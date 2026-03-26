Κατώτατος μισθός: «Στα 920 ευρώ από 1η Απριλίου» - Η ανακοίνωση Μητσοτάκη

Την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο νέος κατώτατος μισθός διαμορφώνεται στα 920 ευρώ μηνιαίως, καταγράφοντας αύξηση 40 ευρώ σε σχέση με πέρυσι, που αντιστοιχεί σε σχεδόν μισό μισθό ετησίως, ή πάνω από 3.780 ευρώ συνολικά. Η σωρευτική πρόοδος από το 2019 ανέρχεται σε 41,5%, όπως επισημαίνεται στην ΕΡΤ. Πρόκειται για την έκτη αύξηση του κατώτατου μισθού από το 2022.

Κατώτατος μισθός: Συμπαρασύρει ανοδικά τριετίες και επιδόματα

Η νέα ενίσχυση δεν αφορά μόνο τον κατώτατο, αλλά συμπαρασύρει ανοδικά τριετίες, κλιμάκια στο Δημόσιο και επιδόματα. Στόχος για το 2027, ο μέσος μισθός να είναι στα 1.500 ευρώ και βασικός στα 950 ευρώ. Οι αυξήσεις και οι φοροελαφρύνσεις «θα είναι μόνιμες και επαναλαμβανόμενες στην Ελλάδα».

Να σημειωθεί ότι στις 15:00 θα δοθεί αναλυτική συνέντευξη Τύπου του υπουργείου Εργασίας με λεπτομέρειες, παραδείγματα κλπ.

Κατώτατος μισθός: Η ανακοίνωση Μητσοτάκη για την αύξηση

«Προφανώς θα ήθελα η εισαγωγή μου στην σημερινή συνεδρίαση να είναι κάπως πιο αισιόδοξη, όμως δυστυχώς η παγκόσμια σύρραξη στην Μέση Ανατολή εξακολουθεί διατηρώντας αβέβαιο το παγκόσμιο περιβάλλον, με τις διακυμάνσεις των τιμών στα καύσιμα να τροφοδοτούν τον πληθωρισμό και αυτός με τη σειρά του να προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις που έχουν αντίκτυπο όχι μόνο στη χώρα μας αλλά σε κάθε οικονομία, σε κάθε κοινωνία» σημείωσε ο πρωθυπουργός στην έναρξη της εισήγησής του στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

«Νομίζω ότι η αβεβαιότητα είναι πια η μόνη βεβαιότητα και αυτό προφανώς απαιτεί από μέρους μας μια συνεχή εγρήγορση. Έτσι, μετά το πρώτο μέτρο το οποίο πήραμε, που αφορούσε το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους των τιμών των καυσίμων, όπως ξέρετε δρομολογήθηκαν τέσσερα νέα μέτρα σε εθνικό επίπεδο. Ο σκοπός μας εδώ είναι πολύ σαφής. Από τη μία θέλουμε να συγκρατήσουμε την άνοδο των τιμών στο πετρέλαιο-ντίζελ, διότι αυτό επιβαρύνει σημαντικά τις μεταφορές και το κόστος παραγωγής των επιχειρήσεων. Θέλουμε να ενισχύσουμε στοχευμένα και το κάνουμε για την πλειοψηφία των ελληνικών νοικοκυριών μέσα από μια δίμηνη κάρτα, ενισχύουμε τα νοικοκυριά απέναντι στις αυξήσεις στις τιμές της βενζίνης. Έχουμε στο νου μας τους αγρότες μας και δίνουμε ουσιαστικά μια επιδότηση στα λιπάσματα η οποία θα ισχύει από τις 15 Μαρτίου. Και βέβαια μια σημαντική παρέμβαση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι τιμές τους, τουλάχιστον για το Πάσχα θα κινηθούν περίπου κοντά στις περσινές τιμές. Είναι τέσσερα αναχώματα απέναντι σε αυτή την εξωγενή κρίση, ώστε να αποφευχθεί στο μέτρο του δυνατού η μετατροπή τους σε πηγή οριζόντιων ανατιμήσεων, τις οποίες θα τις πληρώσει τελικά ο καταναλωτής» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού που θα ισχύσει από την 1η Απριλίου. «Και τώρα ερχόμαστε στην ατζέντα του υπουργικού συμβουλίου, διότι στα μέτρα στήριξης της κοινωνίας, σήμερα θα συναποφασίσουμε τη νέα αύξηση του κατώτατου, του βασικού μισθού, από 1η Απριλίου. Θέλω να θυμίσω ότι είναι η έκτη διαδοχική αύξηση στον κατώτατο μισθό, τον οποίον είχαμε παραλάβει το 2019 στα 650 ευρώ. Η εισήγηση της υπουργού και θα εξηγήσει στη συνέχεια αναλυτικά το σκεπτικό πίσω από αυτή την εισήγηση, είναι ο κατώτατος μισθός να ανέλθει στα 920 ευρώ. Είναι μια μηνιαία αύξηση 40 ευρώ από πέρσι. Με άλλα λόγια, η σωρευτική αύξηση στον κατώτατο μισθό από το 2019 ξεπερνάει το 41%. Είναι περισσότερο από 3.780 ευρώ το χρόνο» ανέφερε.

