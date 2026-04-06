«Πακέτο» 700 εκατ. ευρώ για τη μείωση του ενεργειακού κόστους της βιομηχανίας, ανακοίνωσε η κυβέρνηση

Πακέτο συνολικού ύψους 700 εκατ. ευρώ για τη μείωση του ενεργειακού κόστους της βιομηχανίας, που απευθύνεται σε 23.000 μικρές και μεγάλες βιομηχανικές επιχειρήσεις, παρουσίασαν σήμερα οι υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος.

Το πακέτο διαρθρώνεται σε δύο πυλώνες:

Άμεση μείωση του ενεργειακού κόστους της βιομηχανίας ύψους 100 εκατ. ευρώ ανά έτος, για τα επόμενα πέντε χρόνια (σύνολο 500 εκατ.), με αύξηση της αντιστάθμισης για το κόστος των ρύπων και μείωση κατά 50% των χρεώσεων για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας. Το μέτρο για τους ρύπους οδηγεί σε επιπλέον στήριξη, ύψους 75 εκατ. το χρόνο και απευθύνεται στις ενεργοβόρες βιομηχανίες, περίπου 40-50 τον αριθμό. Η μείωση των χρεώσεων για τις ΥΚΩ κατά 50% αφορά όλες τις βιομηχανίες στην χαμηλή, μέση και υψηλή τάση, με εκτιμώμενο κόστος 26 εκατ. το χρόνο και θα ισχύσει από 1ης Ιουλίου.

Επενδύσεις σε πράσινες δράσεις από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού γɩα Στρατηγικές Επενδύσεις, ύψους 200 εκατ. ευρώ, συνολɩκά. Το Ταμείο θα ενισχύσει επενδύσεις εξηλεκτρισμού, εγκατάστασης συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης, αποθήκευσης ενέργειας, ανάκτησης θερμότητας, που θα πρέπει να οδηγούν σε εξοικονόμηση ενέργειας κατά 10%, τουλάχιστον.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Ο πρωθυπουργός, τον περασμένο Οκτώβριο στην γενική συνέλευση του ΣΕΒ (Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών), είχε επισημάνει ότι η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στη βιομηχανία και είχε δεσμευτεί ότι θα αναζητούσαμε πρόσθετα εργαλεία για να βοηθήσουμε τη βιομηχανία να γίνει πιο ανταγωνιστική, μέσα σε ένα λελογισμένο δημοσιονομικό πλαίσιο, με ευρύτερο κύκλο ωφελούμενων. Στηρίζοντας τη βιομηχανία, στηρίζουμε την οικονομία, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Παραμένουμε σε εγρήγορση, καθώς η ένταση και η έκταση της κρίσης μάς επηρεάζουν όλους».

Οι υπουργοί Τάκης Θεοδωρικάκος, Σταύρος Παπασταύρου και ο υφυπουργός Νίκος Τσάφος

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σημείωσε: «Η στήριξη της βιομηχανίας είναι απόλυτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, γιατί η αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας είναι προϋπόθεση για ισχυρές επιχειρήσεις, συνεχή και βιώσιμη ανάπτυξη. Το πρόγραμμα έχει άμεση επίδραση στη βελτίωση των μισθών. Θα υπάρξει δημόσια πρόσκληση για το Ταμείο Εκσυγχρονισμού. Ενδεικτικά θα μπορούσαν να ενισχυθούν οι τομείς του αλουμινίου, του χαλκού, του σιδήρου και των μεταλλικών κατασκευών, τσιμέντου, χαλκού, ξυλείας, χημικής και φαρμακευτικής βιομηχανίας.

Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος σημείωσε ότι προηγήθηκε πολύμηνη διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος, που συμμετείχε στην διυπουργική σύσκεψη πριν την ανακοίνωση των μέτρων, δήλωσε ότι γίνεται ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. «Για τις βιομηχανίες που έχουν αντιστάθμιση είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα, για τις υπόλοιπες είναι μικρότερο. Το ευχάριστο είναι το γεγονός ότι η συζήτηση με το υπουργείο συνεχίζεται. Έχουμε ήδη καταθέσει νέες σκέψεις οι οποίες δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, μία εκ των οποίων είναι η διακοψιμότητα».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