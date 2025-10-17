Φαγητό στα σκουπίδια: Αρνητική πρωτιά με 201 κιλά food waste η Ελλάδα

Έκθετικη αύξηση ως προς τη σπατάλη τροφίμων παρουσίασαν το 2023 τα ελληνικά νοικοκυριά, όπως παρουσιάζουν σχετικά στοιχεία της Eurostat που παρουσίασε έκθεση με τίτλο: «Food waste και πρόληψή του, εκτιμήσεις».

Συγκεκριμένα, για το 2023 η Ελλάδα σπατάλησε 2,09 τόνους φαγητού, το οποίο αντιστοιχεί σε 201 κιλά ανά κάτοικο, η τρίτη χειρότερη επίδοση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την Κύπρο και τη Δανία.

Αυτό που αξίζει να αναφερθεί είναι ότι τις προηγούμενες χρονιές, όπως το 2022 και το 2020, οι Έλληνες σπατάλησαν 196 κιλά και 191 κιλά φαγητού αντίστοιχα.

Facebook Twitter Στοιχεία για τη σπατάλη τροφίμων στην Ελλάδα / EUROSTAT

Σπατάλη τροφίμων στην Ελλάδα: Η διαφορά με την Ευρώπη

Τα νοικοκυριά ήταν η κύρια πηγή σπατάλης τροφίμων, αντιπροσωπεύοντας το 44,3% του συνόλου, όπως αποτυπώνεται σχετικά στη σχετική έκθεση της Eurostat.

Ως προς τις υπόλοιπες πηγές food waste, προήλθαν από τη μεταποίηση και τη βιομηχανία, την πρωτογενή παραγωγή, τα εστιατόρια και την εστίαση, το λιανικό εμπόριο και τη διανομή.

Συγκριτικά, ο μέσος όρος της ΕΕ είναι 130 κιλά ανά άτομο, ενώ χώρες όπως η Ισπανία (65 κιλά), η Σλοβενία (78 κιλά) και η Ουγγαρία (88 κιλά) έχουν πολύ καλύτερες επιδόσεις εντός της Ένωσης.

Ως προς τα πλήρη στοιχεία, η σπατάλη τροφίμων κατανέμεται ως εξής στην Ελλάδα:

Συνολικά: 2,09 εκατομμύρια τόνοι

Ανά κάτοικο: 201 κιλά

Νοικοκυριά: 44,3% (926.509 τόνοι)

Επεξεργασία και μεταποίηση: 23% (485.336 τόνοι)

Πρωτογενής παραγωγή: 11,4% (238.604 τόνοι)

Εστιατόρια και υπηρεσίες εστίασης: 11,3% (236.633 τόνοι)

Λιανική πώληση και διανομή: 9,7% (204.360 τόνοι)

Facebook Twitter Στοιχεία για τη σπατάλη τροφίμων στην Ελλάδα / EUROSTAT

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ GOOD LIVING Γνωρίστε το ξενοδοχείο της Ρόδου που πρωταγωνιστεί στην πράσινη ανάπτυξη