τηλελάιβ», οι δύο φρέσκοι μουσικοί ετοιμάζονται να ξαναμοιραστούν τη σκηνή, σε ένα από κοινού live με γνωστά τους αλλά και νέα, ακυκλοφόρητα κομμάτια.

28/11, six d.o.g.s., Αβραμιώτου 6-8, Αθήνα, είσοδος: 10 ευρώ

«Προσφορά Μουσικής & Μουσική Προσφορά» από τον Λεωνίδα Καβάκο και την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

Ο διεθνούς φήμης μουσικός Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει για άλλη μια χρονιά με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, μέσω του φιλανθρωπικού προγράμματος «Προσφορά Μουσικής & Μουσική Προσφορά», που τελεί υπό την αιγίδα του. Στη συναυλία της Αθήνας θα ακουστούν το «Κοντσέρτο για βιολοντσέλο και ορχήστρα αρ. 1 σε ντο μείζονα» του Γιόζεφ Χάιντν και η «Συμφωνία αρ. 6 σε μι ύφεση ελάσσονα, έργο 111» του Σεργκέι Προκόφιεφ, με σολίστ τον Τιμόθεο Γαβριηλίδη-Πέτριν (βιολοντσέλο).

28/11, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Αθήνα, είσοδος: 15-45 ευρώ

ΜΟΥΣΙΚΗ / ΘΕΑΤΡΟ

Σκιές στον Άδη του Αλέξανδρου Μούζα, σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου

Στο πλαίσιο του εορτασμού από τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης, το νέο μουσικοθεατρικό έργο Σκιές στον Άδη στηρίζεται σε κείμενα του Λόρδου Βύρωνα. Το σκηνικό παραπέμπει σε έναν φαντασιακό Άδη στον οποίο ο Λόρδος Βύρωνας είναι ένας «έκπτωτος άγγελος», σε ένα υγρό Μεσολόγγι που παραπέμπει σε ένα «Greek Gothic» σκηνικό. Το ενδεκαμελές μουσικό σύνολο διευθύνει ο Νίκος Βασιλείου, ενώ τον κεντρικό ρόλο αναλαμβάνει ο Χρήστος Λούλης.

27 & 28/11, Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Λεωφ. Συγγρού 364, Καλλιθέα. Είσοδος: 10-20 ευρώ

ΘΕΑΤΡΟ

Killer Joe του Tracy Letts, σε σκηνοθεσία Γιάννη Στάνκογλου

Στο σκηνοθετικό του ντεμπούτο, ο Γιάννης Στάνκογλου κατευθύνεται στον αμερικανικό Νότο για να καταπιαστεί με το πάντα αποδοτικό για την τέχνη «αμερικανικό όνειρο». Μεταφέρει έτσι στο σανίδι το Killer Joe του Tracy Letts, μια western μαύρη κωμωδία, που πριν μια δεκαετία είδαμε και στη μεγάλη οθόνη με τον Μάθιου Μακόναχι στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Βρισκόμαστε στο Τέξας κι ένας νεαρός έμπορος ναρκωτικών ζητάει από έναν ντετέκτιβ και επαγγελματία εκτελεστή να σκοτώσει τη μητέρα του προκειμένου να φτάσει στα χέρια του η ασφάλεια ζωής της. Όλα όμως θα κριθούν στο αντάλλαγμα που ο δεύτερος θα ζητήσει. Με τον ίδιο τον Γιάννη Στάνκογλου και τους Κώστα Νικούλι, Ναταλία Σουίφτ, Δήμητρα Λημνιού και Κωνσταντίνο Σειραδάκη.

24/11-19/12, Θέατρο Εμπορικόν, Σαρρή 11, Αθήνα, είσοδος: 17-20 ευρώ

Το Κήτος της Ειρήνης Αναγνωστοπούλου, σε σκηνοθεσία Θανάση Ακοκκαλίδη

Σε ένα άδειο λιμάνι χωρίς θάλασσα, ένα κορίτσι προσπαθεί να επιβιώσει μέσα στην ξηρασία. Είναι ένα παιδί του δρόμου και σε αυτή την προσπάθεια επιβίωσης βρίσκει ένα κήτος στα σκουπίδια. Ύστερα φτιάχνει έναν αυτοσχέδιο θίασο ο οποίος λέει ιστορίες, οι οποίες τελικά «ξεδιψάνε». Ο Θανάσης Ακοκκαλίδης διασκευάζει το έργο της Ειρήνης Αναγνωστοπούλου για να έρθει αντιμέτωπος με το «δικό του» Κήτος.

22/11-31/1, BIOS, Πειραιώς 84, Αθήνα, είσοδος: 10-15 ευρώ





ΧΟΡΟΣ

«INSEQS» του Δημήτρη Μυτιληναίου

Και η αμηχανία είναι όμορφη. Αυτό θέλει να αναδείξει ο χορογράφος Δημήτρης Μυτιληναίος στη νέα του χορευτική παράσταση, που στηρίζεται σε απομεινάρια κλασικής χορογραφικής σύνθεσης. Η ομάδα αποτελείται από πέντε χορευτές αλλά και έναν δάσκαλο καράτε που καμιά φορά χορεύει και τέσσερις μουσικούς (η μουσική είναι γραμμένη από τους Rita Mosss). Όλοι μαζί επιδίδονται σε «νούμερα» που μπορούν να ακροβατούν μεταξύ του ακαδημαϊκού αλλά και του variété. «Κακοποιημένες» ασκήσεις γίνονται μπροστά στο κοινό και αποκαλύπτουν τις κρυμμένες πληροφορίες του χορευτικού σώματος αλλά και των βλεμμάτων προς αυτό.

