Αύξηση κατώτατου μισθού: Τα δύο βασικά σενάρια - Τι αλλάζει από 1η Απριλίου

Την αύξηση του κατώτατου μισθού θα εισηγηθούν την Πέμπτη 26 Μαρτίου η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως και ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.
Η νέα αύξηση αναμένεται να εφαρμοστεί από την 1η Απριλίου, ενώ στόχος παραμένει ο βασικός μισθός να ανέλθει στα 950 ευρώ το 2027.
Αύξηση κατώτατου μισθού: Τα επικρατέστερα σενάρια
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα βασικά σενάρια είναι:
Σενάριο 1:
- Αύξηση 30 ευρώ, δηλαδή από 880 σε 910 μικτά και περίπου 765 καθαρά.
Σενάριο 2:
- Αύξηση 40 ευρώ, δηλαδή από 880 σε 920 μικτά και περίπου 772 καθαρά.
Κατώτατος μισθός: Αυξήσεις με τριετίες (με κατώτατο μισθό στα 920 ευρώ)
- Με 1 τριετία: περίπου 1.016 ευρώ
- Με 2 τριετίες: περίπου 1.117 ευρώ
- Με 3 τριετίες: έως 1.230 ευρώ
Κατώτατος μισθός: Αυξήσεις και στο Δημόσιο
Με το νέο πλαίσιο που ισχύει, επηρεάζονται και εκατοντάδες χιλιάδες υπάλληλοι του Δημοσίου.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εκπομπή «Συνδέσεις»:
- επηρεάζονται 600.000 υπάλληλοι
- αύξηση περίπου 40 ευρώ τον μήνα
- ο κατώτατος ως βάση εισαγωγικού μισθού