«Και βέβαια, να θυμίσουμε ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού δεν αφορά μόνο τους συμπολίτες μας οι οποίοι βρίσκονται σε αυτό το μισθολογικό επίπεδο, συμπαρασείρει ανοδικά τις τριετίες, τα κλιμάκια στο δημόσιο και φυσικά πολλά επιδόματα» πρόσθεσε ενώ αναφερόμενος στην ανεργία, σημείωσε: «Αξίζει πάντα να θυμίζουμε ότι το 2019 η κεντρική μας δέσμευση ήταν η μείωση της ανεργίας και η δημιουργία πολλών νέων θέσεων απασχόλησης. Σήμερα, κάνοντας πια τον απολογισμό μας, αυτή την τελευταία εξαετία, έχουν προστεθεί 563.000 νέες θέσεις εργασίας στην χώρα μας. Επαναλαμβάνω, 563.000 νέες θέσεις εργασίας. Παραλάβαμε την ανεργία στο 18%. Τον Ιανουάριο βρίσκεται στο 7,7%. Και προσθέστε σε αυτήν την, νομίζω πολύ επιτυχημένη, πολιτική το γεγονός πια ότι προστατεύουμε τους εργαζόμενους μέσα από τη ψηφιακή κάρτα εργασίας, η οποία διασφαλίζει απόλυτα τα δικαιώματά τους. Την επεκτείνουμε μάλιστα σε πέντε ακόμα κλάδους, από την ιδιωτική υγεία μέχρι τις τηλεπικοινωνίες και τις εταιρείες καθαριότητας. Η περίμετρος πλέον θα ξεπεράσει τα 2.300.000 εργαζόμενους. Και νομίζω ότι και αυτή η πρωτοβουλία μας έχει δικαιωθεί από τα πραγματικά στοιχεία τα οποία βλέπουμε, με τη σημαντική αύξηση των δηλωμένων υπερωριών και με μια πολύ καλύτερη προστασία του εργαζόμενου απέναντι σε οποιαδήποτε δυνητική εργοδοτική αυθαιρεσία».

Τέλος, αναφερόμενος στις εξελίξεις στον πόλεμο του Ιράν, τόνισε: «Σε μια τόσο σύνθετη συγκυρία αυτή την εθνική ισχύ που εκπέμπεται και πέραν των συνόρων μας νομίζω ότι οφείλει να τη σφυρηλατεί και η εσωτερική σταθερότητα και η ενότητα και νομίζω ότι είναι σημαντικό να έχουμε τη δύναμη να ξεχωρίζουμε τα μεγάλα και τα σοβαρά ενός κόσμου που αλλάζει με εξελίξεις που μας αφορούν άμεσα από τα μικρά και τα λιγότερο σημαντικά του κομματικού μας μικρόκοσμου».