1-4/12, Φαλήρου 97, Κουκάκι (πρώην ΦΙΑΤ), είσοδος: 8-12 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

TRIALS & ERRORS

Πώς διαμορφώνεται η ζωή σε μια πραγματικότητα που εμπεριέχει όλο και περισσότερη τεχνητή νοημοσύνη; Τα τεχνητά συστήματα είναι πραγματικά αυτόνομα; Με την τεχνητή νοημοσύνη να εισχωρεί σε διαφορετικούς τομείς της ανθρώπινης δράσης, πέντε Έλληνες εικαστικοί δημιουργούν νέα έργα, προβληματισμένοι γύρω από τη σχέση του ανθρώπου με τα έξυπνα συστήματα - τόσο ως προς τον σχεδιασμό όσο και ως προς τη χρήση. Σημαντικές γι’ αυτούς είναι και οι έννοιες «της δοκιμής και του λάθους», μέσω των οποίων τελικά μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα τις διαδικασίες αυτοματισμού.

27/11-22/12, Romantso, Αναξαγόρα 3-5, Αθήνα, είσοδος ελεύθερη

ΠΑΡΤΙ

Banana Boys «Wild In Wonderland»

Πάνε δύο χρόνια από την τελευταία φορά που τα Banana Boys βρέθηκαν στο στενό της Αβραμιώτου για ένα ξέφρενο πάρτι, οπότε η επιστροφή τους δεν μπορούσε παρά να είναι δυνατή. Έτσι, αλλάζουν την ταυτότητά τους σε BANANAQX και παίζουν μουσική που χορεύεται, απαλλαγμένη από τις ταμπέλες ειδών, σε μια βραδιά με θέμα «Wild In Wonderland», άναρχη και χωρίς ταμπέλες.

27/11, six d.o.g.s., Αβραμιώτου 6-8, Αθήνα

Fade Radio

Έχοντας εξοπλιστεί για πρώτη φορά με Funktion One ηχοσύστημα, το αθηναϊκό DIY project του Fade Radio ετοιμάζει ένα μεγάλο πάρτι με reactive visuals στο ισόγειο του Romantso. Πίσω από το booth του dj θα πάρουν θέση οι Kondaktor, Koketa MC, Petros Spatharos, Bekha Mujiri και Carina.

26/11, Romantso, Αναξαγόρα 3-5, Αθήνα, είσοδος: 5 ευρώ

Electric Pressure w/ Ghost In The Machine

Οι Ολλανδοί Ghost In The Machine, δηλαδή το δίδυμο των Frank Nitzinsky και Nils van Lingen, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα ως καλεσμένοι της Electric Pressure. Από το 2016, οπότε και ξεκίνησαν τη δράση τους, έχουν στον κατάλογό τους διψήφιο αριθμό κυκλοφοριών, ενώ έχουν εμφανιστεί από μικρά venues μέχρι μεγάλα φεστιβάλ, με όχημα τη δυνατή techno. Τη βραδιά τους στην Αθήνα θα πλαισιώσουν οι DOPA (JERM + BMSK) και Echo Flex (Electric Pressure).

27/11, Temple Athens, Ιάκχου 17, Αθήνα, είσοδος: 10 ευρώ

«Total Eclipse of the Art» - Closing Weekend

Μετά από δύο μήνες, η «Athens Biennale 7: Eclipse» είναι έτοιμη να ρίξει αυλαία. Κι αυτό θα το κάνει μαζί με το BIOS σε ένα διήμερο πάρτι στο Camping Bar της πλατείας Σανταρόζα και τον ακάλυπτο του Schliemann-Mela Hall. Στο line up του Σαββάτου οι Adedeji + The Afrosessioners: A celebration of Black Music, JDM: Afro Dance Group, MC Dash, Tosin Omo Ebony, Tunji Nice, Demelza, Dennis Green, Nonika, KAWRS: Neda + Simos Ares, με voguing από Glastra Kareola. Στο line up της Κυριακής οι Yannis Iasonidis, Chris OD, K.atou και Devika.

27 & 28/11, Πλατεία Σανταρόζα, Σανταρόζα 5, Αθήνα, και Schliemann - Mela Hall, Πανεπιστημίου 46, είσοδος ελεύθερη

EDEN presents: Special Request + Estella Boersma

DJ Special Request

Με σύνθημα το «Sundays are Back & Sundays Are for Lovers», η ομάδα του Plisskën Festival δίνει χρώμα στις Κυριακές μας δύο φορές τον μήνα, με πολύωρα πάρτι με διεθνή αλλά και εγχώρια acts. Αυτή την Κυριακή καλεσμένοι του EDEN είναι ο βετεράνος του bass ήχου, ο Βρετανός παραγωγός και DJ Special Request, που κινείται με χαρακτηριστική ευκολία ανάμεσα στα είδη, αλλά και η Ολλανδή DJ Estella Boersma που, αν και πρωτοεμφανιζόμενη, έχει ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις του ηλεκτρονικού κόσμου.

28/11, Ωδείο Αθηνών, Ρηγίλλης & Βασιλέως Γεωργίου Β΄ 17-19, Αθήνα, είσοδος: 12-15 ευρώ

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην έντυπη LiFO.