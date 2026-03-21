Οι ΗΠΑ αίρουν κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο καθώς οι τιμές καυσίμων εκτοξεύονται

Οι ΗΠΑ ήραν κυρώσεις σε μέρος του ιρανικού πετρελαίου, καθώς προσπαθούν να περιορίσουν τις επιπτώσεις του πολέμου με το Ιράν στις ενεργειακές αγορές.

Ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, ανακοίνωσε την έκδοση μιας στοχευμένης, βραχυπρόθεσμης άδειας που επιτρέπει την πώληση ιρανικού πετρελαίου το οποίο βρίσκεται ήδη φορτωμένο σε πλοία στη θάλασσα.

Η κίνηση αυτή αποτελεί εντυπωσιακή ανατροπή της μακροχρόνιας αμερικανικής πολιτικής, με αβέβαια αποτελέσματα.

Ειδικοί εκτιμούν ότι ο αντίκτυπος στις τιμές θα είναι περιορισμένος, ενώ υπάρχει κίνδυνος να αυξηθούν τα έσοδα του ιρανικού καθεστώτος, το οποίο οι ΗΠΑ πλήττουν στρατιωτικά. Την ίδια στιγμή, οι τιμές ενέργειας διεθνώς καταγράφουν άνοδο, καθώς ο πόλεμος επηρεάζει τη ναυτιλία και την παραγωγή.

Την Παρασκευή, ο Μπέσεντ διευκρίνισε ότι η άδεια αφορά την πώληση αργού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου ιρανικής προέλευσης που βρίσκονται ήδη φορτωμένα σε πλοία.

Η άδεια ισχύει έως τις 19 Απριλίου.

Σύμφωνα με τον Μπέσεντ, η απόφαση θα φέρει γρήγορα περίπου 140 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στις διεθνείς αγορές.

Πριν από τον πόλεμο, η Κίνα ήταν ο βασικός αγοραστής ιρανικού πετρελαίου, το οποίο προμηθευόταν σε χαμηλές τιμές λόγω των κυρώσεων των ΗΠΑ και άλλων χωρών.

Σε συνέντευξή του στο Fox Business την Πέμπτη, ο Μπέσεντ ανέφερε ότι η χαλάρωση των περιορισμών μπορεί να κατευθύνει μεγαλύτερες ποσότητες πετρελαίου προς άλλες χώρες που το έχουν ανάγκη, όπως η Ινδία, η Ιαπωνία και η Μαλαισία, ενώ θα αναγκάσει την Κίνα να πληρώνει «τιμές αγοράς».

Ωστόσο, δεν έδωσε λεπτομέρειες για το πώς θα λειτουργήσει το μέτρο ή αν θα υπάρξουν μηχανισμοί ώστε τα έσοδα να μην καταλήγουν στην ιρανική κυβέρνηση.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ερωτηθείς για το αν θα προχωρήσει με το μέτρο, δεν έδωσε σαφή απάντηση, δηλώνοντας ότι «θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να διατηρήσουμε τις τιμές».

Οι ΗΠΑ έχουν ήδη προχωρήσει και σε άλλα μέτρα ενίσχυσης της προσφοράς, όπως η αποδέσμευση εκατομμυρίων βαρελιών από τα στρατηγικά αποθέματα και η χαλάρωση ορισμένων κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο την περασμένη εβδομάδα.

Η δεύτερη αυτή απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από ευρωπαίους ηγέτες, που εκτιμούν ότι ενισχύει το καθεστώς του Βλαντιμίρ Πούτιν και παρατείνει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Περίπου το ένα πέμπτο των 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου που καταναλώνονται καθημερινά παγκοσμίως διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ, που εκτείνονται κατά μήκος των ακτών του Ιράν. Ωστόσο, από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου, η ναυσιπλοΐα στην περιοχή έχει διακοπεί.

Αν και μέρος των φορτίων έχει ανακατευθυνθεί, οι ειδικοί εκτιμούν ότι περίπου το 10% της παγκόσμιας προσφοράς έχει βγει εκτός αγοράς λόγω του πολέμου.

Οι ανησυχίες εντείνονται, καθώς οι αμοιβαίες επιθέσεις σε σημαντικό κοίτασμα φυσικού αερίου που διαχειρίζονται το Ιράν και το Κατάρ αυξάνουν τον κίνδυνο να περιοριστεί η ενεργειακή παραγωγή για χρόνια, ακόμη και αν η σύγκρουση λήξει σύντομα.

Με πληροφορίες από BBC