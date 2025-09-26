ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Φορολοταρία ΑΑΔΕ: Ένας τυχερός κερδίζει 50.000 ευρώ – Δείτε τα αποτελέσματα

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ένας φορολογούμενος κερδίζει 50.000 ευρώ, ενώ ακόμη 555 τυχεροί λαμβάνουν χρηματικά έπαθλα που κυμαίνονται από 20.000 έως 1.000 ευρώ

LifO Newsroom
Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, η κλήρωση της φορολοταρίας της ΑΑΔΕ για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που έγιναν τον Αύγουστο του 2025.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ένας φορολογούμενος κερδίζει 50.000 ευρώ, ενώ ακόμη 555 τυχεροί λαμβάνουν χρηματικά έπαθλα που κυμαίνονται από 20.000 έως 1.000 ευρώ. Οι τυχεροί λαχνοί έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.

Πώς κατανέμονται τα έπαθλα

  • 1 τυχερός κερδίζει 50.000 ευρώ
  • 5 τυχεροί κερδίζουν από 20.000 ευρώ
  • 50 τυχεροί κερδίζουν από 5.000 ευρώ
  • 500 τυχεροί κερδίζουν από 1.000 ευρώ

Όσοι κληρωθούν αλλά δεν έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό, έχουν προθεσμία τριών μηνών για να τον καταχωρίσουν στην εφαρμογή προσωποποιημένης πληροφόρησης του TAXISnet, ώστε να πιστωθεί το χρηματικό έπαθλο.

Στις δημόσιες κληρώσεις της φορολοταρίας μετέχουν αυτόματα όλοι οι φορολογούμενοι άνω των 18 ετών με ΑΦΜ στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι:

  • πραγματοποιούν συναλλαγές με κάρτες ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής,
  • έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το τελευταίο φορολογικό έτος, εφόσον είναι υπόχρεοι.

Δείτε τους τυχερούς λαχνούς εδώ.

